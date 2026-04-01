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Artemis II: 1972 के बाद पहली बार चांद के पास जाएगा इंसान, जानें मिशन ट्रैक करने का तरीका

आर्टेमिस II मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से अब तक की सबसे दूर चंद्रमा के पास ले जाएगा. ( Image Credit: NASA via AP )

हैदराबाद: नासा एक बार फिर चंद्रमा या चांद पर एक बार फिर इंसान को भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है. ओपोलो 17 मिशन के बाद यानी साल 1972 के बाद से यह पहला क्रूड चंद्र मिशन होगा यानी चांद का ऐसा मिशन, जिसमें इंसान भी जा रहे हैं. आर्टेमिस II मिशन के तहत तीन पुरुष और एक महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की यात्रा पर निकलने वाले हैं. यह मिशन 1 अप्रैल 2026 को शाम 6:24 बजे EDT यानी भारतीय समयानुसार 2 अप्रैल की सुबह 3:54 AM पर लॉन्च होगा. पिछले कुछ हफ्तों में ईंधन लीक जैसी दिक्कतों के बावजूद अब काउंटडाउन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा है. इस ऐतिहासिक यात्रा में नासा के रीड वाइसमैन कमांडर, विक्टर ग्लोवर पायलट, क्रिस्टीना कोच मिशन स्पेशलिस्ट और कनाडाई जेरेमी हैंसेन शामिल होंगे. SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट पर सवाल होकर ये चारों यात्री 10 दिनों की यात्रा करेंगे. ऑनलाइन, यूज़र्स AROW को फ़ॉलो करके यह देख सकते हैं कि Orion और Artemis II का क्रू, पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध में कहाँ हैं, और मिशन के दौरान Orion के रास्ते को फ़ॉलो कर सकते हैं. (Image Credit: Nasa) मिशन का मकसद चंद्रमा पर उतरना या उसकी कक्षा में घूमना नहीं है. बल्कि चंद्रमा के पास से गुजरकर फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर वापस पृथ्वी लौटना है. चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खींचकर स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाएगा और यात्री 9200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जाएंगे, जो किसी इंसान का अब तक का सबसे लंबा अंतरिक्ष सफर होगा. कैसे करें लाइव ट्रैकिंग