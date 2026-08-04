ETV Bharat / technology

Asus ने भारत में लॉन्च किया Chromebook CX15, जानें फीचर्स और डिटेल्स

एसुस ने भारत में नया क्रोमबुक सीएक्स15 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹47,990 रखी गई है और यह ऑफलाइन स्टोर्स में भी उपलब्ध होगा.

Customers can also purchase this Chromebook through a 0% no-cost EMI plan starting at ₹3,999 per month.
ग्राहक ₹3,999 प्रति माह से शुरू होने वाली 0% नो-कॉस्ट ईएमआई के जरिए भी यह क्रोमबुक खरीद सकते हैं. (Image Credit: Asus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ताइवान की कंपनी आसुस ने भारतीय मार्केट में एक नया क्रोमबुक लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसका नाम Asus Chromebook CX15 है. यह लैपटॉप खासतौर पर छात्रों, नए प्रोफेशनल्स और पहली बार लैपटॉप खरीदने वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि यह डिवाइस क्लाउड बेस्ट कंप्यूटिंग को आसान बनाता है और साथ ही गूगल के एआई फीचर्स का भी सपोर्ट देता है.

इस क्रोमबुक की खासियतें

यह डिवाइस क्रोमओएस पर चलाता है गूगल के इकोसिस्टम के साथ काम करता है, जिससे यूज़र्स को क्लाउड बेस्ड सुरक्षित अनुभव और आसान कोलैबोरेशन मिलता है. कंपनी का कहना है गूगल एआई की मदद से यूज़र्स प्रेजेंटेशन बनाने, जानकारी जुटाने, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने और टीम के साथ मिलकर काम करने जैसे काम पहले से तेज और आसान तरीके से कर सकेंगे.

आसुस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अर्नोल्ड सू ने इस लॉन्च पर कहा कि आजकल लोग डिजिटल लर्निंग, हाइब्रिड वर्क और एआई से जुड़े ऐसे डिवाइस चाहते हैं जो इस्तेमाल में आसान हों और सुरक्षित भी हों. उनके मुताबिक, क्रोमबुक अब छात्रों, प्रोफेशनल्स और परिवारों के बीच एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं, और इस नए मॉडल के साथ कंपनी इस अनुभव को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है.

गौरतलब है कि यह कंपनी का ऐसा पहला मौका है जब क्रोमओएस और गूगल एआई फीचर्स वाला डिवाइस भारत में ऑफलाइन स्टोर नेटवर्क के जरिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो अब तक सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित था.

कीमत और उपलब्धता

इस नए क्रोमबुक की कीमत 47,990 रुपये है. यह डिवाइस आसुस के एक्सक्लूसिव स्टोर्स, आरओजी स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल, आसुस के ऑथोराइज़्ड रिटेल पार्टनर्स और आसुस ई-शॉप पर मिलेगा. कंपनी के मुताबिक, यह पहला मौका है जब उसका कोई क्रोमबुक भारत में ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए भी बेचा जा रहा है, जो पहले सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होते थे.

खरीदारी को आसान बनाने के लिए आसुस ने अपने ईज़ी पे फाइनेंस ऑप्शन के जरिए 0% नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा देने की भी घोषणा की है. यह ईएमआई 3,999 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. इसके साथ ग्राहकों को 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी मिलेगा.

TAGGED:

ASUS CHROMEBOOK CX15 PRICE
ASUS CHROMEBOOK CX15 SPECIFICATIONS
CHROMEBOOK WITH GOOGLE AI
ASUS NEW LAPTOP INDIA 2026
ASUS CHROMEBOOK INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.