Artemis II मिशन में तकनीकी समस्या, NASA जांच के बाद तय करेगा लॉन्च की नई तारीख

Helium समस्या के कारण NASA ने Artemis II मिशन पर लेट करने का फैसला लिया है. अब जांच के बाद नई तारीख तय होगी.

NASA has recalled the Artemis II rocket from the launch pad after a helium leak.
Helium गड़बड़ी के बाद NASA ने Artemis II रॉकेट लॉन्च पैड से वापस बुला लिया है. (mage Credit: X/NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 2:30 PM IST

हैदराबाद: अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने अपने बेहद खास Artemis II मिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एजेंसी ने Space Launch System यानी SLS रॉकेट और Orion स्पेसक्रॉफ्ट को फ्लोरिडा के Kennedy Space Centre के लॉन्च पैड से वापस Vehicle Assembly Building (VAB) में ले जाने का फैसला किया है. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि रॉकेट के अपर स्टेज तक हीलियम गैस के फ्लो में रुकावट पाई गई है. इंजीनियर इस तकनीकी समस्या की गहराई से जांच कर रहे हैं.

NASA ने 21 फरवरी 2026 को बताया कि फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट पर तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए मिशन मैनेजर्स ने तेजी से फैसला लिया. हाल ही में लगाए गए प्लेटफॉर्म हटाए गए ताकि रोलबैक की तैयारी समय रहते शुरू की जा सके. लगभग चार मील की दूरी तय कर रॉकेट और अंतरिक्ष यान को VAB तक ले जाया जाएगा. यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है और इसमें बेहद सावधानी बरती जाती है.

6 मार्च को लॉन्च होना था मिशन

पहले एजेंसी 6 मार्च 2026 को लॉन्च का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच और रिपेयरिंग का काम समय पर पूरा हो गया तो मिशन को अप्रैल की लॉन्च विंडो में भेजा जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला डेटा रिव्यू, तकनीकी सुधार और अगले कुछ हफ्तों के प्रोग्रेस पर निर्भर करेगा.

Artemis II मिशन करीब 10 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा होगी. इसमें चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिनके नाम Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch और कनाडा के Jeremy Hansen हैं. यह मिशन 1972 में Apollo 17 के बाद पहली बार इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट से आगे लेकर जाएगा.

हालांकि इस उड़ान में चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी और न ही चंद्र कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट में प्रवेश किया जाएगा. अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरेगा और फ्री-रिटर्न ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, जिससे वह सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट सके.

यह मिशन भविष्य के Artemis III मिशन की नींव रखेगा, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के साउथ पोल पर मानव लैंडिंग है. साथ ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के मानव शरीर पर प्रभाव को भी समझेंगे. इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों के ब्लड से लिए गए ऑर्गेनॉइड सैंपल की स्टडी की जाएगी. NASA आने वाले दिनों में मीडिया ब्रीफिंग कर संशोधित योजना साझा करेगा.

संपादक की पसंद

