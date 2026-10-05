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Auto Sales September 2026: Kia, Tata, Mahindra की बिक्री हुई मजबूत, Maruti रही नंबर वन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Maruti, Tata, Hyundai, Mahindra )

हैदराबाद: सितंबर 2026 में देश की प्रमुख कार कंपनियों की बिक्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने 2,36,013 यूनिट्स की बिक्री की और पहला स्थान हासिल किया. वहीं, Mahindra Auto 1,14,874 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही.

तीसरे स्थान पर Hyundai Motor ने 77,916 यूनिट्स के साथ अपनी जगह बनाई, जबकि Tata Motors ने इस महीने 70,210 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री दर्ज की. इसके बाद Kia India ने 32,017 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया. इसके बाद टोयोटा को 28,218 यूनिट्स के साथ पांचवां स्थान मिला. Maruti Suzuki

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की बात करें तो सितंबर 2026 में कंपनी ने कुल 2,36,013 यूनिट्स की बिक्री की, जिसमें 1,85,252 घरेलू बिक्री, दूसरी OEM कंपनियों को बेची गई 6,542 यूनिट और 44,219 यूनिट का एक्सपोर्ट शामिल है. इसमें घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 1,81,838 यूनिट रही, जो सितंबर 2025 में 1,32,820 यूनिट थी. वित्त-वर्ष 2026-27 में अब तक Maruti Suzuki की घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 10,80,240 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 7,95,446 यूनिट्स का था. एक्सपोर्ट भी एक साल पहले की 42,204 यूनिट से बढ़कर 44,219 यूनिट हो गया. Mahindra Auto

स्वदेशी SUV निर्माता कंपनी Mahindra Auto की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2026 में कुल 1,14,874 गाड़ियां बेचीं, जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल है. यह बिक्री 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है. घरेलू यूटिलिटी गाड़ियों की बिक्री 64,092 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत ज़्यादा है. Mahindra ने इस महीने 4,019 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 4,320 यूनिट्स का था. अप्रैल-सितंबर की अवधि में एक्सपोर्ट 30,031 यूनिट्स का रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 20,303 यूनिट्स के मुकाबले 48 प्रतिशत ज़्यादा है. Tata Motors

Tata Motors Passenger Vehicles की बात करें तो कंपनी ने सितंबर 2026 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में EV सहित कुल 70,210 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, यह बिक्री सितंबर 2025 में बेची गई 60,907 यूनिट्स की तुलना में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. घरेलू यात्री वाहन की बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 68,810 यूनिट्स रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिक्री 1,400 यूनिट्स तक पहुंच गई.