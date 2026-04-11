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भारत में एक बार फिर लॉन्च हुई Bajaj Pulsar 180, कीमत सिर्फ 1.22 लाख रुपये

Bajaj Pulsar 180 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: घरेलू दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Bajaj Pulsar 180 को एक बार फिर से जीवित किया है और इस मोटरसाइकिल को 1.22 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है. ग्राहकों की भारी मांग के चलते इस बाइक को एक खास नाम से उतारा गया है. यह रीलॉन्च Pulsar ब्रांड की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है, जिसने देश के परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट को बनाने में अहम भूमिका निभाई है. Bajaj Auto का कहना है कि राइडर्स की गहरी दिलचस्पी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़ाव की वजह से इस बाइक को दोबारा बाजार में उतारा गया है. बता दें कि Bajaj Pulsar 180 की बिक्री पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन इसकी लेगेसी और लगातार पॉपुलैरिटी ने Bajaj को इसे वापस लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया. यह मॉडल अब आज के खरीदारों को ध्यान में रखकर विज़ुअल और फ़ीचर अपग्रेड के साथ वापस आ गया है. 2026 Bajaj Pulsar 180 का अडेटेड डिजाइन और फीचर्स

नई Bajaj Pulsar 180 में नए ग्राफ़िक्स के साथ फुल LED हेडलैंप और LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं. इस बाइक में ब्लूटूथ वाला डिजिटल कंसोल भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में कनेक्टेड फ़ीचर्स की तरफ़ एक बदलाव को दिखाता है. इन अपडेट्स का मकसद इस मोटरसाइकिल को मॉडर्न बनाना है और इसकी जानी-पहचानी स्टाइलिंग को बनाए रखना है.