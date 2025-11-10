ETV Bharat / technology

Audi Q3 और Q5 का Signature Line वेरिएंट भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Audi India ने अपनी Q3, Q3 Sportback और Audi Q5 के लिए नया 'Signature Edition' पैकेज लॉन्च किए हैं.

Audi Q5
Audi Q5 (फोटो - Audi India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi India ने अपनी Q3, Q3 Sportback और Audi Q5 के लिए नया 'Signature Line Edition' पैकेज लॉन्च किए हैं. तीनों एसयूवी के टॉप-स्पेक Technology ट्रिम्स के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध, Signature Line पैकेज बिना किसी अतिरिक्त लागत के कई एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सेसरीज़ प्रदान करते हैं.

Audi Q3, Q3 Sportback और Q5 Signature Line मॉडल की कीमतें इस प्रकार हैं:

मॉडलकीमत
Audi Q352.31 लाख रुपये
Audi Q3 Sportback53.55 लाख रुपये
Audi Q5 Signature Edition69.86 लाख रुपये

Audi Q3, Q3 Sportback और Q5 Signature Line का एक्सटीरियर
कंपनी ने इन तीनों एसयूवीज के लिए, Signature Line पैकेज में Audi लोगो को प्रोजेक्ट करने वाले एलईडी वेलकम लैंप, अनूठे डेकल्स, चलते समय Audi प्रतीक को केंद्र में रखने वाले फ्लोटिंग व्हील हबकैप और एक मेटैलिक की कवर दिया गया है. Audi Q3 और Q3 Sportback में विशेष रूप से नए 18-इंच के पांच-स्पोक अलॉय व्हील और प्रोग्रेसिव रेड कलर विकल्प मिलता है.

वहीं Audi Q5 में ग्रेफाइट ग्रे कलर में फिनिश किए गए नए 19-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन एसयूवी के लिए Signature Line पैकेज को कुल पांच कलर ऑप्शन - डिस्ट्रिक्ट ग्रीन, ग्लेशियर व्हाइट, मैनहट्टन ग्रे, माइथोस ब्लैक और नवरा ब्लू - में पेश की गई है.

Audi Q3 और Q3 Sportback को मिले नए फीचर्स
इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें, तो सभी Signature Line मॉडल में केबिन फ्रेगरेंस डिस्पेंसर और स्टेनलेस स्टील पेडल कवर दिए गए हैं. Audi Q3 और Q3 Sportback Signature Line में पार्क असिस्ट प्लस, 12-वोल्ट आउटलेट और पीछे के पैसेंजर्स के लिए दो USB पोर्ट भी दिए गए हैं.

