ETV Bharat / technology

KTM और Triumph के साथ मिलकर Bajaj बना रही एक नया 350cc इंजन, नई बाइक्स में होगा इस्तेमाल

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि कंपनी अपनी साझेदारी कंपनियों KTM और Triumph के साथ मिलकर एक नए 350cc इंजन पर काम कर रही है.

बताया जा रहा है कि कंपनी ने यह कदम सरकार द्वारा सितंबर में लागू किए गए, संशोधित GST ढांचे की घोषणा के बाद उठाया है. इस योजना के तहत सरकार ने 350cc से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए GST दरें बढ़ा दी गई हैं, जबकि 350cc से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए GST दरें कम कर दी गई हैं.

Bajaj Auto के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कंपनी के वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के विश्लेषकों के साथ बातचीत के दौरान कंपनी की इस योजना की पुष्टि की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कंपनी मोटरसाइकिलों के लिए नए GST ढांचे के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित करना चाहती है, जो सितंबर 2025 में लागू हुआ है."

उन्होंने कहा कि, "GST दरों में कटौती के कारण KTM के कुछ और Triumph के सभी मॉडल 350cc की सीमा के बाहर हो गए. हालांकि, हमने GST वृद्धि को झेलते हुए कीमतें बरकरार रखी हैं और कुछ हद तक, त्योहारी सीज़न के दौरान ग्राहकों ने हमें अपना समर्थन देकर पुरस्कृत किया."

शर्मा ने कहा कि, "GST कटौती के कारण ग्राहकों की महत्वाकांक्षी उत्पादों में अपग्रेड करने की इच्छा से दोनों कंपनियों को काफी फायदा हुआ. हालांकि, हम अपने साझेदारों KTM और Triumph के साथ मिलकर अपने पोर्टफोलियो को नया आकार देने पर काम कर रहे हैं, ताकि कम GST दरों का लाभ उठाया जा सके और इन उत्पादों को उचित समय पर लॉन्च किया जाएगा."