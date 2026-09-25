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Milky Way में पहली बार दिखा 'माइक्रोब्लेजर' ब्लैक होल, पृथ्वी की तरफ लाइट की स्पीड से फेंक रहा खतरनाक जेट

खगोल वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में पहला माइक्रोब्लेज़र खोजा है. यह ब्लैक होल से चलने वाला एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर है.

An illustration of the microquasar IRAS 18293−0941
माइक्रोक्वेसार IRAS 18293−0941 का एक चित्रण (Image credit: B. Marcote (JIVE/ASTRON))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: खगोल वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में पहली बार एक माइक्रोब्लेजर खोजा है. यह एक ऐसा ब्लैक होल है, जो पदार्थ को निगलते हुए पृथ्वी की तरफ लगभग लाइट की स्पीड से प्लाज़्मा के जेट छोड़ रहा है. इस सिस्टम का नाम IRAS 18293−0941 है. यह हमसे करीब 12,000 लाइट ईयर्स दूर है. इसमें एक तारे जितना द्रव्यमान वाला ब्लैक होल एक विशाल साथी तारे की परिक्रमा कर रहा है. दोनों हर 11 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं. ब्लैक होल तारे से पदार्थ खींचता है. कुछ पदार्थ उसके ध्रूवों से निकलकर दो शक्तिशाली जेट के रूप में बाहर फेंका जाता है. इनमें से एक जेट लगभग सीधे पृथ्वी की ओर इशारा कर रहा है.

ब्लेज़र आमतौर पर उन बहुत बड़े ब्लैक होल्स से बनते हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होता है. वो दूर की आकाशगंगाओं के सेंटर में होते हैं. माइक्रोब्लेजर में ब्लैक होल छोटा है. उसका द्रव्यमान सूर्य से कुछ सौ गुना तक ही होता है. वैज्ञानिक तीन दशक में ऐसे सिस्टम की खोज कर रहे थे, लेकिन यह एक घने गैस और धूल के पर्दे के पीछे छिपा था. इस कारण सामान्य रोशनी वाली पिक्चर्स में यह लगभग अदृश्य रहा. 1983 में IRAS सैटेलाइट ने इसे लिस्टेड किया था और उसके बाद यह लगभग भूल गया.

कैसे हुई यह खोज

सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि सिस्टम के तारे की रोशनी झिलमिला रही है. इससे पता चला कि ब्लैक होल हर 11.4 दिन में तारे की परिक्रमा कर रहा है. वो लगभग सीधे ऊपर से देख रहे थे. उसके बाद रेडियो वेव्स से अवलोकन किया गया. उसमें एक तरफा जेट दिखा. दूसरा जेट पृथ्वी से दूर की तरफ है, इसलिए दिखाई नहीं देता.

यूरोपियन वीएलबीआई नेटवर्क यानी EVN के हाई रिज़ॉल्यूशन रेडियो टेलीस्कोप से कंफर्म हो पाया कि जेट इसी सिस्टम से निकल रहा है ना कि किसी दूर की आकाशगंगा से. मीरकैट रेडियो वेधशाला से 100 लाइट ईयर्स चौड़े बुलबुले का पता चला, जहां जेट अंतरतारकीय गैस और धूल से टकराता है वहां एक चमकदार हॉटस्पॉट बना है. वहां कण तेज हो रहे हैं. धूल गर्म हो रही है और हाइड्रोजन गैस चमक रही है.

कितनी शक्तिशाली है यह मशीन

यह हॉटस्पॉट हाई एनर्जी वाले गामा-रे का सोर्स भी है. इन फोटॉन्स की एनर्जी पृथ्वी के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलेटर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC से दस गुना या उससे भी ज्यादा है. कुछ अनुमानों के अनुसार पार्टिकल्स की एनर्जी पेटाइलेक्ट्रॉनवोल्ट तक पहुंच सकती है. इसका मतलब है कि यह आकाशगंगा के सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलेरेटरों में से एक है. जेट सूर्य से निकली ऊर्जा का पांच लाख गुना ले जा रहा है. वैज्ञानिकों ने बताया कि एक्सेलेरेटर इंजन और लक्ष्य अलग-अलग है. जेट पार्टिकल्स को तेज करता है और बादल चमकाता है. दोनों दसियों पार्सेक दूर हैं.

यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह हमें नजदीक से ब्लेजर जैसी व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का मौका देता है. दूर की आकाशगंगाओं में मौजूद विशाल ब्लेजर इतने दूर हैं कि उनकी बारीकी से जांच नहीं हो पाती. यह माइक्रोब्लेजर हमें बताएगा कि ब्लैक होल से निकलने वाले जेट आसपास की आकाशगंगा में कैसे एनर्जी फैलाते हैं. टीम ने रेडियो, ऑप्टिकल, एक्स-रे, गामा-रे और इन्फ्रारेड टेलीस्कोपों से मिलकर काम किया.

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