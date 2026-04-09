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Artemis II मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव अभी बाकी: पृथ्वी पर वापसी - क्यों है इतनी कठिन?

नासा के Artemis II क्रू की शेयर की गई ये तस्वीरें देखकर हम हैरान रह गए! साइंस फिक्शन अब हकीकत बन चुकी है। चांद के दूर वाले साइड से लेकर चांद पर से देखा गया सूर्यग्रहण – ये नजारे सचमुच कल्पना से परे हैं. ( Image Credit: NASA )

Multi-Payload Processing Facility के अंदर, नासा के केनिडी स्पेस सेंटर में फ्लोरिडा में, इंजीनियर और टेक्निशियन Artemis I मिशन के लिए Orion स्पेसक्राफ्ट के हीट शील्ड का निरीक्षण कर रहे थे. (Image Credit: NASA)

दिसंबर 2022 में Artemis I (अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट) ने चांद के चारों ओर घूमकर सफलतापूर्वक वापसी की थी. हालांकि, जब ओरिजन कैप्सूल वायुमंडल में घुसा तो उसकी हीट शील्ड (गर्मी से बचाने वाली ढाल) में एक ऐसी समस्या आई, जिसकी उम्मीद नहीं थी. हीट शील्ड की बाहरी परत को Avcoat कहते हैं. वही, Avcoat कहीं-कहीं चिपक गई और 100 से ज्यादा जगहों पर टुकड़े-टुकड़े होकर उड़ गई थी.

उस वक्त चारों तरफ प्लाज़्मा की आग की दीवार बन जाती है, रेडियो संपर्क भी कट जाता है और ग्रैवेटेशनल फोर्सेस शरीर पर भारी पड़ते हैं. इस दौरान एक छोटी सी गलती भी कैटास्ट्रोफी का कारण बन सकती है. इतनी सारी मुश्किल चुनौतियों के सामने होने के बाद भी नासा ने री-एंट्री को पूरी तरह से सेफ बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की है.

री-एंट्री को स्पेस मिशन्स का सबसे खतरनाक हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि स्पेसक्राफ्ट चांद से लौटते वक्त 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है. उसके बाद हवा के साथ होने वाले जबरदस्त घर्षण के कारण तापमान 5,000 डिग्री फारेनहाइट (करीब 2,760 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच जाता है.

Artemis II क्रू - मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच (ऊपर बाईं ओर), मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन (नीचे बाईं ओर), कमांडर रीड वाइसमैन (नीचे दाईं ओर), और पायलट विक्टर ग्लोवर (ऊपर दाईं ओर) – एक्लिप्स व्यूअर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो NASA द्वारा 2023 annular eclipse और 2024 total solar eclipse के लिए बनाए गए थे. ये एक्लिप्स ग्लासेस चंद्रमा के दौरान अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए. यह lunar flyby के समय सौर eclipse को सुरक्षित देखने के लिए eclipse glasses का पहला उपयोग था. (Image Credit: NASA)

इस मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल को अमेरिका स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से हुई थी. अब ये 10 दिन का सफर पूरा होने वाला है और एंस्ट्रोनॉट्स पर चांद का चक्कर लगाकर पृथ्वी पर वापस आने वाले हैं, लेकिन उनके इस मिशन का सबसे मुश्किल टेस्ट अभी बाकी है. पृथ्वी पर स्पेसक्राफ्ट की वापसी, जिसे हम री-एंट्री कहते हैं, यही इस मिशन का सबसे बड़ा टेस्ट है.

हैदराबाद: आज 9 अप्रैल 2026 को Artemis II के चारों एस्ट्रोनॉट्स - रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन - अपने ऐतिहासिक चांद के सफर से वापसी की आखिरी तैयारी में लगे हुए हैं. कल यानी 10 अप्रैल को शाम करीब 8:07 बजे EDT (भारतीय समयानुसार 11 अप्रैल 2026 की सुबह 5:37 AM) पर उनका ओरियन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के पास पानी पर उतरेगा.

उसके बाद नासा की टीम ने महीनों तक जांच की. 121 से ज्यादा टेस्ट किए, सैंपल्स का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, आर्क जेट फैसिलिटी में दोबारा री-एंट्री की स्थिति बनाई और फिर उन्हें पता चला कि Artemis I मिशन में वापसी के दौरान Avcoat में आई समस्या का मूल कारण गैसों का दबाव था.

जब कैप्सूल वायुमंडल में घुसा तो Avcoat जलकर गैस बनाती है, जो गर्मी को दूर ले जाती है. लेकिन आर्टेमिस 1 में इस्तेमाल किया गया "स्किप एंट्री" तरीका (पहले हल्का डुबकी, फिर बाहर निकलना, फिर दोबारा घुसना) कुछ जगहों पर गर्मी कम कर देता था. गैसें बन तो रही थीं, लेकिन सामग्री में पर्याप्त परमीएबिलिटी (छिद्र) न होने से वे बाहर नहीं निकल पाईं. इससे दबाव बढ़ा, क्रैकिंग हुई और चार्ड लेयर उड़ गई.

हालांकि, इतनी बड़ी समस्या के बाद भी पूरी हीट शील्ड ने अंदर का तापमान 70 डिग्री फारेनहाइट (करीब 21 डिग्री सेल्सियस) के आसपास ही रखा था. कैबिन पूरी तरह से सुरक्षित रहा था यानी समस्या गंभीर तो थी, लेकिन क्रू के लिए जानलेवा नहीं थी.

Artemis II में नासा ने कैसे ठीक किया?

आर्टेमिस 2 क्रूड मिशन है, इसलिए नासा ने इस मिशन में कोई रिस्क नहीं लिया. उन्होंने उसी हीट शील्ड को इस्तेमाल किया, लेकिन री-एंट्री का पूरा प्लान बदल दिया. अब स्किप एंट्री की बजाय "स्टिपर एंट्री" (सीधी और तेज डुबकी) होगी. इससे कैप्सूल उस खतरनाक गर्मी-कूलिंग साइकल में कम समय रहेगा, जहां गैसों का दबाव बढ़ता था.

नासा के इंजीनियरों ने कहा, "हमने मटेरियल या एनवायरनमेंट दोनों को समझ लिया है. अब ट्रैजेक्टरी बदलकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट कैसे रिएक्ट करेगा." कुछ छोटे बदलाव जैसे बोल्ट गैप्स में एक्स्ट्रा थर्मल प्रोटेक्शन भी किए गए. 200 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट किए गए. इंडिपेंडेंट रिव्यू टीम ने भी कन्फर्म किया कि क्रू पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.

Artemis II मिशन: अभी तक की कहानी

1 अप्रैल 2026 को SLS रॉकेट ने ओरियन को लॉन्च किया. कुछ दिन बाद वो पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ बढ़े. 6 अप्रैल को चांद के फार साइड से मात्र 4,000-6,000 मील की दूरी पर पहुंचे और Apollo 13 का रिकॉर्ड तोड़ा. इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की उस सतह को देखा, जिसे अभी तक कभी नहीं देखा गया था.

उन्होंने पहली बार चांद की एचडी पिक्चर्स क्लिक की, चांद से पृथ्वी की पिक्चर्स क्लिक की, पहली बार नासा ने स्पेस मिशन पर स्मार्टफोन लेकर जाने की इजाजत दी थी तो क्रू ने अपने iPhone 17 Pro Max से भी कई पिक्चर्स क्लिक की और इस वक्त पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर चांद, पृथ्वी और हमारे मिल्की-वे गैलेक्सी की खूबसूरत पिक्चर्स वायरल हो रही है.

Orion स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से कैप्चर किया गया Earthset, 6 अप्रैल 2026 को शाम 6:41 बजे EDT पर, Artemis II चालक दल के चंद्रमा फ्लाईबाय के दौरान. चंद्रमा की सतह फ्रेम में तेज़ डिटेल के साथ भरी हुई है, जबकि दूर पृष्ठभूमि में पृथ्वी अस्त हो रही है. इस तस्वीर में पृथ्वी का अंधेरा हिस्सा रात में है, जबकि दिन वाले भाग में घुमावदार बादल ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया क्षेत्र के ऊपर दिख रहे हैं. अग्रभूमि में Ohm क्रेटर की सीढ़ीदार किनारियाँ और सपाट तल central peaks से चिह्नित हैं, जो क्रेटर बनने वाले प्रभाव के समय सतह के ऊपर उछलने से बने हैं. (Image Credit: NASA)

अब इतना सबकुछ करने और चांद की सैर करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस आने की तैयारी कर चुके हैं. अब कल होने वाली री-एंट्री ही भविष्य में चांद के नए मिशन्स यानी Artemis III की दिशा तय करेंगे. आप नीचे अटैच कई गई इस वीडियो में चांद की सैर करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के पृथ्वी पर वापस आने की लाइव वीडियो देख सकते हैं.