Asus ने भारत में लॉन्च किए Zenbook S16 और Zenbook 14, जानिए कीमत और फीचर्स

Asus ने भारत में Zenbook S16, Zenbook 14 और Vivobook लैपटॉप लॉन्च किए हैं, जिनमें Ryzen AI प्रोसेसर और लंबी बैटरी मिलती है.

Asus Expands India Portfolio with New Zenbook and Vivobook AI Laptops
आसुस ने भारत में दो नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं. (Asus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: Asus ने भारत में अपने लैपटॉप पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए Zenbook और Vivobook सीरीज़ के नए मॉडल्स को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने Asus Zenbook S16 (UM5606GA) और Zenbook 14 (UM3406GA) को भारत में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया है. इसके अलावा आसुस ने Vivobook सीरीज़ के तहत Vivobook S16, Vivobook 16 और Vivobook 15 के नए मॉडल्स भी पेश किए हैं.

आसुस के ये नए Zenbook लैपटॉप AMD Ryzen AI 400 सीरीज़ प्रोसेसर पर काम करते हैं, जिनमें इन-बिल्ट NPU दिया गया है. यह NPU 50 TOPS तक की AI परफॉर्मेंस देता है, जिससे AI बेस्ड टास्क पहले से ज्यादा तेज और स्मूद हो जाते हैं. कंपनी के मुताबिक, Asus Zenbook S16 और Zenbook 14 को 12 फरवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा.

Asus Zenbook S16, Zenbook 14
नए Zenbook लैपटॉप AMD Ryzen AI 400 सीरीज़ प्रोसेसर पर काम करते हैं, जिनमें इन-बिल्ट NPU दिया गया है. (Asus)

आसुस के नए लैपटॉप

Zenbook S16 की शुरुआती कीमत 1,69,990 रुपये रखी गई है और यह Asus Exclusive Store, Asus E-Shop, Amazon और अन्य रिटेल पार्टनर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. वहीं Zenbook 14 को सिर्फ Amazon और Asus E-Shop पर बेचा जाएगा, जिसकी शुरुआती कीमत 1,15,990 रुपये है. अगर यूज़र इन लैपटॉप्स को 11 फरवरी तक प्री-बुक करते हैं तो उन्हें सिर्फ 1 रुपये में 5,599 रुपये तक के बेनिफिट्स मिलेंगे. इस ऑफर में दो साल की अतिरिक्त वारंटी और तीन साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन शामिल है

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Zenbook S16 में AMD Ryzen AI 9 465 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 16-इंच का 3K OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision सपोर्ट और Dolby Atmos स्पीकर्स मिलते हैं. यह लैपटॉप सिर्फ 11mm पतला है और वजन 1.5 किलोग्राम है. आसुस का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 23 घंटे तक की बैटरी लाइफ देगा.

Asus Zenbook S16
इसमें 16-इंच का 3K OLED डिस्प्ले मिलती है. (Asus)

वहीं, Zenbook 14 में AMD Ryzen AI 5 430 प्रोसेसर मिलता है. इसमें 14 इंच की OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, जो Copilot Key और NumberPad 2.0 के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप एक बार फुल चार्ज करने पर 25 घंटे का बैकअप देती है.

इसके अलावा, आसुस ने वीवोबुक सीरीज़ को भी भारत में लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 62,990 रुपये है. Vivobook S16 और Vivobook 16 में भी Ryzen AI प्रोसेसर और दमदार बैटरी दी गई है. ये सभी लैपटॉप 12 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि Vivobook 16 का एक मॉडल मार्च के पहले हफ्ते में आएगा.

