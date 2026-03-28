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अप्रैल में Bajaj Auto लॉन्च कर सकती है दो 350cc बाइक्स, जानें क्या है कंपनी की योजना

हैदराबाद: हाल ही में प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आगामी 6-7 अप्रैल को भारतीय बाजार में अपनी 350cc लाइनअप पेश करने वाली है. अब चूंकि Triumph, Bajaj Auto के साथ मिल कर 350cc लाइनअप को उतारने वाली है, तो अब जानकारी सामने आ रही है कि Bajaj Auto भी 350cc सेगमेंट में उतरने वाली है.

जानकारी सामने आ रही है कि Bajaj Auto अगले महीने के मध्य में Bajaj Pulsar NS400Z और Dominar 400 के 350cc इंजन वाले वर्जन लॉन्च कर सकती है. बता दें कि भारत सरकार द्वारा GST में बदलाव के कारण इन मोटरसाइकिलों की बिक्री के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं, तब भी इनकी अच्छी-खासी मांग थी. 350cc वाले वर्जन के आने से इन मॉडलों में नई जान आ जाएगी, क्योंकि बाइक बनाने वाली कंपनी इनकी कीमत काफी आकर्षक रखने वाली है.

350cc सेगमेंट में दो बाइक्स होंगी लॉन्च

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो पुणे स्थित दो-पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी Bajaj Auto ने अपनी Pulsar NS400Z और Dominar 400 का उत्पादन बंद कर दिया है. बताया जा रहा है कि डीलरों के पास भी इनका स्टॉक सीमित मात्रा में ही बचा है. Bajaj NS400Z और Dominar 400, दोनों ही रणनीतिक महत्व वाली मोटरसाइकिलें हैं.

इनमें से पहली, अब तक बनी सबसे पावरफुल Pulsar है, जबकि दूसरी एक बेजोड़ 'पावर क्रूज़र' के तौर पर जानी जाती है, जो बेहतरीन वैल्यू देती है. इन दोनों बाइक्स की जगह अब Pulsar NS350Z और Dominar 350 को उतारा जाएगा. संभावना है कि डिज़ाइन और इक्विपमेंट के मामले में ये नई बाइक्स, अपनी-अपनी 400cc वाली बाइक्स जैसी ही होंगी.

बता दें कि Bajaj Auto ने मई 2024 में NS400Z को लॉन्च किया था. इसका डिज़ाइन काफी स्पोर्टी है. इसके मुख्य फीचर्स के तौर पर इस बाइक में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप यूनिट, थंडरबोल्ट-स्टाइल LED DRLs, दोनों तरफ एक्सटेंशन वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक, 2-पीस स्टेप्ड सीट, एक छोटी चिन फेयरिंग और LED टेल लैंप दिया गया है.

इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में Bluetooth कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, चार राइडिंग मोड, स्विच करने लायक ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. सस्पेंशन के तौर पर इस बाइक में 43 mm का अपसाइड-डाउन फोर्क और प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला गैस-चार्ज्ड मोनो-शॉक शामिल है. इसके दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं.