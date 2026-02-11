जनवरी 2026 में 27.22 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ ऑटो रिटेल में 17.61 प्रतिशत की बढ़त: FADA रिपोर्ट
FADA ने जनवरी 2026 के लिए गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. बीते माह बिक्री में साल-दर-साल 17.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई.
Published : February 11, 2026 at 2:16 PM IST
हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जनवरी 2026 के लिए गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कैलेंडर वर्ष की अच्छी शुरुआत दिखाता है. बीते माह वाहनों की कुल रिटेल बिक्री 27,22,558 यूनिट्स की रही, जो साल-दर-साल 17.61 प्रतिशत और महीने-दर-महीने 34.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है.
ज़्यादातर सेगमेंट में ग्रोथ बड़े पैमाने पर हुई, जिसे अच्छी ग्रामीण मांग, शादियों के मौसम में खरीदारी, बेहतर माल ढुलाई और स्थिर फाइनेंसिंग की स्थिति से मदद मिली. हालांकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (CE) एक अकेला ऐसा सेगमेंट था, जिसकी बिक्री में गिरावट देखी गई.
टू-व्हीलर्स की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
दोपहिया वाहनों की बात करें तो जनवरी 2026 में इस सेगमेंट में 18,52,870 यूनिट वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 20.82 प्रतिशत ज़्यादा है. ग्रामीण इलाकों ने इस बिक्री का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया और यह 19.77 प्रतिशत बढ़ा, जबकि शहरी मार्केट में 22.19 प्रतिशत की तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
बीते माह, पेट्रोल मॉडल्स का दबदबा रहा और कुल बिक्री में 93.27 प्रतिशत शेयर हासिल किया, जबकि EVs का कुल टू-व्हीलर सेल्स में 6.63 प्रतिशत हिस्सा रहा. Hero MotoCorp 26.56 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे रहा, उसके बाद Honda Motorcycle & Scooter India 25.52 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर और TVS Motor Company 19.66 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर रही.
पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री 7.22 प्रतिशत बढ़ी
पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो बीते माह कुल बिक्री 5,13,475 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की समान अवधि से 7.22 प्रतिशत और महीने-दर-महीने 35.24 प्रतिशत ज़्यादा है. इस बिक्री में, शहरी मार्केट ने करीब 59.2 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि ग्रामीण इलाकों की ग्रोथ शहरी विस्तार से ज़्यादा रही.
ग्रामीण इलाकों में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री पिछले साल की समान अवधि से 14.43 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि शहरी मार्केट में 2.75 प्रतिशत की बढ़त रही. सबसे ज्यादा बिक्री के साथ Maruti Suzuki ने 42.07 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ लीडरशिप बनाए रखी है. इसके बाद, Hyundai, Tata Motors और Mahindra में से प्रत्येक की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से ज्यादा की रही. इसके अलावा, Kia और Toyota ने भी लगातार बढ़त दर्ज की.
कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 15.07 प्रतिशत बढ़ी
इसके अलावा, कमर्शियल व्हीकल (CV) की रिटेल बिक्री पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले यह बढ़कर 1,07,486 यूनिट्स तक पहुंच गई. बीते साल इसी अवधि के मुकाबले बिक्री में 15.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है. लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) की बिक्री 14.94 प्रतिशत बढ़ी, जबकि हेवी कमर्शियल व्हीकल (HCV) की बिक्री 14.61 प्रतिशत बढ़ी.
कमर्शियल व्हीकल सेगमें में Tata Motors 34.02 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे रही, जबकि Mahindra & Mahindra ने 29.66 प्रतिशत और Ashok Leyland ने 17.87 प्रतिशत का मार्केट शेयर हासिल किया. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में डीज़ल 81.97 प्रतिशत शेयर के साथ सबसे आगे बना हुआ है, जबकि CNG 12.51 प्रतिशत है, और EV की पहुंच 1.92 प्रतिशत तक गई.