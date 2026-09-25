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Milky Way में पहली बार दिखा 'माइक्रोब्लेजर' ब्लैक होल, पृथ्वी की तरफ लाइट की स्पीड से फेंक रहा खतरनाक जेट

माइक्रोक्वेसार IRAS 18293−0941 का एक चित्रण ( Image credit: B. Marcote (JIVE/ASTRON) )