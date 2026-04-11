भारत में एक बार फिर लॉन्च हुई Bajaj Pulsar 180, कीमत सिर्फ 1.22 लाख रुपये
Bajaj Auto ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Bajaj Pulsar 180 को एक बार फिर से लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1.22 लाख रुपये है.
Published : April 11, 2026 at 10:47 AM IST
हैदराबाद: घरेलू दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Bajaj Pulsar 180 को एक बार फिर से जीवित किया है और इस मोटरसाइकिल को 1.22 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है. ग्राहकों की भारी मांग के चलते इस बाइक को एक खास नाम से उतारा गया है. यह रीलॉन्च Pulsar ब्रांड की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है, जिसने देश के परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट को बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
Bajaj Auto का कहना है कि राइडर्स की गहरी दिलचस्पी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़ाव की वजह से इस बाइक को दोबारा बाजार में उतारा गया है. बता दें कि Bajaj Pulsar 180 की बिक्री पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन इसकी लेगेसी और लगातार पॉपुलैरिटी ने Bajaj को इसे वापस लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया. यह मॉडल अब आज के खरीदारों को ध्यान में रखकर विज़ुअल और फ़ीचर अपग्रेड के साथ वापस आ गया है.
2026 Bajaj Pulsar 180 का अडेटेड डिजाइन और फीचर्स
नई Bajaj Pulsar 180 में नए ग्राफ़िक्स के साथ फुल LED हेडलैंप और LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं. इस बाइक में ब्लूटूथ वाला डिजिटल कंसोल भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में कनेक्टेड फ़ीचर्स की तरफ़ एक बदलाव को दिखाता है. इन अपडेट्स का मकसद इस मोटरसाइकिल को मॉडर्न बनाना है और इसकी जानी-पहचानी स्टाइलिंग को बनाए रखना है.
2026 Bajaj Pulsar 180 की पोजिशनिंग
Bajaj Auto ने नई Pulsar 180 को 150–160cc मोटरसाइकिल से अपग्रेड करने वाले राइडर्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर पेश किया है. यह मॉडल पहले से ही आसान परफॉर्मेंस और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी के बीच बैलेंस बनाता था, जिससे इसे शहरी कम्यूटर्स और शौकीनों, दोनों के बीच पहचान मिली. कंपनी इसे एक प्रैक्टिकल लेकिन परफॉर्मेंस-फोकस्ड ऑफरिंग के तौर पर पेश करती रहती है.
Pulsar ब्रांट की लेगेसी Bajaj Pulsar 180
150 और 180 मॉडल के साथ पेश की गई Bajaj Pulsar रेंज ने भारत में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कैटेगरी को स्थापित करने में मदद की. इतने सालों में, यह Bajaj की सबसे जानी-मानी प्रोडक्ट लाइन में से एक बनी हुई है. खास तौर पर, Pulsar 180 ने अपने शुरुआती सालों में कंपनी की पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई.
इस अनाउंसमेंट पर बात करते हुए, Bajaj Auto Ltd के प्रेसिडेंट - MCBU, सारंग कनाडे ने कहा कि, "Pulsar 180 की वापसी मज़बूत और लगातार डिमांड के साथ-साथ सोशल मीडिया पर मिले प्यार का जवाब है. जब हम Pulsar के 25 साल पूरे कर रहे हैं, तो इस आइकॉनिक नेमप्लेट को वापस लाना खास तौर पर मीनिंगफुल लगता है."