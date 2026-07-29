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स्टार्टअप कंपनी Avore ने उतारी सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, कीमत 1.25 लाख रुपये और रेंज 255 किमी

Avore EX इलेक्ट्रिक बाइक रेंज भारत में लॉन्च ( फोटो - Avore )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप कंपनी Avore Electric ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Avore EX लॉन्च की है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जोकि इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 ​​S में पेश किया है. इनमें मुख्य अंतर बैटरी, मोटर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स में देखने को मिलता है. कंपनी का कहना है कि पहले 10,000 खरीदारों के लिए नई Avore EX1 की कीमत 1.25 लाख रुपये है, जिसके बाद इसकी कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. वहीं EX2 की कीमत 1.50 लाख रुपये है, जबकि EX2 S की कीमत 1.70 लाख रुपये है (एक्स-शोरूम हैं). Avore EX इलेक्ट्रिक बाइक की डिजाइन

मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की बात करें तो नई EX एक नेकेड स्ट्रीट बाइक जैसी दिखती है, जिसमें एंगुलर स्टाइलिंग एलिमेंट्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. बाइक में बैटरी पैक उस जगह पर लगा है, जहां आम तौर पर बाइक का इंजन होता है. बाइक में इलेक्ट्रिक मोटर को पिछले स्विंगआर्म में लगाया गया है और पिछले व्हील्स तक पावर पहुंचाने के लिए इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. Avore EX इलेक्ट्रिक बाइक के बैटरी विकल्प

जहां इसके EX1 में 3.24 kWh का बैटरी पैक दिया है, जो इंडियन ड्राइविंग साइकिल के हिसाब से 160 km तक की रेंज देने का दावा करती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 kW की पावर देती है. Avore का दावा है कि यह बाइक 0 से 40 kmph की रफ़्तार 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 100 kmph है.