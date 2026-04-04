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Artemis II के अंतरिक्ष यात्रियों ने ली पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीर, अरोरा लाइट्स भी हुई कैमरे में कैद

NASA द्वारा उपलब्ध कराई गई यह तस्वीर पृथ्वी का वह दृश्य दिखाती है, जिसे NASA के अंतरिक्ष यात्री और Artemis II के कमांडर Reid Wiseman ने 2 अप्रैल, 2026 को ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न पूरा करने के बाद Orion अंतरिक्ष यान की खिड़की से लिया था. ( फोटो - NASA )

केप कैनावेरल: Artemis II के अंतरिक्ष यात्रियों ने हमारे नीले ग्रह की शानदार खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है, जैसे-जैसे वे चांद के और करीब पहुंच रहे हैं. NASA ने शुक्रवार को क्रू द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरें जारी कीं. ये तस्वीरें आधे सदी से भी ज़्यादा समय बाद चांद पर भेजे गए पहले मानव मिशन के डेढ़ दिन बाद मिली हैं. कमांडर रीड वाइज़मैन द्वारा ली गई पहली तस्वीर में कैप्सूल की एक खिड़की से पृथ्वी का एक घुमावदार हिस्सा दिखाई देता है. दूसरी तस्वीर में पूरी पृथ्वी दिखाई देती है, जिसमें महासागरों के ऊपर बादलों की सफ़ेद, घूमती हुई लकीरें छाई हुई हैं. NASA के अनुसार, इसमें एक हरी ऑरोरा भी चमक रही है. Artemis II से ली गई चांद की तस्वीर (फोटो - NASA)