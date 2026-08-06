29 अगस्त को लॉन्च होगा Ather का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 'Konarc', सोशल मीडिया पर दिखी पहली झलक
Ather Energy अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम कंपनी ने Ather Konarc रखा है. इसका एक टीजर सामने आया है.
Published : August 6, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy ने आखिरकार अपने आने वाले EL01 प्लेटफ़ॉर्म वाले स्कूटर की एक झलक दिखाई है. Ather Energy के को-फ़ाउंडर और CEO तरुण मेहता ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया.
इस वीडियो में उन्होंने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अहम जानकारी दी है. वीडियो में सबसे बड़ी जानकारी इसके नाम के बारे में दी गई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी ने अपने आने वाले स्कूटर का नाम Ather Konarc रखा है.
इसके अलावा, उसी टीज़र में स्कूटर की दूसरी डिटेल्स भी दिखाई दे रही हैं. इस स्कूटर में आगे और पीछे एक जैसे U-शेप वाले LED DRLs, फ्रंट डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील्स और टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन जैसी डिटेल्स साफ़ तौर पर दिख रही हैं.
स्कूटर का टायर साफ़ तौर पर 90/90 सेक्शन और 14-इंच साइज़ का दिख रहा है. EV बनाने वाली कंपनी 29 अगस्त, 2026 को 'Ather Community Day' इवेंट में नया स्कूटर लॉन्च करेगी. यह इवेंट हर साल कंपनी की नई घोषणाओं के लिए आयोजित किया जाता है.
Ather Energy का नया प्लेटफॉर्म
संभावना जताई जा रही है कि आने वाला मॉडल कंपनी के नए EL प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया जाएगा. यह एक ऐसा वर्सटाइल आर्किटेक्चर है जो भविष्य में अलग-अलग तरह की बॉडी स्टाइल को सपोर्ट कर सकता है. खास बात यह है कि इसे 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी पैक लगाने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे Ather समय के साथ अलग-अलग कीमत वाले स्कूटरों की एक बड़ी रेंज उतार सकती है.
Ather EL01 कॉन्सेप्ट स्कूटर को सबसे पहले पिछले साल कम्युनिटी डे पर प्रदर्शित किया गया था. इस प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन स्लीक और सीधा-सादा रखा गया है, जिसमें स्मूथ बॉडी पैनल और फ़्लैट फ़्लोरबोर्ड दिए गए हैं. इसमें एक लंबी, सिंगल-पीस सीट भी मिलती है, जिसमें पीछे बैठने वाले के लिए थोड़ा उठा हुआ हिस्सा दिया गया है.
Ather Konarc की अनुमानित कीमत
Ather EL-बेस्ड यह स्कूटर Ather का अब तक का सबसे सस्ता मॉडल हो सकता है, जिसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये के बीच हो सकती है. यह स्कूटर कंपनी के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि इसका मकसद मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपने कारोबार को बढ़ाना है. इस महीने के आखिर में होने वाले ऑफिशियल लॉन्च के दौरान इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है.
Ather Konarc के हार्डवेयर
Ather Energy ने अभी तक इस स्कूटर की पूरी टेक्निकल जानकारी नहीं दी है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान देखे गए स्कूटर से कुछ डिटेल्स का पता चलता है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस स्कूटर में 14-इंच के फ्रंट और 12-इंच के रियर अलॉय व्हील्स होंगे.
इसके साथ ही, ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम होने की पुष्टि हो गई है. इसमें 7-इंच का TFT डिस्प्ले भी हो सकता है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और दूसरे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे. यह Ather के ज़्यादा फीचर्स वाले मॉडल्स पर फोकस करने की रणनीति के अनुरूप है.