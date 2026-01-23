ETV Bharat / technology

Volkswagen Tayron R-Line की भारत में असेंबली हुई शुरू, जानें कब होगी लॉन्च

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India ने जानकारी दी है कि कंपनी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित अपने प्लांट में अपनी आने वाली फ्लैगशिप SUV Volkswagen Tayron R-Line की लोकल असेंबली शुरू कर दी है. गौरतलब है कि यह 7-सीटर SUV मार्च 2026 तक भारत में लॉन्च की जाएगी.

Volkswagen Tayron R-Line के बारे में जानकारी

लॉन्च के बाद Volkswagen Tayron R-Line भारतीय बाजार में Skoda Kodiaq, Jeep Meridian और MG Gloster जैसी कारों को टक्कर देने वाली है, और इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हो सकती है. यह साल 2021 में Volkswagen Tiguan Allspace के बंद होने के बाद भारतीय बाजार में 3-रो फुल-साइज़ SUV सेगमेंट में कंपनी की वापसी है.

Volkswagen Tayron R-Line 5-सीटर कंपनी के MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, लेकिन इसका व्हीलबेस 109mm लंबा है, जो 2,789mm है. इसमें Tiguan वाला ही 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 204hp की पावर और 320Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है, जो SUV के सभी पहियों को पावर भेजता है.