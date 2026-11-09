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2026 में Ather Energy की सालाना बिक्री पहली बार हुई 3 लाख के पार

Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - Ather Energy )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor और Bajaj Auto के बाद, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy भारत की तीसरी ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने चालू वर्ष में 3,00,000 से ज्यादा यूनिट्स की रीटेल बिक्री दर्ज की है. जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने 1 जनवरी से 6 नवंबर, 2026 के बीच, ग्राहकों को 3.01 लाख यूनिट्स की डिलीवरी दर्ज की है.

कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 67 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है और बाजार में 16.32 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की. यह Ather Energy द्वारा अब तक हासिल की गई बाजार हिस्सेदारी का सबसे ऊंचा स्तर है, जो साल 2025 में रही 16.12 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बेहतर है.

2026 में पहली बार, Ather की एक साल में बिक्री 3 लाख यूनिट के पार

इस साल Ather Energy के प्रदर्शन को देखें तो कंपनी ने पहली बार 3 लाख सालाना बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. इससे कंपनी साल के अंत तक 3.50 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करने की संभावना जता रही है. साल 2026 में, Ather Energy, TVS Motor और Bajaj Auto के बाद तीसरे स्थान पर बनी हुई है और चौथे नंबर पर मौजूद Vida से काफी आगे है. Ather Rizta इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - Ather Energy) मार्च 2026 की बात करें तो Ather Energy ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जोकि 36,630 यूनिट्स की रही, और यह पहली बार था जब कंपनी ने 30,000 का आंकड़ा पार किया. बता दें कि अक्टूबर 2025 से अब तक, Ather Energy ने छह बार यह आंकड़ा पार किया है, जिसमें सबसे हालिया मामला अक्टूबर 2026 का है.