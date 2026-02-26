ETV Bharat / technology

अब Google Maps पर दिखेंगे ऑथराइज्ड आधार सेंटर, UIDAI और Google ने की पार्टनरशिप

UIDAI और Google ने Google Maps पर ऑथराइज़्ड आधार सेंटर्स को दिखाने के लिए पार्टनरशिप की है.

UIDAI and Google partnered
UIDAI और Google ने की पार्टनरशिप (फोटो - PIB India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) और Google ने Google Maps पर ऑथराइज़्ड आधार सेंटर्स को दिखाने के लिए पार्टनरशिप की है. इस कदम से देश भर के लोगों के लिए एक्सेस और सुविधा बढ़ेगी.

इस पहल से लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर आधार सेंटर पहचानने में मदद मिलेगी, जैसे बड़ों का एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोलमेंट या सिर्फ़ पता और मोबाइल अपडेट करना.

इसके अलावा, आधार सेंटर तक पहुंचने की जानकारी, जिसमें दिव्यांगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग की सुविधा की उपलब्धता, काम करने का समय जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जहां भी लागू हो, दिखाई जाएंगी, जिससे लोगों को और आसानी होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि यह सुविधा आने वाले महीनों में उपलब्ध हो जाएगी.

यह सहयोग लोगों की सुविधा बढ़ाने, गलत जानकारी से निपटने और यह पक्का करने के लिए किया गया है कि लोगों को देश भर में नए ज़माने के आधार सेवा केंद्रों (ASKs) समेत 60,000 से ज़्यादा आधार केंद्रों तक आसानी से एक्सेस मिले.

इससे यह पक्का होगा कि जब यूज़र Google Maps पर सर्च करेंगे, तो उन्हें वेरिफाइड आधार केंद्रों पर भेजा जाएगा. UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि, "UIDAI हमेशा आधार नंबर होल्डर्स के लिए जीवन को आसान बनाने पर फोकस करता है. इस कोलेबोरेशन से यह पक्का होगा कि ऑथराइज़्ड आधार सेंटर्स तक जाना अब आसान, तेज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा."

कोलेबोरेशन के अगले फेज़ में, UIDAI सेंटर की जानकारी मैनेज करने और लोगों के फीडबैक पर सीधे जवाब देने के लिए Google Business Profile का इस्तेमाल करेगा, जिससे एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव सर्विस इकोसिस्टम पक्का होगा. आगे देखते हुए, यह पार्टनरशिप Google Maps इंटरफ़ेस के ज़रिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुकिंग को एक्सप्लोर करेगी, जिससे लोग अपनी विज़िट और भी अच्छे से प्लान कर सकेंगे.

Google India में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कंट्री हेड, सुश्री रोली अग्रवाल ने कहा कि "वेरिफाइड आधार सेंटर्स को इंटीग्रेट करने के लिए UIDAI के साथ हाथ मिलाकर, हम लाखों लोगों के लिए भरोसे के साथ भरोसेमंद सर्विस ढूंढना आसान बना रहे हैं और ज़रूरी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और जिन लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके बीच की दूरी को कम कर रहे हैं."

TAGGED:

UIDAI JOINS HAND WITH GOOGLE
GOOGLE MAPS
AADHAAR CENTERS ON GOOGLE MAPS
UIDAI AND GOOGLE PARTNERSHIP
UIDAI AND GOOGLE HAVE PARTNERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.