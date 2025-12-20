ETV Bharat / technology

Ather Energy ने व्हीकल इंश्योरेंस सेक्टर में मारी एंट्री, जानें क्या है कंपनी का प्लान

Ather 450X ( फोटो - Ather Energy )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने शुक्रवार को ऑटो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एंट्री मारी है. कंपनी ने अपने बढ़ते कस्टमर बेस को व्हीकल इंश्योरेंस सर्विस देने के लिए एक पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी लॉन्च की है. कंपनी ने बताया कि यह नई एंटिटी, जो एक कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर काम करेगी, और देश भर में अपने कस्टमर्स के लिए कई इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी देने पर फोकस करेगी. बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी, जो पिछले साल मई में पब्लिक हुई थी, अभी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ई-स्कूटर 450X और फैमिली-फोकस्ड मॉडल जैसे Ather Rizta बाजार में बेच रही है. कंपनी का कहना है कि ऑटो इंश्योरेंस में Ather की एंट्री, कंपनी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने EV टू-व्हीलर्स के आसपास एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जिसमें गाड़ियां, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसिंग, एक्सेसरीज़ और दूसरे इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स, और अब इंश्योरेंस भी शामिल हैं. Ather Energy के चीफ बिजनेस ऑफिसर, रवनीत सिंह फोकेला ने कहा कि, "इंश्योरेंस एक अच्छे ओनरशिप एक्सपीरिएंस का एक ज़रूरी हिस्सा है. इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को एथर इकोसिस्टम के करीब लाकर, हम इसे आसान, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और यह हमारे कस्टमर्स के अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल के तरीके से बेहतर ढंग से मेल खाएगा."