स्टार्टअप कंपनी Avore ने उतारी सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, कीमत 1.25 लाख रुपये और रेंज 255 किमी
Avore Electric ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Avore EX लॉन्च की है. इसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : July 29, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप कंपनी Avore Electric ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Avore EX लॉन्च की है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जोकि इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट्स - EX1, EX2 और EX2 S में पेश किया है.
इनमें मुख्य अंतर बैटरी, मोटर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स में देखने को मिलता है. कंपनी का कहना है कि पहले 10,000 खरीदारों के लिए नई Avore EX1 की कीमत 1.25 लाख रुपये है, जिसके बाद इसकी कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. वहीं EX2 की कीमत 1.50 लाख रुपये है, जबकि EX2 S की कीमत 1.70 लाख रुपये है (एक्स-शोरूम हैं).
Avore EX इलेक्ट्रिक बाइक की डिजाइन
मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की बात करें तो नई EX एक नेकेड स्ट्रीट बाइक जैसी दिखती है, जिसमें एंगुलर स्टाइलिंग एलिमेंट्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. बाइक में बैटरी पैक उस जगह पर लगा है, जहां आम तौर पर बाइक का इंजन होता है. बाइक में इलेक्ट्रिक मोटर को पिछले स्विंगआर्म में लगाया गया है और पिछले व्हील्स तक पावर पहुंचाने के लिए इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.
Avore EX इलेक्ट्रिक बाइक के बैटरी विकल्प
जहां इसके EX1 में 3.24 kWh का बैटरी पैक दिया है, जो इंडियन ड्राइविंग साइकिल के हिसाब से 160 km तक की रेंज देने का दावा करती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 kW की पावर देती है. Avore का दावा है कि यह बाइक 0 से 40 kmph की रफ़्तार 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 100 kmph है.
EX2 में भी वही इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की गई है, लेकिन इसमें बड़ी 5 kWh बैटरी के साथ इसे जोड़ा गया है, जिससे इसकी रेंज बढ़कर 255 km हो गई है. इसकी परफॉर्मेंस EX1 जैसी ही है. नई EX2 S की पावर बढ़कर 10.5 kW हो गई है, जिससे मोटरसाइकिल की 0-40 kmph की रफ़्तार पकड़ने का समय घटकर 2.8 सेकंड और टॉप स्पीड 114 kmph हो गई है.
इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़कर 260 km हो गई है. कंपनी का दावा है कि तीनों वेरिएंट्स का व्हील टॉर्क 250 Nm है. बाइक की चार्जिंग की बात करें तो, EX2 और EX2 S में 1500W का चार्जर दिया गया है, जो बाइक की बैटरी को 2 घंटे में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है. Avore EX1 में स्टैंडर्ड 5A चार्जर मिलता है.
Avore EX इलेक्ट्रिक बाइक के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, तीनों वेरिएंट्स में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड तौर दिया गया है. बाइक के तीनों वेरिएंट्स में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, हालांकि Avore EX2 S में लगा यूनिट TFT वाला है और इसमें इंटीग्रेटेड AI-इनेबल्ड फीचर्स दिए गए हैं.
तीनों वेरिएंट्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के तौर पर इनमें बिल्ट-इन GPS, एम्बेडेड 4G SIM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाई-फाई सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. Avore का कहना है कि EX सीरीज़ की डिलीवरी अगले दो महीनों में शुरू हो जाएगी.
कंपनी अपनी शुरुआती सेल्स योजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में डीलरशिप खोलने की योजना बना रही है. इस मोटरसाइकिल की बुकिंग अभी Avore की वेबसाइट पर खुली है.