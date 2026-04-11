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Artemis II मिशन: चांद का चक्कर लगाकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे एस्ट्रोनॉट्स, स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले क्रू मेंबर्स

आर्टेमिस II मिशन सफल: ओरियन स्पेसक्राफ्ट का प्रशांत महासागर में सुरक्षित स्प्लैशडाउन ( Image Credit: NASA )

हैदराबाद: नासा के सबसे ऐतिहासिक मिशन्स में से एक Artemis II मिशन का ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस लौट आया है. 10 अप्रैल 2026 को शाम 8:07 बजे ईडीटी यानी भारतीय समयानुसार करीब 11 अप्रैल 2026 की सुबह 5:37 AM पर यह स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट के पास स्प्लैशडाउन कर गया. इस दौरान चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और उनकी इस रोमांचक चंद्रमा यात्रा का समापन बखूबी हो गया. अब एक-एक कर अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसक्राफ्ट से निकाले जाने का प्रोसेस किया गया और एक-एक कर चारों एस्ट्रोनॉट्स को बिल्कुल सुरक्षित रूप से स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया. यह मिशन करीब दस दिनों तक चला था जिसमें कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसेन शामिल थे. स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की परिक्रमा पूरी की और वापसी के दौरान कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरा। पहले क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अलग हुए, फिर सर्विस मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में जल गया. ओरियन ने क्रू मॉड्यूल रेज बर्न किया ताकि हीट शील्ड सही दिशा में रहे.