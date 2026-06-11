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Bajaj अपनी पहली एडवेंचर बाइक पर कर रही काम, जानें कब हो सकती है लॉन्च

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल पर काम कर रही है. बता दें कि यह बाइक कंपनी की पहली ADV होने वाली है. जानकारी सामने आ रही है कि अब यह प्रोडक्शन के काफी करीब है.

नई अपकमिंग Bajaj ADV मोटरसाइकिल का टेस्ट म्यूल कई बार टेस्ट के दौरान देखा जा चुका है और इसे हाल ही में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है. हालांकि मोटरसाइकिल को पुरी तरह से कैमफ़्लाज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस प्रोटोटाइप से कुछ अहम जानकारियां सामने आई, जिनमें इसका पावरट्रेन भी शामिल है.

भारत में बढ़ रही एडवेंचर बाइक्स की लोकप्रियता

बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीय बाज़ार में एडवेंचर मोटरसाइकिलों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है. Bajaj Auto एक बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है और उसके पोर्टफोलियो में कई हाई-परफॉर्मेंस मॉडल शामिल हैं, फिर भी उसने अभी तक इस सेगमेंट में कदम नहीं रखा है.

हालांकि, Bajaj Auto अब इस स्थिति को बदलने की तैयारी कर रही है. वह अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल पर काम कर रही है, जिसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है.

Bajaj ADV में मिल सकता है Pulsar N250 का इंजन

संभावना जताई जा रही है कि आने वाली Bajaj ADV में Bajaj Pulsar N250 का इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. हाल ही में देखे गए इस टेस्ट म्यूल के इंजन के थोड़ा ऊपर ध्यान से देखने पर एक रेडिएटर दिखाई देता है, जिसका साइज़ Pulsar N250 में इस्तेमाल होने वाले रेडिएटर जैसा ही है. इससे यह साफ़ पता चलता है कि इसका इंजन ऑयल-कूल्ड हो सकता है. हालांकि यह KTM 250 Duke में इस्तेमाल होने वाले रेडिएटर से काफ़ी छोटा भी लगता है.