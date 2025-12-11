ETV Bharat / technology

Ather Rizta ने भारतीय बाजार में पार किया 2 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

Ather Energy की इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Rizta ने 2 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

Ather Rizta
Ather Rizta (फोटो - Ather Energy)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 4:10 PM IST

हैदराबाद: Ather Energy की फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Rizta ने भारतीय बाजार में 2 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अप्रैल 2024 में लॉन्च किया था. कंपनी ने इस स्कूटर को फैमिली-सेंट्रिक और प्रैक्टिकल स्कूटर के तौर पर उतारा था.

यह स्कूटर कंपनी की ग्रोथ का मुख्य जरिया रहा है और इसने स्टार्टअप को एक ज़्यादा मेनस्ट्रीम नाम बनने और भारत में मंथली इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में टॉप तीन में शामिल होने में मदद की है.

Ather Rizta ने भारत में ग्रोथ और मौजूदगी को तेज़ करने में की मदद
Ather Rizta ने लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में एक लाख यूनिट्स की बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया. कंपनी ने दूसरे लाख की बिक्री और भी तेज़ी से की और, सिर्फ़ 6 महीनों में यह आंकड़ा पूरा कर दिया है, और अब Rizta कंपनी की कुल बिक्री का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा लाता है.

रिज़्टा के आने से पहले, स्पोर्टी Ather 450s ने कंपनी को स्पोर्टी, हाई-क्वालिटी, फीचर-रिच लेकिन महंगे और खास प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पर पहचान दिलाई थी. जब Ather ने अपना पहला फैमिली स्कूटर, Ather Rizta लॉन्च किया था, तो यह अपनी प्रैक्टिकैलिटी और ज़्यादा किफायती कीमत के कारण आम लोगों के बीच यह स्कूटर जल्द ही लोकप्रिय हो गया, बिना फीचर्स और रेंज से समझौता किए.

Ather Rizta को 2 अलग-अलग ट्रिम लेवल - S और Z में चार वेरिएंट में बेचा जा रहा है. आपके पास दो अलग-अलग बैटरी साइज़ चुनने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 2.9kWh (क्लेम्ड 123km IDC रेंज) और 3.7kWh (क्लेम्ड 159km IDC रेंज) शामिल हैं. कंपनी इस स्कूटर को 1.15 लाख रुपये से 1.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेच रही है.

Ather Rizta अब कंपनी की कुल बिक्री का 70 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा लेकर आ रही है और कंपनी का दावा है कि इसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद की है. वाहन डेटा के अनुसार, कंपनी ने हाल ही में पूरे भारत में 5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का कुल आंकड़ा पार कर लिया है.

