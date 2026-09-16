Asus ने भारत में लॉन्च किए 5 नए वीवोबुक लैपटॉप, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स
Vivobook 14 Flip मॉडल में 38 घंटे तक बैटरी चलती है और यह 360-डिग्री हिंज के साथ टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है.
Published : September 16, 2026 at 7:51 PM IST
हैदराबाद: आसुस ने भारत में अपने नए वीवोबुक लैपटॉप सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इसमें पांच मुख्य मॉडल शामिल हैं, जिनके नाम Asus Vivobook S16, Vivobook S14, Vivobook 14 Flip, Vivobook S14 Flip और Vivobook 16 है. ये सभी मॉडल मेटल बॉडी के साथ आते हैं, जिसके साथ मिलिटरी ग्रेड की मजबूती भी है.
ये लैपटॉप Qualcomm Snapdragon X, Intel Core, Intel Core Ultra और AMD Ryzen 7 7000 सीरीज प्रोसेसर पर चलते हैं. इनमें खास एआई फीचर्स भी दिए हैं. कंपनी ने इनके साथ वायरलेस साइलेंट माउंस MW103 भी पेश किया है.
कीमत और उपलब्धता
नए वीवोबुक मॉडल्स की भारत में बिक्री 17 सितंबर यानी कल से ही शुरू हो जाएगी. स्नैपड्रैगन वाले मॉडल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मिलेंगे. ये आसुस एक्सक्लूसिव स्टोर्स और आसुस की ई-शॉप से खरीदे जा सकेंगे. इसके अलावा ग्राहक इसे आसुस की अधिकृत दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी खरीद सकते हैं.
इन लैपटॉप्स के साथ कंपनी लॉन्च ऑफर के रूप में दो साल की एक्सटेंडेड वारंटी और तीन साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलेगी. इसकी कीमत सिर्फ 99 रुपये है, जबकि असली कीमत 5599 रुपये है.
|मॉडल
|शुरुआती कीमत (रुपये)
|Vivobook S14 (S5452MA)
|1,18,990 रुपये
|Vivobook S16 (S5652MA)
|1,21,990 रुपये
|Vivobook 14 Flip (TP3407AA)
|1,79,990 रुपये
|Vivobook S14 Flip (TP5408QA)
|1,09,990 रुपये
|Vivobook 16 (X1652XA)
|89,990 रुपये
|Wireless Silent Mouse MW103
|649 रुपये
Vivobook S14 और Vivobook S16 के फीचर्स
- इन दोनों लैपटॉप में Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर दिया गया है.
- इनमें 17 TOPS तक की AI पावर है.
- S14 में 14 इंच की स्क्रीन है.
- S16 में 16 इंच की स्क्रीन है.
- दोनों में Full HD+ IPS पैनल है.
- 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है. 100 प्रतिशत sRGB कवरेज भी है.
- मेटल बॉडी हल्की है. MIL-STD-810H मिलिटरी ग्रेड मजबूती है.
- S14 में 20 घंटे तक बैटरी चलती है.
- S16 में 15 घंटे से ज्यादा बैकअप यानी 35 घंटे तक बैटरी चलती है.
- USB Type-C पोर्ट और HDMI 2.1 है.
- Microsoft Office Home 2024 और Microsoft 365 Basic भी मिला है.
- एक साल के लिए 100GB क्लाउड स्टोरेज भी है.
Vivobook 14 Flip के फीचर्स
- यह 360 डिग्री हिंज वाला कन्वर्टिबल लैपटॉप है.
- मेटल बॉडी में नोटबुक मिलता है.
- टैबलेट या डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल हो सकता है.
- Intel Core Ultra 7 Series 3 355 प्रोसेसर तक है.
- इसमें 49 TOPS NPU और Intel ग्राफिक्स है.
- 14 इंच Full HD+ ASUS OLED टचस्क्रीन है.
- MIL-STD-810H मजबूती है.
- इसमें स्टाइलस सपोर्ट मिलता है.
- इसकी बैटरी 38 घंटे तक चलती है.
- इसमें AI कैमरा, वेबकैम शील्ड और TPM 2.0 है.
- इसमें USB Type-C, Thunderbolt 4 और microSD कार्ड रीडर है.
Vivobook 16 के फीचर्स
- 16 इंच Full HD+ IPS पैनल है.
- 16:10 एस्पेक्ट रेशियो और 89 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है.
- MIL-STD-810H मजबूती है.
- AMD Ryzen 7 7840HS प्रोसेसर है.
- 10 TOPS तक AI एक्सेलरेशन है.
- AMD Radeon ग्राफिक्स है.
- इसमें Full HD AI कैमरा, फेसियल रिकग्निशन और प्राइवेसी फीचर्स हैं.
- इसमें 52.5Wh बैटरी है.
Snapdragon वाले Vivobook S14 और S16 के फीचर्स
इन मॉडल्स में Qualcomm Snapdragon X प्रोसेसर है. 45 TOPS NPU है. S16 में 16 इंच Full HD+ डिस्प्ले है. S14 में 14 इंच Full HD+ IPS डिस्प्ले है. 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है. मेटल बॉडी. MIL-STD-810H मजबूती. 30 घंटे तक बैटरी. Type-C फास्ट चार्जिंग. दो USB Type-C पोर्ट और HDMI 2.1 है.
माउस की डिटेल
Asus Wireless Silent Mouse MW103 तीन रंगों में है. ग्रीन. पिंक और ब्लू. DPI सेटिंग 1000. 1200 और 1600 है. 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी है. प्लग एंड प्ले RF डोंगल के साथ आता है.
|मॉडल
|प्रोसेसर
|डिस्प्ले
|बैटरी
|खास बात
|Vivobook S14
|Intel Core 7 Series 3
|14" FHD+ IPS
|20 घंटे तक
|मेटल, 17 TOPS AI
|Vivobook S16
|Intel Core 7 Series 3
|16" FHD+ IPS
|15 घंटे से ज्यादा
|मेटल, 17 TOPS AI
|Vivobook 14 Flip
|Intel Core Ultra 7 Series 3
|14" FHD+ OLED टच
|38 घंटे तक
|360 डिग्री, 49 TOPS
|Vivobook S14 Flip
|Snapdragon X X1-26-100
|14" FHD+ OLED टच
|30 दिन तक
|360 डिग्री, 45 TOPS
|Vivobook 16
|AMD Ryzen 7 7840HS
|16" FHD+ IPS
|52.5Wh
|10 TOPS AI, फेसियल रिकग्निशन
आसुस के ये सभी लैपटॉप मजबूत मेटल बॉडी और मिलिटरी ग्रेड टेस्ट पास किए हुए हैं. एआई कैमरा, फास्ट चार्जिंग और अच्छी बैटरी लाइफ इनकी खासियत है. ये कन्वर्टिबल मॉडल टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं. स्नैपड्रैगन वाले मॉडल बाद में आएंगे. माउस भी सस्ता और साइलेंट है.
लिहाजा, हम ऐसा कह सकते हैं कि आसुस ने अपनी इस वीवोबुक सीरीज में हर बजट और जरूरत वाले यूज़र्स के लिए ऑप्शन्स दिए हैं. इन्हें Intel. AMD और Snapdragon तीनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है.