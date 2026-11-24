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2027 आने से पहले ही Audi ने कीमत बढ़ोतरी की घोषणा की, 2 प्रतिशत तक महंगी होंगी कारें

Audi Q3 SUV ( फोटो - Audi India )

हैदराबाद: साल 2026 को खत्म होने में एक माह का समय और बाकी है, और नए साल की शुरुआत के साथ ही वाहन निर्माता अपने उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी करेंगे. जहां स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki नए साल से पहले ही अपनी कारों की कीमतों में इस साल की चौथी बढ़ोतरी कर दी है, वहीं अब लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi India ने भी कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है.

हालांकि Audi की कारों की कीमत नए साल की शुरुआत के साथ ही बढ़ेगी. कंपनी ने जानकारी दी है कि वह अपनी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने वाली है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू की जाएगी. कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए की जाएगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2026 में भी Audi India ने कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की थी. इस तरह, यह बदलाव वित्त वर्ष 2027 (अप्रैल 2026 से मार्च 2027) में कीमतों में होने वाली दूसरी बढ़ोतरी होगी.