Ather Energy ने व्हीकल इंश्योरेंस सेक्टर में मारी एंट्री, जानें क्या है कंपनी का प्लान

Ather Energy ने ऑटो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एंट्री मारी है. यह नई एंटिटी, जो एक कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर काम करेगी.

Ather 450X
Ather 450X
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 2:39 PM IST

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने शुक्रवार को ऑटो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एंट्री मारी है. कंपनी ने अपने बढ़ते कस्टमर बेस को व्हीकल इंश्योरेंस सर्विस देने के लिए एक पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी लॉन्च की है.

कंपनी ने बताया कि यह नई एंटिटी, जो एक कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर काम करेगी, और देश भर में अपने कस्टमर्स के लिए कई इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी देने पर फोकस करेगी.

बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी, जो पिछले साल मई में पब्लिक हुई थी, अभी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ई-स्कूटर 450X और फैमिली-फोकस्ड मॉडल जैसे Ather Rizta बाजार में बेच रही है.

कंपनी का कहना है कि ऑटो इंश्योरेंस में Ather की एंट्री, कंपनी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने EV टू-व्हीलर्स के आसपास एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जिसमें गाड़ियां, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसिंग, एक्सेसरीज़ और दूसरे इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स, और अब इंश्योरेंस भी शामिल हैं.

Ather Energy के चीफ बिजनेस ऑफिसर, रवनीत सिंह फोकेला ने कहा कि, "इंश्योरेंस एक अच्छे ओनरशिप एक्सपीरिएंस का एक ज़रूरी हिस्सा है. इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को एथर इकोसिस्टम के करीब लाकर, हम इसे आसान, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और यह हमारे कस्टमर्स के अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल के तरीके से बेहतर ढंग से मेल खाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि "समय के साथ, इससे कंपनी को पार्टनर्स के साथ मिलकर ऐसे ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की क्षमता भी मिलेगी, जो पुराने तरीकों को अपनाने के बजाय असल EV इस्तेमाल को दिखाएंगे."

फोकेला ने ज़ोर देकर कहा कि, "यह एक सोचा-समझा लेकिन जानबूझकर उठाया गया कदम है, जिसका फोकस ओनरशिप एक्सपीरियंस को मज़बूत करने पर है, साथ ही ऐसी क्षमता बनाना है, जो हमारी मुख्य पेशकश को पूरा करे और बिज़नेस के साथ आगे बढ़े."

Ather Energy ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कंपनी का उद्देश्य कई इंश्योरेंस पार्टनर्स के साथ काम करने का है. कंपनी ने यह भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन को इन-हाउस करने से, Ather EV-स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इनोवेशन कर पाएगा, रिन्यूअल को आसान बना पाएगा, और समय के साथ अटैच रेट्स में सुधार कर पाएगा.

इस फैसले से Ather Energy को अपनी इंश्योरेंस सर्विस को बेहतर बनाने, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने और अपने मौजूदा यूज़र बेस का इस्तेमाल करके लगातार रेवेन्यू कमाने में मदद मिलेगी.

Ather Energy ने कहा कि "क्योंकि यह प्लेटफॉर्म कंपनी के मौजूदा यूज़र्स के लिए होगा, इसलिए कस्टमर को जोड़ने का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, और उम्मीद है कि इससे कम इन्वेस्टमेंट में लगातार, बढ़ता हुआ रेवेन्यू मिलेगा.

ATHER ENERGY
ATHER 450X
ATHER RIZTA ELECTRIC
ATHER ENERGY VEHICLE INSURANCE

