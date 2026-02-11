ETV Bharat / technology

जनवरी 2026 में 27.22 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ ऑटो रिटेल में 17.61 प्रतिशत की बढ़त: FADA रिपोर्ट

जनवरी 2026 में वाहनों की बिक्री ( फोटो - Tata Motors/Bajaj Auto )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जनवरी 2026 के लिए गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कैलेंडर वर्ष की अच्छी शुरुआत दिखाता है. बीते माह वाहनों की कुल रिटेल बिक्री 27,22,558 यूनिट्स की रही, जो साल-दर-साल 17.61 प्रतिशत और महीने-दर-महीने 34.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. ज़्यादातर सेगमेंट में ग्रोथ बड़े पैमाने पर हुई, जिसे अच्छी ग्रामीण मांग, शादियों के मौसम में खरीदारी, बेहतर माल ढुलाई और स्थिर फाइनेंसिंग की स्थिति से मदद मिली. हालांकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (CE) एक अकेला ऐसा सेगमेंट था, जिसकी बिक्री में गिरावट देखी गई. टू-व्हीलर्स की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

दोपहिया वाहनों की बात करें तो जनवरी 2026 में इस सेगमेंट में 18,52,870 यूनिट वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 20.82 प्रतिशत ज़्यादा है. ग्रामीण इलाकों ने इस बिक्री का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया और यह 19.77 प्रतिशत बढ़ा, जबकि शहरी मार्केट में 22.19 प्रतिशत की तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीते माह, पेट्रोल मॉडल्स का दबदबा रहा और कुल बिक्री में 93.27 प्रतिशत शेयर हासिल किया, जबकि EVs का कुल टू-व्हीलर सेल्स में 6.63 प्रतिशत हिस्सा रहा. Hero MotoCorp 26.56 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे रहा, उसके बाद Honda Motorcycle & Scooter India 25.52 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर और TVS Motor Company 19.66 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर रही.