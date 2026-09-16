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ASI यानी आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस: क्या ये परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा बन सकता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस 2030 तक आ सकता है, जिसके फायदे और गंभीर खतरे दोनों गिनाए जा रहे हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस यानी ASI की काफी बातें हो रही हैं. कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. क्या इससे चेरनोबिल जैसी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. एंथ्रोपिक नाम की कंपनी के एक प्रमुख सुरक्षा विशेषज्ञ जेकब कॉक्सन (Jacob Coxon) ने हाल में कहा है कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये दशक खत्म होने से पहले चत इंसानियत खत्म हो सकती है. उनके अलावा एंथ्रोपिक के मौजूदा एलाइनमेंट साइंस लीड एवान हुबिंगर (Evan Hubinger) ने भी कहा कि अगले दस साल में ओएआई से इंसानियत खत्म होने की संभावना 10% से ज्यादा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी इस खतरे को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है. उनके अलावा एंथ्रोपिक की सेफ्टी टीम में काम करने वाले एक और पूर्व अधिकारी जो बेंटन (Joe Benton) ने भी यही बात कही. उन्होंने भी इस्तीफा देने के बाद कि एआई कंपनियां से लगातार खुद को बेहतर बनाने की होड़ में सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है, जो आगे चलकर बड़े खतरा साबित हो सकता है. हालांकि, इस बीच एंथ्रोपिक ने भी एक इंटेलिजेंस थ्रेट रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि वो मौजूदा खतरों की पहचान करके उसे रोक भी रहे हैं, लेकिन दो बड़े अधिकारिकों के द्वारा दी गई चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है. हालांकि, ये डर नया नहीं है, लेकिन अब एआई डेली-लाइफ का हिस्सा बन चुका है और टेक्नोलॉजी काफी मजबूत हो चुकी है. इस कारण ये चिंताएं आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है. कई शोधकर्ता और लैब के अधिकारी मानते हैं कि आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक आ सकता है. Artificial Superintelligence और AI में अंतर? आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसी एआई, जो इंसानों से ज्यादा होशियार हो. उनमें क्रिएटिविटी, समझदारी, भावनाओं को समझने की क्षमता, समस्या सोल्व करने की ताकत और फैसले लेने का स्किल भी इंसानों से बेहतर है. अभी जो एआई हम इस्तेमाल करते हैं, उसे Artificial Narrow Intelligence या कमजोर AI कहते हैं. ये सिर्फ एक काम अच्छी तरह करती हैं. जैसे शतरंज खेलना या भाषा ट्रांसलेशन करना. ये नई चीजें खुद नहीं सीखती और दुनिया की गहरी समझ नहीं रखती. इसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है. दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अभी सिर्फ भविष्य की कल्पना है. कुछ लोग मानते हैं कि इंसान की बुद्धि खास तरह के विकास का नतीजा है. दिमाग कैसे काम करता है, ये पूरी तरह समझ नहीं आया और इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से वैसी बुद्धि बनाना आसान नहीं है. आम एआई इंसानों की नकल करती है और खास कामों में मदद करती है, लेकिन सुपरइंटेलिजेंस उससे आगे निकल जाएगी. वो तकनीकी और वैज्ञानिक समस्याओं में इंसानों से बेहतर सोचेगी और काम करेगी. Superintelligence के संभावित फायदे अगर इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से बनाया जाए, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं.

इंसानों की गलतियां कम होंगी क्योंकि ये सिस्टम पैटर्न और गलतियों को बहुत सटीक तरीके से पकड़ लेगा.

विज्ञान, राजनीति और वित्त जैसे क्षेत्रों में तेज तरक्की हो सकती है.

बीमारियों को समझने और नई दवाएं बनाने में मदद मिल सकती है.

प्राकृतिक आपदाओं का पहले से अंदाजा लगाकर नुकसान कम किया जा सकता है.

अंतरिक्ष और समय जैसी जटिल चीजों को बेहतर समझा जा सकता है. सुपरइंटेलिजेंस के बड़े खतरे