2026 में Ather Energy की सालाना बिक्री पहली बार हुई 3 लाख के पार
Ather Energy ने भारतीय बाजार में चालू वर्ष में 3,00,000 से ज्यादा यूनिट्स की रीटेल बिक्री दर्ज की है.
Published : November 9, 2026 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor और Bajaj Auto के बाद, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy भारत की तीसरी ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने चालू वर्ष में 3,00,000 से ज्यादा यूनिट्स की रीटेल बिक्री दर्ज की है. जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने 1 जनवरी से 6 नवंबर, 2026 के बीच, ग्राहकों को 3.01 लाख यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की है.
कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 67 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है और बाजार में 16.32 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की. यह Ather Energy द्वारा अब तक हासिल की गई बाजार हिस्सेदारी का सबसे ऊंचा स्तर है, जो साल 2025 में रही 16.12 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बेहतर है.
2026 में पहली बार, Ather की एक साल में बिक्री 3 लाख यूनिट के पार
इस साल Ather Energy के प्रदर्शन को देखें तो कंपनी ने पहली बार 3 लाख सालाना बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. इससे कंपनी साल के अंत तक 3.50 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करने की संभावना जता रही है. साल 2026 में, Ather Energy, TVS Motor और Bajaj Auto के बाद तीसरे स्थान पर बनी हुई है और चौथे नंबर पर मौजूद Vida से काफी आगे है.
मार्च 2026 की बात करें तो Ather Energy ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जोकि 36,630 यूनिट्स की रही, और यह पहली बार था जब कंपनी ने 30,000 का आंकड़ा पार किया. बता दें कि अक्टूबर 2025 से अब तक, Ather Energy ने छह बार यह आंकड़ा पार किया है, जिसमें सबसे हालिया मामला अक्टूबर 2026 का है.
बता दें कि कंपनी ने बीते 29 अगस्त को अपना नया Ather Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया था, जिसे लेकर कंपनी को उम्मीद थी कि बिक्री बेहतर होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की कमी के कारण शोरूम तक इसकी डिलीवरी में रुकावट आई है. इसका मतलब यह है कि Ather ने अपने मौजूदा लाइन-अप— Ather 450 (S और X) और Ather Rizta —के साथ ही यह मुकाम हासिल किया है.
Ather Konarc को मुख्य रूप से आम ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. हालांकि, लॉन्च के समय किए गए वादे के उलट, कंपनी ने वेरिएंट्स को लॉन्च करने का क्रम बदल दिया है. अब कंपनी बेस वेरिएंट से पहले मिड-वेरिएंट्स को बाजार में उतारेगी, जबकि बेस वेरिएंट के 2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च किए जाने की संभावना है.
कंपनी का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब Ather Energy अपने मौजूदा स्कूटरों की मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है. बता दें कि कंपनी छत्रपति संभाजीनगर में अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत के साथ ज्यादा मांग की समस्या को सुलझाने में मदद मिल सकती है.
Vahan पोर्टल द्वारा मिले आंकड़ों के अनुसार, साल 2018 से 2026 तक की कुल रिटेल बिक्री में Ather ने 8,43,276 यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की है, जबकि सितंबर 2026 में यह आंकड़ा 8 लाख को पार कर गया. इसका मतलब यह है कि इस साल बेची गई 3.01 लाख यूनिट्स, कंपनी की अब तक की कुल रिटेल बिक्री में 36 प्रतिशत का योगदान देती हैं.