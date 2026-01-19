अब लॉन्च नहीं होंगे नए Asus स्मार्टफोन, AI और रोबोटिक्स पर होगा पूरा फोकस
Asus अब कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेगी. कंपनी के सीईओ ने कहा कि अब पूरा फोकस एआई इनोवेशन पर होगा.
Published : January 19, 2026 at 4:18 PM IST
हैदराबाद: ताइवान की मशहूर टेक कंपनी आसुस ने स्मार्टफोन बिजनेस को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. कंपनी के चेयरमैन Jonney Shih ने हाल ही आयोजित हुए एक बड़े इवेंट के दौरान बताया कि अब आसुस नए स्मार्टफोन्स नहीं बनाएगी और पूरा ध्यान AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) टेक्नोलॉजी पर लगाएगी.
इसे कंपनी की लॉन्ग-टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, आसुस ने अपने कर्मचारियों के साथ 2025 का ईयर-एंड सेलिब्रेशन मनाया था, जहां Jonney Shih ने कहा कि भविष्य में कंपनी नए Zenfone या ROG फोन मॉडल लॉन्च नहीं करेगी. हालांकि, जो फोन पहले से मार्केट में मौजूद हैं, उन पर सपोर्ट और सर्विस जारी रहेगी. इसका मतलब है कि अगर आप पहले से आसुस के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपडेट्स और कस्टमर सर्विस सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन अब कंपनी कोई भी नया फोन लॉन्च नहीं करेगी.
अब लॉन्च नहीं होंगे आसुस स्मार्टफोन्स
आसुस ने पिछले कई सालों से Zenfone और ROG जैसी शानदार फोन सीरीज़ को लॉन्च किया है. भारत में भी आसुस के फोन्स को काफी लोकप्रियता मिली. खासतौर पर गेमर्स के बीच में Asus ROG सीरीज के फोन्स ने काफी अच्छी पहचान बनाई थी, लेकिन वो कभी भी ग्लोबल मार्केट में दूसरे बड़े ब्रांड्स की तरह भारी हिस्सेदारी नहीं बना पाए. कंपनी ROG सीरीज को गेमर्स के लिए और Zenfone सीरीज को आम यूज़र्स के लिए लॉन्च किया करती थी, लेकिन कभी भी उनके फोन्स की बिक्री जबरदस्त नहीं हुई.
कंपनी ने बताया कि अब उनका मुख्य फोकस एआई टेक्नोलॉजी पर होगा. ASUS “Physical AI” जैसे प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहती है. इसका मतलब है कि आसुस ऐसे डिवाइसेज़ बनाने का सोच रही है जो मशीनों में बुद्धिमत्ता ला सकें, जैसे स्मार्ट रोबोटिक्स, एआई-बेस्ड सिस्टम और इंटेलीजेंट हार्डवेयर.
यह कंपनी के पुराने कंप्यूटर, सर्वर और अपने एआई-सर्वर बिजनेस को बढ़ती मांग का नतीजा भी है. टेकनेव की रिपोर्ट्स के अनुसार आसुस के एआई-सर्वर बिजनेस का हिस्सा अब कंपनी की कमई में अहम योगदान दे रहा है.शिह ने कहा कि, आसुस को ऐसा लगता है कि एआई दुनिया की अगली बड़ी तकनीकी क्रांति (Technology Resolution) है और इस वक्त कंपनी को अपना पूरा ध्यान इसी दिशा में लगाना चाहिए. इसी कारण आसुस अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज को स्मार्टफोन के बजाय एआई और स्मार्ट डिवाइसेज़ की तरफ भेज रही है. इस स्ट्रैटेजी से कंपनी खुद को लंबे समय तक टिकाऊ तकनीकी भविष्य के लिए तैयार करना चाहती है.