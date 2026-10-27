Ather प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेगी 122 करोड़ का निवेश, Ather Konarc की लॉन्च टली
Ather Energy ने अपने एंट्री-लेवल Konarc के लॉन्च को आगे बढ़ा दिया है. कंपनी ने प्लांट में बड़ा निवेश करने जा रही है.
Published : October 27, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy ने अपने होसुर और AURIC प्लांट में सालाना क्षमता को 2.25 लाख यूनिट तक बढ़ाने के लिए 122 करोड़ रुपये के निवेश करने की योजना बनाई है. कंपनी का कहना है कि बाजार में उसके उत्पादों की मांग, उत्पादन से कहीं ज्यादा है. हर महीने लगभग 18,000-20,000 यूनिट की रीटेल मांग पूरी नहीं हो पा रही है.
इसके चलते, Ather Energy की प्रतिक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Konarc की लॉन्च को टाल दिया गया है. पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को FY2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे FY2027 की चौथी तिमाही (Q4) के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.
Ather Energy की क्षमता विस्तार और Konarc की लॉन्च
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) में ग्राहकों के प्री-ऑर्डर सालाना आधार पर दोगुने से भी अधिक हो गए है और लगभग 1.80 लाख यूनिट तक पहुंच गए हैं. वहीं दूसरी ओर, इस दौरान औसत मासिक उत्पादन लगभग 33,000 यूनिट रहा. इस अवधि के दौरान, Ather का होसुर प्लांट अपनी क्षमता के 98 प्रतिशत तक के उपयोग पर चल रहा है.
कंपनी की एनालिस्ट कॉल के दौरान CEO तरुण मेहता ने कहा कि, "हर महीने लगभग 20,000 यूनिट की ऐसी रिटेल डिमांड है, जिसे हम अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं." बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, Ather के बोर्ड ने 122 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है.
कंपनी ने जानकारी दी है कि इसमें से 58 करोड़ रुपये तक की राशि इसके होसुर प्लांट में लगाई जाएगी, जिससे दिसंबर तक इसकी सालाना क्षमता 4.2 लाख यूनिट से बढ़कर 4.95 लाख यूनिट हो जाएगी.
इसके अलावा, Ather Energy एक नई बैटरी लाइन पर भी काम कर रही है, और इसके वित्त वर्ष 2028 की तीसरी तिमाही (Q3) तक सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, बाकी 64 करोड़ रुपये छत्रपति संभाजीनगर स्थित AURIC प्लांट में निवेश किए जाएंगे.
यह प्लांट दिसंबर में चरणों में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगा, जिसकी शुरुआती क्षमता सालाना 5 लाख यूनिट होगी. इन दोनों प्लांट की कुल सालाना क्षमता लगभग 11.45 लाख यूनिट हो जाएगी, जो पहले 9.2 लाख यूनिट थी.
Ather Konarc की लॉन्च FY2027 की चौथी तिमाही (Q4) तक टली
लॉन्च इवेंट में, एंट्री-लेवल Ather Konarc S 100 को 2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च किया जाना था. हालांकि, अब जानकारी सामने आ रही है कि इसकी लॉन्च टाइम लाइन को आगे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (Q4) कर दिया गया है. तरुण मेहता ने कहा कि, "सीमित क्षमता के बीच इसे लॉन्च करने से, ज़्यादा मार्जिन वाले मॉडलों की बिक्री पर असर पड़ेगा."
जानकारी के अनुसार Ather Konarc को चरणों में पेश किया जा रहा है. इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हो रही है, जिसके बाद इसे अन्य उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में पेश किया जाएगा. क्षमता के अनुसार, बाद में इसे दक्षिणी राज्यों में भी लागू किया जाएगा.