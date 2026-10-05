Auto Sales September 2026: Kia, Tata, Mahindra की बिक्री हुई मजबूत, Maruti रही नंबर वन
सितंबर 2026 में कार निर्माता कंपनियों ने बेहतर बिक्री दर्ज की है. Maruti Suzuki ने बिक्री में पहला स्थान हासिल किया है.
Published : October 5, 2026 at 11:14 AM IST
हैदराबाद: सितंबर 2026 में देश की प्रमुख कार कंपनियों की बिक्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने 2,36,013 यूनिट्स की बिक्री की और पहला स्थान हासिल किया. वहीं, Mahindra Auto 1,14,874 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही.
तीसरे स्थान पर Hyundai Motor ने 77,916 यूनिट्स के साथ अपनी जगह बनाई, जबकि Tata Motors ने इस महीने 70,210 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री दर्ज की. इसके बाद Kia India ने 32,017 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया. इसके बाद टोयोटा को 28,218 यूनिट्स के साथ पांचवां स्थान मिला.
Maruti Suzuki
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की बात करें तो सितंबर 2026 में कंपनी ने कुल 2,36,013 यूनिट्स की बिक्री की, जिसमें 1,85,252 घरेलू बिक्री, दूसरी OEM कंपनियों को बेची गई 6,542 यूनिट और 44,219 यूनिट का एक्सपोर्ट शामिल है. इसमें घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 1,81,838 यूनिट रही, जो सितंबर 2025 में 1,32,820 यूनिट थी.
वित्त-वर्ष 2026-27 में अब तक Maruti Suzuki की घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 10,80,240 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 7,95,446 यूनिट्स का था. एक्सपोर्ट भी एक साल पहले की 42,204 यूनिट से बढ़कर 44,219 यूनिट हो गया.
Mahindra Auto
स्वदेशी SUV निर्माता कंपनी Mahindra Auto की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2026 में कुल 1,14,874 गाड़ियां बेचीं, जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है. यह बिक्री 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है. घरेलू यूटिलिटी गाड़ियों की बिक्री 64,092 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत ज़्यादा है.
Mahindra ने इस महीने 4,019 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 4,320 यूनिट्स का था. अप्रैल-सितंबर की अवधि में एक्सपोर्ट 30,031 यूनिट्स का रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 20,303 यूनिट्स के मुकाबले 48 प्रतिशत ज़्यादा है.
Tata Motors
Tata Motors Passenger Vehicles की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2026 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में EV सहित कुल 70,210 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, यह बिक्री सितंबर 2025 में बेची गई 60,907 यूनिट्स की तुलना में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. घरेलू यात्री वाहन की बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 68,810 यूनिट्स रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिक्री 1,400 यूनिट्स तक पहुंच गई.
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों सहित Tata Motors की EV बिक्री सितंबर में 15,384 यूनिट्स रही, जो एक साल पहले 9,191 यूनिट्स से 67 प्रतिशत अधिक थी. कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 2,01,723 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री दर्ज की, जो इसकी अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री है, जो कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.
Hyundai India
Hyundai Motor India की बात करें तो इसने सितंबर 2026 में अपनी स्थापना के बाद से घरेलू और निर्यात बाजारों में 77,916 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक कुल मासिक बिक्री दर्ज की. यह बिक्री साल-दर-साल 10.8 प्रतिशत को वृद्धि दर्शाती है. घरेलू बिक्री 10.9 प्रतिशत बढ़कर 57,166 यूनिट्स हो गई, जबकि निर्यात 10.4 प्रतिशत बढ़कर 20,750 यूनिट्स का हो गया.
Kia India
इसके अलावा, Kia India ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के बाद से सितंबर 2026 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज करते हुए, 32,017 यूनिट्स कारों की बिक्री की. यह सितंबर 2025 में बेची गई 22,700 यूनिट्स की तुलना में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है.
Kia India ने 2026 की तीसरी तिमाही में 89,259 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कीं, जो 2025 की तीसरी तिमाही में 64,443 यूनिट्स से 38.5 प्रतिशत ज्यादा है. इसकी जनवरी-सितंबर 2026 में बिक्री 2,53,008 यूनिट्स की रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान बेची गई 2,06,582 यूनिट्स से 22.5 प्रतिशत ज्यादा है.
Toyota Kirloskar Motor
Toyota ने सितंबर 2026 में 28,218 यूनिट्स बेचीं, जिसमें घरेलू बाजार में 25,027 यूनिट्स और 3,191 निर्यात शामिल हैं. जनवरी-सितंबर 2026 में इसकी संचयी बिक्री 2,94,914 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 2,72,824 यूनिट्स से 8 प्रतिशत अधिक है.
घरेलू बिक्री 9 प्रतिशत बढ़कर 2,69,619 यूनिट्स हो गई, जबकि निर्यात 2025 की इसी अवधि में 25,743 यूनिटस् से 2 प्रतिशत कम होकर 25,295 यूनिट्स रहा.