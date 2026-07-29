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Ather ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए Pothole+ Alert फीचर किया रोलआउट, सड़क के गड्ढों की देगा जानकारी

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy ने Gen 2 और उससे ऊपर के इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए अपना 'Pothole+ Alerts' फ़ीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इन स्कूटर्स में Ather 450 Apex, 450X और Rizta Z शामिल हैं. इस अपडेट की जानकारी Ather Energy के को-फ़ाउंडर और CEO तरुण मेहता ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि इस फ़ीचर पर लगभग नौ साल से काम चल रहा था.

इस फीचर को सबसे पहले Ather Community Day 2025 में दिखाया गया था. नए 'Pothole+ Alerts' फीचर का इस्तेमाल कंपनी के कनेक्टेड स्कूटर फ्लीट से इकट्ठा किए गए डेटा के ज़रिए गड्ढों, टूटी सड़कों, ऊबड़-खाबड़ हिस्सों और खराब डिज़ाइन वाले स्पीड ब्रेकर की पहचान करने के लिए किया जाता है.

Pothole+ Alerts फीचर क्या करता है?

तरुण मेहता से मिली जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी चुनौती खुद इस फ़ीचर को बनाना नहीं, बल्कि इसके भरोसेमंद ढंग से काम करने के लिए असल दुनिया का काफ़ी डेटा इकट्ठा करना था. अब भारतीय सड़कों पर लाखों कनेक्टेड एथर स्कूटर चल रहे हैं, इसलिए कंपनी का कहना है कि उसने इस फ़ीचर को रोल आउट करने के लिए सड़क की स्थितियों का काफ़ी बड़ा डेटाबेस तैयार किया है.

इस फीचर के तहत, जब राइडर्स नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो स्कूटर उन्हें आगे आने वाले गड्ढों, टूटी हुई सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और स्पीड ब्रेकर के बारे में चेतावनी दे सकता है. ये अलर्ट स्कूटर के डैशबोर्ड पर दिखाई देते हैं और उन्हें स्कूटर के स्पीकर के ज़रिए सुना भी जा सकता है. जो राइडर्स Ather Halo स्मार्ट हेलमेट या ब्लूटूथ हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इन डिवाइस के ज़रिए भी ऑडियो अलर्ट मिलने वाले हैं.

आगे और भी आएंगे अपडेट्स

Ather Energy का कहना है कि अभी जो फीचर रोलआउट किया जा रहा है, वह सिर्फ़ पहला कदम है. इसके अलावा, नेविगेशन में हमेशा सबसे तेज़ रास्ता खोजने पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन कंपनी उसी रोड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बेहतर और आसान रास्ते सुझाने की योजना बना रही है, जिससे राइडर्स जहां मुमकिन हो, खराब सड़कों से बच सकें.