Ather Rizta ने भारतीय बाजार में पार किया 2 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

हैदराबाद: Ather Energy की फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Rizta ने भारतीय बाजार में 2 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अप्रैल 2024 में लॉन्च किया था. कंपनी ने इस स्कूटर को फैमिली-सेंट्रिक और प्रैक्टिकल स्कूटर के तौर पर उतारा था. यह स्कूटर कंपनी की ग्रोथ का मुख्य जरिया रहा है और इसने स्टार्टअप को एक ज़्यादा मेनस्ट्रीम नाम बनने और भारत में मंथली इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में टॉप तीन में शामिल होने में मदद की है. Ather Rizta ने भारत में ग्रोथ और मौजूदगी को तेज़ करने में की मदद

Ather Rizta ने लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में एक लाख यूनिट्स की बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया. कंपनी ने दूसरे लाख की बिक्री और भी तेज़ी से की और, सिर्फ़ 6 महीनों में यह आंकड़ा पूरा कर दिया है, और अब Rizta कंपनी की कुल बिक्री का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा लाता है.