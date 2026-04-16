Ashok Leyland Dost और Dost+ XL Twin Fuel भारत में हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Ashok Leyland ने भारतीय बाजार में अपना नया Ashok Leyland Dost Twin Fuel और Dost+ XL Twin Fuel को लॉन्च किया है.
Published : April 16, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद: कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी Ashok Leyland ने भारतीय बाजार में अपना नया Ashok Leyland Dost Twin Fuel और Dost+ XL Twin Fuel को लॉन्च किया है, जिनके साथ कंपनी ने अपने लाइट कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. जहां स्टैंडर्ड Dost Twin Fuel की कीमत 8.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
वहीं, इसके बड़े Dost+ XL Twin Fuel की कीमत 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये नए वेरिएंट ट्विन-फ्यूल CNG और पेट्रोल सेटअप के साथ बाजार में उतारे गए हैं, जिनका उद्देश्य लास्ट-माइल और इंट्रा-सिटी लॉजिस्टिक्स के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना और रनिंग कॉस्ट को कम करना शामिल है.
Dost Twin Fuel का इंजन
नए Dost Twin Fuel के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज्ड इंजन लगाया गया है. CNG मोड में यह इंजन 105 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि पेट्रोल मोड में यह इंजन 100 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. दोनों ही टॉर्क आउटपुट 1,600 से 2,400 rpm के बीच मिलते हैं.
इस गाड़ी की पेलोड क्षमता 1,218 kg है और इसमें 4.1 वर्ग मीटर का लोडिंग एरिया दिया गया है. इस कमर्शियल व्हीकल में 120-लीटर का CNG टैंक और साथ में 5-लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, जिससे यह 400 km तक की दूरी तय कर सकती है.
इससे ऊपर के सेगमेंट में, Dost+ XL Twin Fuel में वही 1.5-लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके आउटपुट के आंकड़े ज़्यादा हैं. यह इंजन CNG मोड में 58 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और यह इंजन पेट्रोल पर चलने पर 45 bhp की पावर और 120 Nm की टॉर्क प्रदान करता है.
इस बड़े मॉडल में 148-लीटर का CNG टैंक मिलता है, जिसके साथ 5-लीटर का पेट्रोल टैंक भी लगाया है. इसकी बदौलत यह 500 km तक की रेंज प्रदान करता है. इसके अलावा, इसकी पेलोड क्षमता भी ज़्यादा है, जो 1,410 kg है, और इसका ग्रॉस व्हीकल वेट 2,915 kg है.
आकार की बात करें तो नए Dost+ XL की लंबाई 4,770 mm, चौड़ाई 1,670 mm और ऊंचाई 1,930 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,510 mm का रखा गया है. इसमें 2,805 mm लंबी लोड बॉडी लगाई गई है, जिसका उद्देश्य कार्गो क्षमता को बढ़ाना है. इसके अन्य फ़ीचर्स पर नजर डालें तो इसमें पावर स्टीयरिंग, 5,900 mm का टर्निंग रेडियस और एक ऐसा केबिन मिलता है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Ashok Leyland इन दोनों कमर्शियल वाहनों पर पांच साल या 2 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है. ट्विन-फ्यूल टेक्नोलॉजी की शुरुआत भारत में बढ़ते CNG इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप है, जिसमें अभी 8,600 से ज़्यादा स्टेशन शामिल हैं, और आने वाले सालों में इसे काफ़ी बढ़ाने की योजना है.
नई 'Dost' रेंज का प्लेटफ़ॉर्म कंपनी के इलेक्ट्रिक छोटे कमर्शियल वाहनों के साथ भी साझा होता है, जिनकी मासिक बिक्री अभी लगभग 2,000 से 2,500 यूनिट्स है. इस साझा प्लेटफ़ॉर्म से उत्पादन और पार्ट्स की शेयरिंग में लागत-दक्षता (cost efficiencies) भी बढ़ सकती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में Ashok Leyland के भारत में आठ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और दुनिया भर में कुल 14 असेंबली यूनिट्स हैं, जिनकी कुल सालाना उत्पादन क्षमता लगभग 2.64 लाख यूनिट्स की है.