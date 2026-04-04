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Artemis II के अंतरिक्ष यात्रियों ने ली पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीर, अरोरा लाइट्स भी हुई कैमरे में कैद

NASA ने शुक्रवार को क्रू की पहली डाउनलिंक की गई तस्वीरें जारी कीं. यह अंतरिक्ष यात्रियों के पहले मूनशॉट के डेढ़ दिन बाद हुआ.

Etv BharatThis image provided by NASA shows a view of Earth taken by NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman from of the Orion spacecraft's window after completing the translunar injection burn on April 2, 2026
NASA द्वारा उपलब्ध कराई गई यह तस्वीर पृथ्वी का वह दृश्य दिखाती है, जिसे NASA के अंतरिक्ष यात्री और Artemis II के कमांडर Reid Wiseman ने 2 अप्रैल, 2026 को ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न पूरा करने के बाद Orion अंतरिक्ष यान की खिड़की से लिया था. (फोटो - NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 9:48 AM IST

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केप कैनावेरल: Artemis II के अंतरिक्ष यात्रियों ने हमारे नीले ग्रह की शानदार खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है, जैसे-जैसे वे चांद के और करीब पहुंच रहे हैं. NASA ने शुक्रवार को क्रू द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरें जारी कीं. ये तस्वीरें आधे सदी से भी ज़्यादा समय बाद चांद पर भेजे गए पहले मानव मिशन के डेढ़ दिन बाद मिली हैं.

कमांडर रीड वाइज़मैन द्वारा ली गई पहली तस्वीर में कैप्सूल की एक खिड़की से पृथ्वी का एक घुमावदार हिस्सा दिखाई देता है. दूसरी तस्वीर में पूरी पृथ्वी दिखाई देती है, जिसमें महासागरों के ऊपर बादलों की सफ़ेद, घूमती हुई लकीरें छाई हुई हैं. NASA के अनुसार, इसमें एक हरी ऑरोरा भी चमक रही है.

Image of the Moon taken by Artemis II
Artemis II से ली गई चांद की तस्वीर (फोटो - NASA)

NASA की एक्सप्लोरेशन सिस्टम लीडर लकीशा हॉकिन्स ने कहा कि, "यह सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे चार दोस्तों को छोड़कर, हम सभी इस तस्वीर में मौजूद हैं." उन्होंने आगे कहा कि यह मिशन अच्छी तरह से चल रहा है.

Image of Earth taken from Artemis II
Artemis II से ली गई पृथ्वी की तस्वीर (फोटो - NASA)

शुक्रवार देर दोपहर तक, वाइसमैन और उनकी टीम पृथ्वी से 110,000 मील (180,000 किलोमीटर) से ज़्यादा दूर थे और तेज़ी से चांद की ओर बढ़ रहे थे. उन्हें अभी 150,000 मील (240,000 किलोमीटर) और तय करने थे. उन्हें सोमवार तक अपनी मंज़िल पर पहुंच जाना चाहिए.

Image of the Artemis II spacecraft
Artemis II अंतरिक्ष यान की तस्वीर (फोटो - NASA)

ये तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री अपने Orion कैप्सूल में बैठकर चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे, फिर 'U-टर्न' लेंगे और बिना कहीं रुके सीधे अपने घर लौट आएंगे. गुरुवार रात उन्होंने Orion के मुख्य इंजन को चालू किया, जिससे वे अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ चले.

Crew of Artemis II
Artemis II का क्रू (फोटो - NASA)

मिशन कंट्रोल द्वारा उनके कैप्सूल की स्थिति बदलने के बाद, पूरी पृथ्वी, उत्तरी रोशनी (Northern Lights) सहित, उनकी खिड़कियों में समा गई. वाइसमैन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि, "यह सबसे शानदार पल था, और इसने हम चारों को ही अपनी जगह पर थाम दिया." वे 1972 में Apollo 17 के बाद से चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहले यात्री हैं.

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