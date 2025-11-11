KTM और Triumph के साथ मिलकर Bajaj बना रही एक नया 350cc इंजन, नई बाइक्स में होगा इस्तेमाल
Bajaj Auto ने जानकारी दी है कि कंपनी KTM और Triumph के साथ मिलकर एक नए 350cc इंजन पर काम कर रही है.
Published : November 11, 2025 at 10:26 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि कंपनी अपनी साझेदारी कंपनियों KTM और Triumph के साथ मिलकर एक नए 350cc इंजन पर काम कर रही है.
बताया जा रहा है कि कंपनी ने यह कदम सरकार द्वारा सितंबर में लागू किए गए, संशोधित GST ढांचे की घोषणा के बाद उठाया है. इस योजना के तहत सरकार ने 350cc से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए GST दरें बढ़ा दी गई हैं, जबकि 350cc से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए GST दरें कम कर दी गई हैं.
Bajaj Auto के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा ने कंपनी के वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के विश्लेषकों के साथ बातचीत के दौरान कंपनी की इस योजना की पुष्टि की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "कंपनी मोटरसाइकिलों के लिए नए GST ढांचे के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित करना चाहती है, जो सितंबर 2025 में लागू हुआ है."
उन्होंने कहा कि, "GST दरों में कटौती के कारण KTM के कुछ और Triumph के सभी मॉडल 350cc की सीमा के बाहर हो गए. हालांकि, हमने GST वृद्धि को झेलते हुए कीमतें बरकरार रखी हैं और कुछ हद तक, त्योहारी सीज़न के दौरान ग्राहकों ने हमें अपना समर्थन देकर पुरस्कृत किया."
शर्मा ने कहा कि, "GST कटौती के कारण ग्राहकों की महत्वाकांक्षी उत्पादों में अपग्रेड करने की इच्छा से दोनों कंपनियों को काफी फायदा हुआ. हालांकि, हम अपने साझेदारों KTM और Triumph के साथ मिलकर अपने पोर्टफोलियो को नया आकार देने पर काम कर रहे हैं, ताकि कम GST दरों का लाभ उठाया जा सके और इन उत्पादों को उचित समय पर लॉन्च किया जाएगा."
बताया जा रहा है कि Triumph और Bajaj दोनों के नए इंजनों का विस्थापन 350cc की कट-ऑफ सीमा से कम होगा और Bajaj Auto अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है. KTM और Triumph रेंज के मौजूदा 399cc विस्थापन की तुलना में थोड़े छोटे आकार के इंजनों के अधिकतम उत्पादन में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है.
हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या KTM 390 और Triumph 400 मॉडल का निर्माण निर्यात बाजारों के लिए जारी रहेगा या नहीं. किसी भी तरह, थोड़े कम प्रदर्शन वाले थोड़े छोटे इंजन जल्द ही KTM 390 Duke, 390 Adventure के साथ-साथ Triumph Speed 400 और Scrambler 400 रेंज की जगह ले लेंगे.
इसके अलावा, संशोधित GST संरचना का असर Bajaj Pulsar NS400Z और Dominar 400 पर भी पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही 350cc की कट-ऑफ सीमा से ऊपर हैं. हालांकि अभी तक, केवल KTM और Triumph दोनों के लिए 350cc से कम की रेंज के विकास की पुष्टि हुई है.
KTM 390 और Triumph 400 मॉडल कब तक जारी रहेंगे, और क्या Bajaj उच्च GST दरों को वहन करते हुए इन मॉडलों को समान कीमतों पर पेश करना जारी रखेगी, इस बारे में अभी कोई समय-सीमा तय नहीं है और न ही कंपनी ने इसके बारे में कोई जानकारी दी है.