Artemis II मिशन: चांद की यात्रा शुरू होते ही Orion टॉयलेट खराब, क्रू ने मिड-फ्लाइट में ठीक किया
आर्टेमिस II मिशन में लॉन्च के कुछ घंटे बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट का टॉयलेट खराब हो गया जिसे अंतरिक्ष यात्रियों ने मिड-फ्लाइट में ठीक कर दिया.
Published : April 2, 2026 at 8:06 PM IST
हैदराबाद: नासा ने 54 साल बाद चार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की यात्रा पर भेजा है. इस मिशन का नाम आर्टेमिस II (ARTEMIS II) है. एसएलएस यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट ने ओरियन स्पेसक्रॉफ्ट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया है. इस मिशन में चांद की सैर करने चार सदस्यों की टीम गई है. ये टीम काफी सीमित जगहों पर बैठकर गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) की ओर बढ़ रही है.
टॉयलेट सिस्टम में आई छोटी समस्या
नासा से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान क्रू को टॉयलेट सिस्टम में एक छोटी समस्या का सामना करना पड़ा. लाइव ब्रॉडकास्ट में नासा के प्रवक्ता गैरी जॉर्डन ने बताया कि टॉयलेट का फैन जाम हो गया है. ग्राउंड टीम्स फैन तक पहुंचने और उसे साफ करने के निर्देष तैयार कर रही हैं, ताकि टॉयलेट को मिशन के लिए फिर से चालू किया जा सके.
बैकअप प्लान और समस्या का कारण
उन्होंने यह भी बताया कि इस बीच क्रू टोयलट के लिए बैकअप वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर रहा है. खासकर यूरिन के लिए कॉन्टिन्जेंसी प्लान एक्टिव है. फीकल कलेक्शन की क्षमता अभी भी ओरिजन के मुख्य वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम कर रही है. बाद में केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के फ्लाइट ऑपरेंशन्स डायरेक्टर नार्म नाइट ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि टॉयलेट कंट्रोलर की वजह से खराबी आई है. अंतरिक्ष यात्री कमोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूरिन के लिए नहीं. नासा के इंजीनियर्स ने क्रू को यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करने के निर्देष दिए.
समस्या का समाधान
जब समस्या का पूरी तरह से समाधान निकाल लिया गया तो मिशन कंट्रोल की कैपकॉम एमी डिल ने क्रिश्चिना कोच से रेडियो पर संपर्क किया. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि टॉयलेट अब इस्तेमाल के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने सलाह दी कि सिस्टम को पूरी स्पीड पर आने दें उसके बाद फ्लूइड डोनेट करें और उसके बाद भी थोड़ी देर तक सिस्टम को चलने दें.
आर्टेमिस II मिशन का महत्व
यह आर्टेमिस II मिशन पिछले 50 सालों में पहला ऐसा मिशन है, जिसमें चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर घूमने जा रहे हैं. यह यात्रा अपोलो कार्यक्रम से भी आगे निकलकर इंसानों को पृथ्वी से सबसे दूर ले जा रही है. नासा से मिली जानकारी के मुताबिक यह पहला मौका भी है जब गहरे अंतरिक्ष में जा रहे स्पेसक्राफ्ट में असली टॉयलेट लगाया गया है.
यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है?
यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सितंबर 2020 में पहली बार लाया गया था. यह पुराने स्पेस टॉयलेट से 65% छोटा और 40% हल्का है. यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से काम कर रहा है और अब ओरियन स्पेसक्राफ्ट में भी फिट किया गया है. इस 10 दिन के मिशन के लिए टॉयलेट को खास तरीके से डिजाइन किया गया है. लंबे मिशन्स में यह यूरिन को पानी में बदल सकता है जबकि छोटे मिशनों में वेस्ट को स्टोर भी कर सकता है.
अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे काम करते हैं?
अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से टॉयलेट हवा के प्रवाह से काम करते हैं. नया सिस्टम ढक्कन खुलते ही खुद सक्शन शुरू कर देता है जिससे सफाई और बदबू पर बेहतर कंट्रोल रहता है. यूरिन के लिए फनल और होज का इस्तेमाल होता है जबकि ठोस कचरे के लिए खास सीट बनाई गई है. दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. माइक्रोग्रैविटी में फुट रेस्ट्रेंट और हैंडहोल्ड अंतरिक्ष यात्रियों को जगह पर टिकाए रखते हैं.
भविष्य के मिशनों के लिए महत्व
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 90% पानी को रिसायकल किया जाता है, जिसमें यूरिन और पसीना शामिल है. भले ही चंद्रमा के छोटे मिशन के लिए यह जरूरी न हो लेकिन भविष्य के मंगल मिशनों के लिए ऐसे एडवांस्ड रिसाइक्लिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वहां री-सप्लाई का कोई विकल्प नहीं होगा.
समस्या का पता कैसे चला
नासा से मिली जानकारी के मुताबिक समस्या का पता अपोजी रेज बर्न से पहले चमकती फॉल्ट लाइट से चला. सौभाग्यवश, यह समस्या बिग बैंग थ्योरी के उस एपिसोड जैसी नहीं बनी जहां हॉवर्ड का टॉयलेट पूरी तरह फेल हो गया था. ओरियन के टॉयलेट को अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड टीम के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन से जल्दी ठीक कर लिया गया. टेलीमेट्री डेटा के विश्लेषण से समस्या की पहचान हुई और उसे ठीक किया गया. यह छोटी सी घटना भी दिखाती है कि गहरे अंतरिक्ष मिशनों में हर छोटी चीज कितनी महत्वपूर्ण होती है.