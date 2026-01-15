ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुआ Bajaj Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें क्या है कीमत और रेंज

Bajaj Auto ने अपना सबसे किफायती Bajaj Chetak C2501 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Bajaj Chetak C25
Bajaj Chetak C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 11:25 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी सबसे किफायती सीरीज़ - C25 के साथ अपनी Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटर फैमिली का विस्तार किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम, PM ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) की कीमत पर उतारा है. नए Bajaj Chetak C2501 को इसके मौजूदा पोर्टफोलियो में 30 और 35 सीरीज़ से नीचे रखा गया है और यह हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर वाला पहला चेतक मॉडल है.

Bajaj Chetak C2501 की मोटर और रेंज
इस स्कूटर में 2.2 kW का पावर देने वाली की पीक आउटपुट देती है, और लगातार इस्तेमाल में 1.8 kW की पावर देती है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर को 55 kmph की टॉप स्पीड देती है. यह मोटर 2.5 kWh की बैटरी के साथ जोड़ी गई है, जिससे स्कूटर को 113 km तक की रेंज मिलती है.

स्कूटर की चार्जिंग की बात करें तो, इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 750W का ऑफ-बोर्ड चार्जर मिलता है, जो इसकी बैटरी को 2 घंटे 25 मिनट में 0-80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है, या लगभग 3 घंटे 45 मिनट में 100 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है.

Bajaj Chetak C2501 का डिजाइन
इसके डिज़ाइन की बात करें, तो Chetak C25 सीरीज़ में भी मेटल बॉडी शेल का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि इसके ज़्यादा महंगे मॉडल्स में किया जाता है, और इसका ओवरऑल डिज़ाइन अभी भी मौजूदा Bajaj Chetak जैसा ही लगता है. हालांकि, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको कुछ डिज़ाइन में बदलाव नज़र आएंगे.

फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आगे के एप्रन का डिज़ाइन बदला गया है, जिसमें इंडिकेटर्स अब हेडलाइट्स के साथ काउलिंग पर लगे हैं. साइड पैनल का डिज़ाइन भी बदला गया है. पीछे की तरफ, 30 और 35 सीरीज़ के ट्विन लाइट क्लस्टर की जगह एक सिंगल एज-टू-एज यूनिट लगाई गई है.

कंपनी ने इसके सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किया है, Chetak C25 में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक दिए गए हैं. वहीं, 30 और 35 सीरीज़ में आगे लीडिंग लिंक सेटअप और पीछे मोनोशॉक दिया गया है. अपने दूसरे मॉडल्स की तरह, Chetak C25 में भी आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है.

Bajaj Chetak C2501 के फीचर्स
इस स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो Chetak C25 में कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड और 25 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है. वहीं, ऑप्शनल TecPac में हिल होल्ड, दो राइड मोड, गाइड मी होम लाइट्स और म्यूजिक कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

