डुअल-चैनल ABS के साथ अपडेट हुई Bajaj Pulsar 220F, जानें क्या है कीमत

Bajaj Pulsar 220F ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: Bajaj Auto की Pulsar लाइनअप बेहद लोकप्रिय लाइनअप है और इस लाइनअप में मौजूद सबसे लंबे समय से चले आ रहे मॉडलों में से एक Bajaj Pulsar 220F को कंपनी ने अपडेट किया है. बजाज ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में इस अपडेटेड Bajaj Pulsar 220F को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस अपडेटेड मोटरसाइकिल को 1.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस अपडेट की मुख्य खासियत इसमें डुअल-चैनल ABS का जोड़ा जाता है, साथ ही इसमें कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं. 2026 Bajaj Pulsar 220F में क्या कुछ है नया

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Pulsar 220F को साल 2007 में पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था, और लॉन्च के बाद से अब तक इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. सालों से इसमें सिर्फ़ छोटे-मोटे और एमिशन से जुड़े अपडेट ही किए गए हैं. इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, Bajaj Pulsar 220F में अब नए ग्राफ़िक्स और दो नए कलर ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिनमें सॉफ्ट गोल्ड एक्सेंट के साथ ब्लैक और ब्लैक बेस और ग्रीन शेड्स के साथ ऑरेंज कलर ऑप्शन शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें सबसे बड़ा अपडेट डुअल-चैनल ABS फीचर जोड़ा गया है.