ETV Bharat / technology

AWS ने लॉन्च किया Amazon Quick, डेस्कटॉप पर चलेगा नया AI असिस्टेंट

Amazon Quick बैकग्राउंड में चलकर आपके सारे काम को समझता है और जरूरी जानकारी खुद-ब-खुद सामने लाता है जिससे समय की काफी बचत होती है.

AWS claims that Quick keeps all user data completely private and does not use it to train any other model.
AWS का दावा है कि Quick यूजर के सभी डेटा को पूरी तरह प्राइवेट रखता है और इसे किसी दूसरे मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता. (Image Credit: Amazon Web Services)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) ने अपने नए प्रोडक्ट Amazon Quick को लॉन्च कर दिया है. यह एक पर्सनल एआई असिस्टेंट है, जो आपके डेस्कटॉप पर चलता है और काम के दौरान कई अलग-अलग ऐप्स, टूल्स और डेटा को एक साथ जोड़कर रखता है.

अब तक ज्यादातर एआई असिस्टेंट सिर्फ तब काम करते थे, जब आप उन्हें कोई प्रॉम्प्ट देते, लेकिन Amazon Quick इससे अलग है. यह बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है, आपके सिस्टम में हो रही हर गतिविधि को ध्यान से देखता है और खुद से जरूरी चीजें सामने लाता है.उदाहरण के लिए, अगर आपकी कोई मीटिंग आने वाली है तो यह खुद याद दिला सकता है और उससे जुड़े सभी नोट्स, ईमेल या डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख सकता है.

यह असिस्टेंट आपके लोकल फाइल्स, ईमेल, कैलेंडर, स्लैक, जूम, माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल वर्कस्पेस, सेल्सफोर्स, जिरा और कई अन्य टूल्स से जुड़ जाता है. यह आपके काम के तरीके को लंबे समय तक समझकर एक पर्सनल नॉलेज ग्राफ तैयार करता है, जिससे यह आपके प्रेफरेंसेज, टीम के कॉन्टैक्ट्स और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से जान पाता है.

इससे आप बिना बार-बार स्विच किए लाइव डैशबोर्ड बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और काम को तेजी से निपटा सकते हैं. खास बात यह है कि यह ब्राउजर बेस्ड टूल्स से भी जानकारी ले सकता है, लोकल पायथन स्क्रिप्ट से एनालिसिस कर सकता है और ब्राउजर वर्कफ्लो को भी ऑटोमेट कर सकता है.

प्रीव्यू में मौजूद फीचर्स

अभी कुछ फीचर्स प्रीव्यू में हैं- जैसे कस्टम ऐप बिल्डिंग, जहां आप नेचुरल लैंग्वेज में बोलकर इंटेलिजेंट ऐप्स और डैशबोर्ड बना सकते हैं. दूसरा फीचर है ऑन-द-फ्लाई एसेट जेनरेशन, जिसमें चैट से ही डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स या इमेज बनाई जा सकती हैं. माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ भी इसका डीप इंटीग्रेशन है, जिससे आउटलुक, वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल में सीधे काम किया जा सकता है.

इसके अलावा Quick में टीम शेयर्ड स्पेस का फीचर भी है, जहां टीम के सदस्य डैशबोर्ड, एजेंट्स और ऑटोमेशन को एक साथ इस्तेमाल और शेयर कर सकते हैं. हालांकि, इतना सब कुछ करने के लिए Quick को आपके सारे डेटा और ऐप्स से कनेक्ट होना पड़ता है, जिससे प्राइवेसी को लेकर सवाल उठना लाजमी है. AWS का कहना है कि यूजर का सारा डेटा पूरी तरह प्राइवेट रहता है और इसे किसी और मॉडल को ट्रेनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता.

कंपनी का मानना है कि Amazon Quick वर्कप्लेस में AI के इस्तेमाल को पूरी तरह बदल देगा. ज्यादातर एआई टूल्स अपने बंद इकोसिस्टम में काम करते हैं, लेकिन Quick आपके पूरे सिस्टम पर रहकर हर चीज से जुड़ता है. इससे ऑफिस का काम और तेज, स्मार्ट और आसान हो सकता है.

TAGGED:

AMAZON QUICK AI ASSISTANT
AMAZON WEB SERVICES
AI ASSISTANT
AMAZON
AMAZON QUICK PRODUCTIVITY TOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.