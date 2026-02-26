ETV Bharat / technology

अब Google Maps पर दिखेंगे ऑथराइज्ड आधार सेंटर, UIDAI और Google ने की पार्टनरशिप

UIDAI और Google ने की पार्टनरशिप ( फोटो - PIB India )

हैदराबाद: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) और Google ने Google Maps पर ऑथराइज़्ड आधार सेंटर्स को दिखाने के लिए पार्टनरशिप की है. इस कदम से देश भर के लोगों के लिए एक्सेस और सुविधा बढ़ेगी. इस पहल से लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर आधार सेंटर पहचानने में मदद मिलेगी, जैसे बड़ों का एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोलमेंट या सिर्फ़ पता और मोबाइल अपडेट करना. इसके अलावा, आधार सेंटर तक पहुंचने की जानकारी, जिसमें दिव्यांगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग की सुविधा की उपलब्धता, काम करने का समय जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जहां भी लागू हो, दिखाई जाएंगी, जिससे लोगों को और आसानी होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि यह सुविधा आने वाले महीनों में उपलब्ध हो जाएगी. यह सहयोग लोगों की सुविधा बढ़ाने, गलत जानकारी से निपटने और यह पक्का करने के लिए किया गया है कि लोगों को देश भर में नए ज़माने के आधार सेवा केंद्रों (ASKs) समेत 60,000 से ज़्यादा आधार केंद्रों तक आसानी से एक्सेस मिले.