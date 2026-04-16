ETV Bharat / technology

Ashok Leyland Dost और Dost+ XL Twin Fuel भारत में हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Ashok Leyland Dost Twin Fuel सीरीज भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Ashok Leyland )

हैदराबाद: कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी Ashok Leyland ने भारतीय बाजार में अपना नया Ashok Leyland Dost Twin Fuel और Dost+ XL Twin Fuel को लॉन्च किया है, जिनके साथ कंपनी ने अपने लाइट कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. जहां स्टैंडर्ड Dost Twin Fuel की कीमत 8.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं, इसके बड़े Dost+ XL Twin Fuel की कीमत 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये नए वेरिएंट ट्विन-फ्यूल CNG और पेट्रोल सेटअप के साथ बाजार में उतारे गए हैं, जिनका उद्देश्य लास्ट-माइल और इंट्रा-सिटी लॉजिस्टिक्स के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना और रनिंग कॉस्ट को कम करना शामिल है. Dost Twin Fuel का इंजन

नए Dost Twin Fuel के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज्ड इंजन लगाया गया है. CNG मोड में यह इंजन 105 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि पेट्रोल मोड में यह इंजन 100 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. दोनों ही टॉर्क आउटपुट 1,600 से 2,400 rpm के बीच मिलते हैं. इस गाड़ी की पेलोड क्षमता 1,218 kg है और इसमें 4.1 वर्ग मीटर का लोडिंग एरिया दिया गया है. इस कमर्शियल व्हीकल में 120-लीटर का CNG टैंक और साथ में 5-लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, जिससे यह 400 km तक की दूरी तय कर सकती है. इससे ऊपर के सेगमेंट में, Dost+ XL Twin Fuel में वही 1.5-लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके आउटपुट के आंकड़े ज़्यादा हैं. यह इंजन CNG मोड में 58 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और यह इंजन पेट्रोल पर चलने पर 45 bhp की पावर और 120 Nm की टॉर्क प्रदान करता है.