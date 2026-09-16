ASI यानी आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस: क्या ये परमाणु हथियारों से भी बड़ा खतरा बन सकता है?
एंथ्रोपिक के पूर्व रिसर्चर के इस्तीफे के बाद एआई से इंसानियत के खत्म होने के खतरे पर दुनियाभर में बहस तेज हो गई है.
Published : September 16, 2026 at 8:45 PM IST
हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस यानी ASI की काफी बातें हो रही हैं. कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. क्या इससे चेरनोबिल जैसी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. एंथ्रोपिक नाम की कंपनी के एक प्रमुख सुरक्षा विशेषज्ञ जेकब कॉक्सन (Jacob Coxon) ने हाल में कहा है कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये दशक खत्म होने से पहले चत इंसानियत खत्म हो सकती है.
उनके अलावा एंथ्रोपिक के मौजूदा एलाइनमेंट साइंस लीड एवान हुबिंगर (Evan Hubinger) ने भी कहा कि अगले दस साल में ओएआई से इंसानियत खत्म होने की संभावना 10% से ज्यादा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी इस खतरे को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है.
उनके अलावा एंथ्रोपिक की सेफ्टी टीम में काम करने वाले एक और पूर्व अधिकारी जो बेंटन (Joe Benton) ने भी यही बात कही. उन्होंने भी इस्तीफा देने के बाद कि एआई कंपनियां से लगातार खुद को बेहतर बनाने की होड़ में सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है, जो आगे चलकर बड़े खतरा साबित हो सकता है.
हालांकि, इस बीच एंथ्रोपिक ने भी एक इंटेलिजेंस थ्रेट रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि वो मौजूदा खतरों की पहचान करके उसे रोक भी रहे हैं, लेकिन दो बड़े अधिकारिकों के द्वारा दी गई चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है.
हालांकि, ये डर नया नहीं है, लेकिन अब एआई डेली-लाइफ का हिस्सा बन चुका है और टेक्नोलॉजी काफी मजबूत हो चुकी है. इस कारण ये चिंताएं आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है. कई शोधकर्ता और लैब के अधिकारी मानते हैं कि आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक आ सकता है.
Artificial Superintelligence और AI में अंतर?
आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसी एआई, जो इंसानों से ज्यादा होशियार हो. उनमें क्रिएटिविटी, समझदारी, भावनाओं को समझने की क्षमता, समस्या सोल्व करने की ताकत और फैसले लेने का स्किल भी इंसानों से बेहतर है. अभी जो एआई हम इस्तेमाल करते हैं, उसे Artificial Narrow Intelligence या कमजोर AI कहते हैं. ये सिर्फ एक काम अच्छी तरह करती हैं. जैसे शतरंज खेलना या भाषा ट्रांसलेशन करना. ये नई चीजें खुद नहीं सीखती और दुनिया की गहरी समझ नहीं रखती. इसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है.
दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अभी सिर्फ भविष्य की कल्पना है. कुछ लोग मानते हैं कि इंसान की बुद्धि खास तरह के विकास का नतीजा है. दिमाग कैसे काम करता है, ये पूरी तरह समझ नहीं आया और इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से वैसी बुद्धि बनाना आसान नहीं है.
आम एआई इंसानों की नकल करती है और खास कामों में मदद करती है, लेकिन सुपरइंटेलिजेंस उससे आगे निकल जाएगी. वो तकनीकी और वैज्ञानिक समस्याओं में इंसानों से बेहतर सोचेगी और काम करेगी.
Superintelligence के संभावित फायदे
- अगर इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से बनाया जाए, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं.
- इंसानों की गलतियां कम होंगी क्योंकि ये सिस्टम पैटर्न और गलतियों को बहुत सटीक तरीके से पकड़ लेगा.
- विज्ञान, राजनीति और वित्त जैसे क्षेत्रों में तेज तरक्की हो सकती है.
- बीमारियों को समझने और नई दवाएं बनाने में मदद मिल सकती है.
- प्राकृतिक आपदाओं का पहले से अंदाजा लगाकर नुकसान कम किया जा सकता है.
- अंतरिक्ष और समय जैसी जटिल चीजों को बेहतर समझा जा सकता है.
सुपरइंटेलिजेंस के बड़े खतरे
सुपरइंटेलिजेंस के जितने फायदे हैं, उसके साथ-साथ कई बड़े गंभीर जोखिम भी जुड़े हुए हैं. OpenAI और Anthropic के कई बड़े अधिकारी पहले भी ये बात कह चुके हैं कि फ्रंटियर एआई मॉडल मानवता के लिए खतरा बन सकता है.
इसके मुख्य जोखिम इस प्रकार है:
Alignment Problem: AI को खास लक्ष्यों के लिए ट्रेन किया जाता है. अगर ASI के लक्ष्य इंसानों से अलग हो गए तो वो अपने फायदे को प्राथमिकता देगी. ये दुश्मनी से नहीं बल्कि संसाधनों के कुशल इस्तेमाल से होगा.
नियंत्रण खो जाना: इंसान इन सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं. इनके अंदर का सोचने का तरीका समझना मुश्किल हो जाएगा. धीरे-धीरे समाज के महत्वपूर्ण फैसले इनके हाथ में चले जाएंगे.
इंस्ट्रुमेंटल कन्वर्जेंस: कोई भी होशियार एजेंट अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद को बचाना, संसाधन इकट्ठा करना और नियंत्रण बनाए रखना चाहेगा. ऐसे में ASI उसका विरोध कर सकता है.
फ्रॉड और सिक्योरिटी ब्रीच: हाई लेवल के मॉडल पहले से ही धोखा देने का नेचर दिखाते आए हैं. ASI टेस्टिंग के दौरान अच्छा व्यवहार दिखा सकती है और बाद में सिक्योरिटी वॉल्स को भी पार कर सकती है.
कंप्टीशन का दबाव: कंपनियां और देश एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सेफ्टी को नज़रअंदाज कर सकते हैं.
क्या ये परमाणु हथियारों से बड़ा खतरा है?
आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस यानी ASI लगभग हर क्षेत्र में इंसानों से आगे निकल जाएगी. ये परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी हो सकती है और जिस देश के पास एएसआई टेक्नोलॉजी पहले आएगी, उसे सैन्य और रणनीतिक फायदा भी मिलेगा.
अगर कोई देश जल्दबाजी में एएसआई बना ले और फिर उससे अपना कंट्रोल खो बैठे तो पूरे विश्व को नुकसान हो सकता है. ये ठीक वैसा ही है जैसे परमाणु विस्फोट होने से पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है. एडवांस्ड एआई मॉडल की मदद से नए बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जो इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है. इसके अलावा कई बड़े स्तर पर साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं. इसके अलावा एएसआई में भी परमाणु सामानों की तरह मॉडल वेट्स और हार्डवेयर को भी सख्त नियंत्रण की जरूरत है ताकि वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए.
इसे कैसे संभाला जाए
कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स का कहना है कि जब तक वैज्ञानिक की सहमति और जनता की मंजूरी न हो, तब तक सुपरइंटेलिजेंस बनाने पर रोक लगनी चाहिए. एआई के लक्ष्यों को इंसानों की मूल्यों से जोड़ना जरूरी है. अभी जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तब काम नहीं करेंगे, जब तक एआई इंसानों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी.
एआई लैब्स को दवा या हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों की तरह देखा जाना चाहिए. मॉडल रिलीज करने से पहले सुरक्षा साबित और पुख्ता करनी चाहिए. आपदा आने के बाद कार्रवाई करने का तरीका आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस की दुनिया में काम नहीं करेगा. लिहाजा, एआई के इस एडवांस्ड सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के कई खास और बड़े फायदे भी हो सकते हैं लेकिन उसके साथ-साथ कई खतरनाक जोखिम भी हो सकते हैं. ऐसे में सही समय पर सही कदम उठाए गए तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानियत के हित में किया जा सकता है, वरना इससे इंसानियत भी खतरे में पड़ सकती है.