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12 अगस्त को आसमान में दिखेगा अद्भुत नज़ारा: सुबह ग्रहों की कतार, शाम को सूर्य ग्रहण!

12 अगस्त 2026 को एक ही दिन में छह ग्रहों की परेड, सूर्य ग्रहण, न्यू मून और पर्सिड उल्का बौछार, चारों घटनाएं एक साथ होंगी.

Since it occurs at night according to Indian time, this solar eclipse will not be visible from any part of the country.
भारतीय समय के मुताबिक रात के समय होने की वजह से यह सूर्य ग्रहण देश के किसी भी हिस्से में नहीं दिखेगा. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 11:23 AM IST

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हैदराबाद: 12 अगस्त 2026 को दुनियाभर के आसमान में एक-साथ चार बड़ी खगोलीय घटनाएं होने जा रही है, जो अपने आप में बेहद दुर्लभ संयोग है. हालांकि, इनमें से हर घटना अपने तय समय पर बार-बार होती रहती है, लेकिन चारों का एक ही 24 घंटे के भीतर घटित होना वाकई खास बात है.

इस दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही हो जाएगी, जब आसमान में एक शानदार ग्रहों की कतार नज़र आएगी. इस दौरान बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि, यूरेनस और नेप्च्यून, ये छह ग्रह पूरब से पश्चिम तक फैले हुए आसमान में एक साथ दिखाई देंगे.

मंगल और शनि जैसे ग्रह तो बिना किसी उपकरण के भी डायरेक्ट आंखों से दिख जाएंगे, जबकि यूरेनस और नेप्च्यून जैसे दूर वालों ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन या टेलिस्कोप की जरूरत पड़ेगी.

क्या भारत में नज़ारा दिखेगा?

स्ट्रोनॉमर्स विदाउट बॉर्डर्स के कम्युनिकेशन मैनेजर एंड्रयू फाजेकास के मुताबिक, "प्लैनेट परेड" कोई आधिकारिक खगोलीय शब्द नहीं है, इसका सीधा मतलब बस इतना है कि सारे ग्रह आसमान के करीब-करीब एक ही हिस्से में नजर आ रहे होते हैं.

दिन में बाद के समय चांद, धरती और सूरज के बीच से गुजरेगा, जिससे एक शानदार पूर्ण ग्रहण देखने को मिलेगा. यह टोटैलिटी का नजारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों के साथ-साथ उत्तरी रूस में भी देखा जा सकेगा. वहीं यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के करोड़ों लोग आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा देख पाएंगे.

हालांकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय समयानुसार यह घटना 12 अगस्त रात करीब 9:45 बजे से लेकर 13 अगस्त तड़के 2:15 बजे तक चलेगी, जब यहां सूरज क्षितिज से काफी नीचे रह चुका होगा, इसलिए देश के किसी भी हिस्से से यह नजारा नहीं दिखेगा.

अमावस्या की रात में उल्काओं की बरसात

यह सूर्य ग्रहण तभी संभव हो पाता है, जब चांद बिल्कुल 'न्यू मून' यानी अमावस्या की स्थिति में होता है. इस दौरान धरती की तरफ मुंह किए चांद का हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे रात का आसमान असामान्य रूप से गहरा काला नजर आता है.

यही घना अंधेरा साल की सबसे मशहूर उल्का बौछार, पर्सिड मीटियोर शावर के पीक के लिए एकदम सही माहौल तैयार करता है. चूंकि इस बार चांदनी की कोई रुकावट नहीं होगी, इसलिए स्टारगेजर्स को हर घंटे करीब 100 उल्काओं तक बेहतरीन नज़ारे दिखने की उम्मीद है. इनमें चमकदार फायरबॉल्स और धुंधली रोशनी की लकीरें भी शामिल होंगी.

बीबीसी स्काई एट नाइट मैगजीन के मुताबिक, इसे देखने का सबसे अच्छा समय 12, 13 और 14 अगस्त की सुबह, सूरज उगने से पहले का रहेगा. हालांकि, गौर करने वाली बात है कि पर्सिड का पीक न्यू मून की रात पड़ने जैसा संयोग इस वक्त के बाद दोबारा करीब 19 साल बाद 2045 में ही बनेगा. यही वजह है कि इस बार का नज़ारा वाकई खास माना जा रहा है.

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