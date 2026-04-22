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Asus ExpertBook Ultra लॉन्च, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और AI-पावर्ड फीचर्स से लैस

यह लैपटॉप कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे काम में रुकावट नहीं आती. ( Image Credit: ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज आसुस ने अपना नया प्रीमियम बिजनेस लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसका नाम ExpertBook Ultra है. यह लैपटॉप सिर्फ तेज परफॉर्मेंस या आकर्षक डिज़ाइन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मजबूती और भरोसेमंद उपयोग को भी प्राथमिकता देता है. आज के तेजी से बदलते वर्किंग एनवायरमेंट में प्रोफेशनल्स को ऐसे डिवाइस की जरूरत होती है, जो लंबे समय तक बिना किसी समस्या के काम कर सके और इसी सोच के साथ इस लैपटॉप को तैयार किया गया है. ExpertBook Ultra को US मिलिट्री ग्रेड MIL STD 810H सर्टिफिकेशन मिला हुआ है. इसका मतलब है कि यह डिवाइस कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से काम कर सकता है. इसे 11 अलग-अलग परिस्थितियों में 24 कठोर टेस्ट्स से गुजारा गया है, जिनमें काफी ज्यादा तापमान, झटके और कंपन जैसी स्थितियां शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसका डिजाइन ऐसा है जो डेली-लाइफ के उपयोग में लंबे समय तक टिकाऊ साबित होगा. ASUS ने ExpertBook Ultra और ExpertBook P Series के लैपटॉप लॉन्च किए. (Image Credit: ETV Bharat) नए लैपटॉप की खास बातें इस लैपटॉप की सबसे खास बात इसका मजबूत बाहरी ढांचा है. इसे AZ31B मैग्नीशियम-एल्यूमीनियम एलॉय से बनाया गया है, जो आमतौर पर एयरोस्पेस और फॉर्मूला 1 जैसी हाई-परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. इसके साथ ही इसमें नैनो सिरेमिक कोटिंग दी गई है, जिसकी हार्डनेस 9H रेटिंग तक है. इससे लैपटॉप न केवल हल्का बल्कि बेहद मजबूत भी बन जाता है.