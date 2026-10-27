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Ather प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेगी 122 करोड़ का निवेश, Ather Konarc की लॉन्च टली

Ather Konarc ( फोटो - Ather Energy )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy ने अपने होसुर और AURIC प्लांट में सालाना क्षमता को 2.25 लाख यूनिट तक बढ़ाने के लिए 122 करोड़ रुपये के निवेश करने की योजना बनाई है. कंपनी का कहना है कि बाजार में उसके उत्पादों की मांग, उत्पादन से कहीं ज्यादा है. हर महीने लगभग 18,000-20,000 यूनिट की रीटेल मांग पूरी नहीं हो पा रही है.

इसके चलते, Ather Energy की प्रतिक्षित एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Konarc की लॉन्च को टाल दिया गया है. पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को FY2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे FY2027 की चौथी तिमाही (Q4) के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.

Ather Konarc (फोटो - Ather Energy) Ather Energy की क्षमता विस्तार और Konarc की लॉन्च

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) में ग्राहकों के प्री-ऑर्डर सालाना आधार पर दोगुने से भी अधिक हो गए है और लगभग 1.80 लाख यूनिट तक पहुंच गए हैं. वहीं दूसरी ओर, इस दौरान औसत मासिक उत्पादन लगभग 33,000 यूनिट रहा. इस अवधि के दौरान, Ather का होसुर प्लांट अपनी क्षमता के 98 प्रतिशत तक के उपयोग पर चल रहा है. कंपनी की एनालिस्ट कॉल के दौरान CEO तरुण मेहता ने कहा कि, "हर महीने लगभग 20,000 यूनिट की ऐसी रिटेल डिमांड है, जिसे हम अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं." बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, Ather के बोर्ड ने 122 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इसमें से 58 करोड़ रुपये तक की राशि इसके होसुर प्लांट में लगाई जाएगी, जिससे दिसंबर तक इसकी सालाना क्षमता 4.2 लाख यूनिट से बढ़कर 4.95 लाख यूनिट हो जाएगी. Ather Konarc (फोटो - Ather Energy)