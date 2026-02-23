ETV Bharat / technology

Artemis II मिशन में तकनीकी समस्या, NASA जांच के बाद तय करेगा लॉन्च की नई तारीख

Helium गड़बड़ी के बाद NASA ने Artemis II रॉकेट लॉन्च पैड से वापस बुला लिया है. ( mage Credit: X/NASA )

हैदराबाद: अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने अपने बेहद खास Artemis II मिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एजेंसी ने Space Launch System यानी SLS रॉकेट और Orion स्पेसक्रॉफ्ट को फ्लोरिडा के Kennedy Space Centre के लॉन्च पैड से वापस Vehicle Assembly Building (VAB) में ले जाने का फैसला किया है. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि रॉकेट के अपर स्टेज तक हीलियम गैस के फ्लो में रुकावट पाई गई है. इंजीनियर इस तकनीकी समस्या की गहराई से जांच कर रहे हैं. NASA ने 21 फरवरी 2026 को बताया कि फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट पर तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए मिशन मैनेजर्स ने तेजी से फैसला लिया. हाल ही में लगाए गए प्लेटफॉर्म हटाए गए ताकि रोलबैक की तैयारी समय रहते शुरू की जा सके. लगभग चार मील की दूरी तय कर रॉकेट और अंतरिक्ष यान को VAB तक ले जाया जाएगा. यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है और इसमें बेहद सावधानी बरती जाती है. 6 मार्च को लॉन्च होना था मिशन