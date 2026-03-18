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नई Audi SQ8 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Audi SQ8 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Audi India )

नई Audi SQ8 का डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें तो देखने में, Audi SQ8 का डिजाइन Q8 के कूप-SUV सिल्हूट को बरकरार रखता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पोर्टी स्टाइलिंग और पूरी बॉडी पर सिल्वर डिटेलिंग दी गई है. इसमें सामने की तरफ, एक बड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल लगाई गई है, जिसमें ज़्यादा डिटेल वाला पैटर्न और मोटा किनारा है, जिसके दोनों तरफ तेज़ LED हेडलैंप लगाए गए हैं.

RS Q8 में यही इंजन 640 bhp की पावर उत्पन्न करता है. वहीं, स्टैंडर्ड Audi Q8 में 3.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल V6 इंजन मिलता है, जो 340 bhp की पावर प्रदान करता है. Audi का दावा है कि नई SQ8 4.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक सीमित रखी गई है.

नई Audi SQ8 का इंजन नई SQ8 में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो 507 bhp की पावर प्रदान करता है. यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो चारों व्हील्स को पावर देता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RS Q8 में भी यही इंजन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पर इसे ज्यादा पावर देने के लिए ट्यून किया गया है.

इस लाइनअप में पहले से ही स्टैंडर्ड Audi Q8 (1.13 करोड़ रुपये) और टॉप-ऑफ-द-लाइन Audi RS Q8 (2.34 करोड़ रुपये) शामिल थे. नई Audi SQ8 को इन दोनों के बीच रखा गया है और यह स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ-साथ डिज़ाइन में कुछ हल्के-फुल्के बदलाव के साथ आती है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi India ने देश में अपनी नई Audi SQ8 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 1.78 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. नई Audi SQ8, कंपनी की फ्लैगशिप Q8 लाइनअप का विस्तार करती है.

नई Audi SQ8 की रूफ (फोटो - Audi India)

इसके सामने वाले बंपर में बड़े एयर इनटेक दिए गए हैं, जिन पर अलग कलर के सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं, जिससे इस SUV को ज़्यादा आक्रामक लुक मिलता है. Audi SQ8 को कुल आठ कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें Ascari Blue, Mythos Black, Daytona Grey, Glacier White, Chili Red, Waitomo Blue, Satellite Silver और Sakhir Gold शामिल हैं.

कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो, यहां पर इसकी ढलान वाली रूफ़लाइन और उभरे हुए व्हील आर्च वैसे ही रखे गए हैं, जबकि SQ8 अपने स्टैंडर्ड मॉडल से अलग 21-इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स और आगे के फेंडर्स पर S बैजिंग के साथ सबसे अलग नज़र आता है.

कार की विंडो लाइन और गाड़ी के निचले हिस्सों के आस-पास गहरे रंग के बाहरी एलिमेंट्स इसे रेगुलर Q8 से और भी ज़्यादा अलग बनाते हैं. वहीं पीछे की तरफ़, पूरी चौड़ाई में फैली LED लाइट बार टेलगेट तक जाती है. वहीं, इसके बंपर में चार एग्ज़ॉस्ट आउटलेट्स के साथ-साथ डिफ्यूज़र-स्टाइल इंसर्ट भी दिया गया है.

नई Audi SQ8 का इंटीरियर (फोटो - Audi India)

नई Audi SQ8 का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो, इसमें Audi का जाना-पहचाना लेआउट मिलता है, जिसमें एक चौड़ा हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया गया है. इसके इंटीरियर में लेदर और Alcantara अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर S बैजिंग देखने को मिलती है.

नई Audi SQ8 में Audi का ट्विन-स्क्रीन MMI इंफोटेनमेंट सेटअप और S-खास ग्राफ़िक्स वाला 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगाया गया है, और इसके हेडरेस्ट पर भी S बैज लगाए गए हैं. फीचर्स के तौर पर इसमें Bang & Olufsen ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ़, मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स शामिल हैं, वहीं, सेफ़्टी पैकेज में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 ADAS जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

नई Audi SQ8 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Audi India)

नई Audi SQ8 को कंपनी ने 1.78 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो लाइनअप में Audi Q8 और Audi RS Q8 के बीच आती है. यह स्टैंडर्ड Audi Q8 (1.13 करोड़ रुपये) से 65 लाख रुपये ज़्यादा महंगी है, जबकि पूरी तरह से Audi RS Q8 (2.34 करोड़ रुपये) से 56 लाख रुपये सस्ती है.