ETV Bharat / technology

Bajaj ने अपनी Pulsar 180 क्लासिक को वेबसाइट से हटाया, पांच साल में दूसरी बार बंद हुई बिक्री

बजाज पल्सर 180 बंद कर दी गई ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto अपनी क्लासिक Bajaj Pulsar 180 की बिक्री को बंद कर दिया है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है. इससे पहले भी कंपनी ने अपनी कुछ मोटरसाइकिलों की बिक्री बंद की है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बिक्री के मामले में इस बाइक का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं था.

इससे पहले, जून 2026 में अपनी Pulsar N125 की बिक्री को भी बंद किया था. हालांकि, यह कदम हैरानी भरा है, क्योंकि साल 2022 में बंद किए जाने के बाद, इसे इसी साल अप्रैल में ही फिर से पेश किया गया था.

Bajaj Pulsar 180 की बिक्री क्यों हुई बंद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में Bajaj Auto और KTM की भारतीय वेबसाइटों को अपडेट किया गया है. कंपनी का यह एक अच्छा कदम है, खासकर इसलिए क्योंकि पहले वाली वेबसाइट पर नेविगेशन थोड़ा मुश्किल था, जिसे अब आसान बना दिया गया है. हालांकि, इस अपडेट के बाद 'Original' कैटेगरी में Pulsar 180 नहीं दिख रही है, जबकि Pulsar 125, Pulsar 150 और Pulsar 220F को लिस्ट किया गया है. यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अप्रैल में ही Bajaj ने Pulsar 180 को फिर से बाजार में उतारा था, यानी अभी सिर्फ छह महीने ही हुए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान, इस बाइक को TVS Apache RTR 180 को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था. अब ऐसा लग रहा है कि Pulsar 180 को उतनी अच्छी बिक्री नहीं मिली, जितनी बजाज को उम्मीद थी.