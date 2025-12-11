Aston Martin ने Timex के साथ की पार्टनरशिप, भारत में लॉन्च की प्रीमियम वॉच कलेक्शन
Aston Martin ने Timex के साथ मिलकर भारत में घड़ियों का एक खास कलेक्शन लॉन्च किया है.
Published : December 11, 2025 at 11:18 AM IST
हैदराबाद: कुछ समय पहले ही स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India ने घड़ी निर्माता कंपनी Titan के साथ साझेदारी कर अपनी प्रीमियम घड़ियों की रेंज बाजार में उतारी थी. अब आइकॉनिक स्पोर्ट्सकार बनाने वाली कंपनी Aston Martin ने Timex के साथ मिलकर भारत में घड़ियों का एक खास कलेक्शन लॉन्च किया है. यह पहली बार है जब यह कंपनी फाइन वॉचमेकिंग की दुनिया में कदम रख रहा है.
यह कलेक्शन Aston Martin के आइकॉनिक डिज़ाइन लैंग्वेज को सड़क से ग्राहकों की कलाई तक दो पिलर्स - टाइमलेस और आइकॉन के ज़रिए लाता है. इन घड़ियों में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे प्रीमियम मटीरियल के साथ-साथ ऑटोमोटिव से प्रेरित डिटेलिंग भी देखने को मिलती है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, यह क्यूरेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज कलेक्टरों, शौकीनों और स्टाइल पसंद करने वालों सभी को पसंद आएगी.
जहां टाइमलेस सीरीज़ में Aston Martin की विरासत का सम्मान करने वाली विंटेज-प्रेरित घड़ियां शामिल हैं, वहीं आइकॉन एक आधुनिक लग्ज़री रेंज मिलती है, जो इस ब्रांड के शानदार समकालीन प्रोफ़ाइल को दिखाती है. टाइटेनियम, कार्बन फ़ाइबर और सिलिकॉन स्ट्रैप जैसे सिग्नेचर मटीरियल इस रेंज में शामिल हैं, साथ ही कार के इंटीरियर से प्रेरित स्टिचिंग पैटर्न और व्हील रिम के आकार में फ़िनिश किए गए डायल भी हैं. इसका मकसद पहनने वाले और परफॉर्मेंस की दुनिया के बीच एक गहरा जुड़ाव बनाना है.
कंपनी ने इन घड़ियों की कीमत 17,995 रुपये से 57,995 रुपये के बीच रखी है. इस कलेक्शन का मुख्य आकर्षण TRG ऑटोमैटिक है, जो एक स्केलेटन-डायल मास्टरपीस है, जिसमें जापानी ऑटोमैटिक मूवमेंट लगाया गया है और यह हल्के टाइटेनियम टोन्यू केस में बना हुआ है.
इसका खुला स्ट्रक्चर Aston Martin के सिग्नेचर रिम्स को श्रद्धांजलि देता है, जबकि इसका कार्बन फाइबर केस फ्लैंक और परफॉर्मेंस-टेक्सचर्ड स्ट्रैप सटीकता और पावर दोनों का एहसास दिलाते हैं.
Timex Group India के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक छाबड़ा ने कहा कि, "हम भारत में एस्टन मार्टिन के साथ इस पार्टनरशिप को लेकर बहुत उत्साहित हैं, उनकी विरासत और खास डिज़ाइन हमारे क्राफ़्ट्समैनशिप और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट से पूरी तरह मेल खाते हैं, जिससे एक ऐसा टाइमपीस कलेक्शन पेश करने के रोमांचक मौके मिलेंगे जो दोनों ब्रांड्स की ताकत और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर हमारे लगातार फोकस को दिखाता है."
Aston Martin के ब्रांड डाइवर्सिफिकेशन के डायरेक्टर स्टेफानो सैपोरेटी ने कहा कि, "यह कलेक्शन Aston Martin की हाई-परफॉर्मेंस आर्टिस्टिक और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन के असली सार को एक पर्सनल, पहनने लायक रूप में पेश करता है। यह उन लोगों के लिए है जो हर दिन कुछ असाधारण चलाते हैं."