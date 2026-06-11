Bajaj अपनी पहली एडवेंचर बाइक पर कर रही काम, जानें कब हो सकती है लॉन्च
Bajaj Auto अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल पर काम कर रही है. इसे साल के अंत तक बाजार में उतारा जा सकता है.
Published : June 11, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल पर काम कर रही है. बता दें कि यह बाइक कंपनी की पहली ADV होने वाली है. जानकारी सामने आ रही है कि अब यह प्रोडक्शन के काफी करीब है.
नई अपकमिंग Bajaj ADV मोटरसाइकिल का टेस्ट म्यूल कई बार टेस्ट के दौरान देखा जा चुका है और इसे हाल ही में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है. हालांकि मोटरसाइकिल को पुरी तरह से कैमफ़्लाज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस प्रोटोटाइप से कुछ अहम जानकारियां सामने आई, जिनमें इसका पावरट्रेन भी शामिल है.
भारत में बढ़ रही एडवेंचर बाइक्स की लोकप्रियता
बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीय बाज़ार में एडवेंचर मोटरसाइकिलों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है. Bajaj Auto एक बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है और उसके पोर्टफोलियो में कई हाई-परफॉर्मेंस मॉडल शामिल हैं, फिर भी उसने अभी तक इस सेगमेंट में कदम नहीं रखा है.
हालांकि, Bajaj Auto अब इस स्थिति को बदलने की तैयारी कर रही है. वह अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल पर काम कर रही है, जिसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है.
Bajaj ADV में मिल सकता है Pulsar N250 का इंजन
संभावना जताई जा रही है कि आने वाली Bajaj ADV में Bajaj Pulsar N250 का इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. हाल ही में देखे गए इस टेस्ट म्यूल के इंजन के थोड़ा ऊपर ध्यान से देखने पर एक रेडिएटर दिखाई देता है, जिसका साइज़ Pulsar N250 में इस्तेमाल होने वाले रेडिएटर जैसा ही है. इससे यह साफ़ पता चलता है कि इसका इंजन ऑयल-कूल्ड हो सकता है. हालांकि यह KTM 250 Duke में इस्तेमाल होने वाले रेडिएटर से काफ़ी छोटा भी लगता है.
इसका 250cc इंजन अपने दमदार लो-एंड और मिड-रेंज टॉर्क के लिए काफी पसंद किया जाता है. इसी वजह से बजाज के लिए टूरिंग और ऑफ-रोडिंग पर फोकस करने वाली अपनी आने वाली मोटरसाइकिल में इस इंजन का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा फैसला है. इसके अलावा, छोटे इंजन का इस्तेमाल करने से बजाज को इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने में भी मदद मिलेगी.
चूंकि कंपनी के पास पहले से ही मार्केट में KTM 250 Adventure और KTM 390 Adventure जैसी महंगी बाइक्स मौजूद हैं, इसलिए किफायती सेगमेंट में कोई नई बाइक लाना - जहां अभी Hero XPulse 210 का दबदबा है - आने वाली ADV के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करता है.
Bajaj ADV में फोर्क गेटर्स के साथ मिलेगा स्लिम टेलीस्कोपिक फोर्क
मोटरसाइकिल की ताजा तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि आने वाली ADV में फोर्क गेटर्स के साथ स्लिम टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है. इसके साथ ही, इसमें छोटा फ्रंट डिस्क इस्तेमाल किया है. मोटरसाइकिल में 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर स्पोक व्हील्स दिए जा सकते हैं, जो हाईवे पर स्टेबिलिटी और ऑफ-रोड क्षमता के बीच अच्छा बैलेंस देंगे.
Pulsar N250 से ली जा सकती है हेडलाइट
टेस्ट म्यूल की तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि आने वाली Bajaj ADV में Bajaj Pulsar N सीरीज़ की बाइक्स से ली गई टेललाइट मिलेगी. इसका हेडलैंप संभवतः LED प्रोजेक्टर यूनिट हो सकता है, जिसे शायद Pulsar N250 से लिया गया है.