Bajaj ने अपनी Pulsar 180 क्लासिक को वेबसाइट से हटाया, पांच साल में दूसरी बार बंद हुई बिक्री
Bajaj Auto अपनी क्लासिक Bajaj Pulsar 180 की बिक्री को बंद कर दिया है. कंपनी ने इसे आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है.
Published : November 17, 2026 at 11:38 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto अपनी क्लासिक Bajaj Pulsar 180 की बिक्री को बंद कर दिया है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है. इससे पहले भी कंपनी ने अपनी कुछ मोटरसाइकिलों की बिक्री बंद की है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बिक्री के मामले में इस बाइक का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं था.
इससे पहले, जून 2026 में अपनी Pulsar N125 की बिक्री को भी बंद किया था. हालांकि, यह कदम हैरानी भरा है, क्योंकि साल 2022 में बंद किए जाने के बाद, इसे इसी साल अप्रैल में ही फिर से पेश किया गया था.
Bajaj Pulsar 180 की बिक्री क्यों हुई बंद
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में Bajaj Auto और KTM की भारतीय वेबसाइटों को अपडेट किया गया है. कंपनी का यह एक अच्छा कदम है, खासकर इसलिए क्योंकि पहले वाली वेबसाइट पर नेविगेशन थोड़ा मुश्किल था, जिसे अब आसान बना दिया गया है.
हालांकि, इस अपडेट के बाद 'Original' कैटेगरी में Pulsar 180 नहीं दिख रही है, जबकि Pulsar 125, Pulsar 150 और Pulsar 220F को लिस्ट किया गया है. यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अप्रैल में ही Bajaj ने Pulsar 180 को फिर से बाजार में उतारा था, यानी अभी सिर्फ छह महीने ही हुए हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान, इस बाइक को TVS Apache RTR 180 को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था. अब ऐसा लग रहा है कि Pulsar 180 को उतनी अच्छी बिक्री नहीं मिली, जितनी बजाज को उम्मीद थी.
फिलहाल इस मामले में Bajaj Auto ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. गौरतलब है कि अगस्त 2026 में, Pulsar 125 और Pulsar 150 मॉडल के प्लेटफॉर्म और इंजन में काफी बड़े बदलाव किए गए थे.
हालांकि Bajaj Auto का 180 मॉडल में ऐसे बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी हो सकता है कि आपको पास की किसी डीलरशिप पर इसका स्टॉक मिल जाए. अगर आपको यह मोटरसाइकिल पसंद है, तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए इसे खरीदने का यह आपका आखिरी मौका हो.
Bajaj Pulsar 180 का इंजन
इसके मौजूदा मॉडल में, 178.6cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500rpm पर 17hp की पावर और 6,500rpm पर 15Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है. इस मोटरसाइकिल की कीमत 1.22 लाख रुपये थी, जो Apache RTR 180 से 4,000 रुपये सस्ती थी.
Bajaj के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि भले ही अभी Pulsar 180 को बंद किया जा रहा है, लेकिन अगर भविष्य में इस बाइक या इसी तरह के किसी प्रोडक्ट की अच्छी मांग दिखाई देती है, तो कंपनी इसे फिर से बाजार में लाने में कोई संकोच नहीं करेगी.