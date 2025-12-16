डुअल-चैनल ABS के साथ अपडेट हुई Bajaj Pulsar 220F, जानें क्या है कीमत
Bajaj Auto ने अपनी Pulsar लाइनअप में मौजूद Pulsar 220F को डुअल-चैनल ABS के साथ अपडेट कर दिया है.
Published : December 16, 2025 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: Bajaj Auto की Pulsar लाइनअप बेहद लोकप्रिय लाइनअप है और इस लाइनअप में मौजूद सबसे लंबे समय से चले आ रहे मॉडलों में से एक Bajaj Pulsar 220F को कंपनी ने अपडेट किया है. बजाज ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में इस अपडेटेड Bajaj Pulsar 220F को लॉन्च कर दिया है.
कंपनी ने इस अपडेटेड मोटरसाइकिल को 1.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस अपडेट की मुख्य खासियत इसमें डुअल-चैनल ABS का जोड़ा जाता है, साथ ही इसमें कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं.
2026 Bajaj Pulsar 220F में क्या कुछ है नया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Pulsar 220F को साल 2007 में पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था, और लॉन्च के बाद से अब तक इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. सालों से इसमें सिर्फ़ छोटे-मोटे और एमिशन से जुड़े अपडेट ही किए गए हैं.
इस लेटेस्ट अपडेट के साथ, Bajaj Pulsar 220F में अब नए ग्राफ़िक्स और दो नए कलर ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिनमें सॉफ्ट गोल्ड एक्सेंट के साथ ब्लैक और ब्लैक बेस और ग्रीन शेड्स के साथ ऑरेंज कलर ऑप्शन शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें सबसे बड़ा अपडेट डुअल-चैनल ABS फीचर जोड़ा गया है.
मोटरसाइकिल में यूरोग्रिप ATT 1150 टायर्स भी देखे गए हैं, हालांकि कुछ यूनिट्स में अभी भी MRF के टायर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पता चलता है कि टायर फिटमेंट उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. Bajaj Pulsar 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.
यह क्लस्टर अभी बिक रहे दूसरे पल्सर मॉडल्स में मिलता है, हालांकि इसमें अभी भी गियर-पोजिशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है. बाइक में डुअल-चैनल ABS को जोड़ा जाना एक बड़ा सेफ्टी अपग्रेड है और यह Pulsar 220F को इस फीचर के साथ सबसे किफायती पल्सर मॉडल में से एक भी बनाता है.
Bajaj Pulsar 220F का इंजन
मैकेनिकल तौर पर Bajaj Pulsar 220F में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही पुराना 220cc एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 20.4hp की पावर और 18.5Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.
अपनी उम्र के बावजूद, Bajaj Pulsar 220F लॉन्च होने के बाद से कंपनी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले Pulsar मॉडल्स में से एक बनी हुई है, और यह अपडेट इसकी लाइफ को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा. अपडेटेड Bajaj Pulsar 220F की कीमत 1.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है. मॉडल के अब ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद, इच्छुक खरीदार डिटेल्स और अवेलेबिलिटी के लिए अपने नज़दीकी बजाज डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं.