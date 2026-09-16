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Asus ने भारत में लॉन्च किए 5 नए वीवोबुक लैपटॉप, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Asus ने भारत में पांच नए Vivobook लैपटॉप लॉन्च किए हैं जिनमें मेटल बॉडी और मिलिटरी ग्रेड मजबूती के साथ अच्छी बैटरी लाइफ दी गई है. ( Image Credit: Asus )

हैदराबाद: आसुस ने भारत में अपने नए वीवोबुक लैपटॉप सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इसमें पांच मुख्य मॉडल शामिल हैं, जिनके नाम Asus Vivobook S16, Vivobook S14, Vivobook 14 Flip, Vivobook S14 Flip और Vivobook 16 है. ये सभी मॉडल मेटल बॉडी के साथ आते हैं, जिसके साथ मिलिटरी ग्रेड की मजबूती भी है. ये लैपटॉप Qualcomm Snapdragon X, Intel Core, Intel Core Ultra और AMD Ryzen 7 7000 सीरीज प्रोसेसर पर चलते हैं. इनमें खास एआई फीचर्स भी दिए हैं. कंपनी ने इनके साथ वायरलेस साइलेंट माउंस MW103 भी पेश किया है. कीमत और उपलब्धता नए वीवोबुक मॉडल्स की भारत में बिक्री 17 सितंबर यानी कल से ही शुरू हो जाएगी. स्नैपड्रैगन वाले मॉडल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मिलेंगे. ये आसुस एक्सक्लूसिव स्टोर्स और आसुस की ई-शॉप से खरीदे जा सकेंगे. इसके अलावा ग्राहक इसे आसुस की अधिकृत दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी खरीद सकते हैं. इन लैपटॉप्स के साथ कंपनी लॉन्च ऑफर के रूप में दो साल की एक्सटेंडेड वारंटी और तीन साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलेगी. इसकी कीमत सिर्फ 99 रुपये है, जबकि असली कीमत 5599 रुपये है. मॉडल शुरुआती कीमत (रुपये) Vivobook S14 (S5452MA) 1,18,990 रुपये Vivobook S16 (S5652MA) 1,21,990 रुपये Vivobook 14 Flip (TP3407AA) 1,79,990 रुपये Vivobook S14 Flip (TP5408QA) 1,09,990 रुपये Vivobook 16 (X1652XA) 89,990 रुपये Wireless Silent Mouse MW103 649 रुपये Vivobook S14 और Vivobook S16 के फीचर्स