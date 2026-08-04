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Asus ने भारत में लॉन्च किया Chromebook CX15, जानें फीचर्स और डिटेल्स

ग्राहक ₹3,999 प्रति माह से शुरू होने वाली 0% नो-कॉस्ट ईएमआई के जरिए भी यह क्रोमबुक खरीद सकते हैं. ( Image Credit: Asus )

हैदराबाद: ताइवान की कंपनी आसुस ने भारतीय मार्केट में एक नया क्रोमबुक लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसका नाम Asus Chromebook CX15 है. यह लैपटॉप खासतौर पर छात्रों, नए प्रोफेशनल्स और पहली बार लैपटॉप खरीदने वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि यह डिवाइस क्लाउड बेस्ट कंप्यूटिंग को आसान बनाता है और साथ ही गूगल के एआई फीचर्स का भी सपोर्ट देता है. इस क्रोमबुक की खासियतें यह डिवाइस क्रोमओएस पर चलाता है गूगल के इकोसिस्टम के साथ काम करता है, जिससे यूज़र्स को क्लाउड बेस्ड सुरक्षित अनुभव और आसान कोलैबोरेशन मिलता है. कंपनी का कहना है गूगल एआई की मदद से यूज़र्स प्रेजेंटेशन बनाने, जानकारी जुटाने, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने और टीम के साथ मिलकर काम करने जैसे काम पहले से तेज और आसान तरीके से कर सकेंगे. आसुस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अर्नोल्ड सू ने इस लॉन्च पर कहा कि आजकल लोग डिजिटल लर्निंग, हाइब्रिड वर्क और एआई से जुड़े ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो इस्तेमाल में आसान हों और सुरक्षित भी हों. उनके मुताबिक, क्रोमबुक अब छात्रों, प्रोफेशनल्स और परिवारों के बीच एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं, और इस नए मॉडल के साथ कंपनी इस अनुभव को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है.