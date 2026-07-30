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क्या फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अब मेनस्ट्रीम फोन बनने वाला हैं? Apple की एंट्री से बदलेगा खेल!

सैमसंग की गैलेक्सी Z फोल्ड8 सीरीज को भारत में 72 घंटों में 2.71 लाख प्री-ऑर्डर मिले, जिसमें 45 प्रतिशत टियर-2 शहरों से आए हैं.

According to Counterpoint, the foldable market will grow by 21 percent with Apple's entry in 2026, while Samsung's market share could drop to 32 percent.
काउंटरप्वाइंट के मुताबिक 2026 में एपल की एंट्री से फोल्डेबल बाजार 21 प्रतिशत बढ़ेगा, सैमसंग का शेयर घटकर 32 प्रतिशत रह सकता है. (Image Credits: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 6:58 PM IST

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हैदराबाद: आज से करीब एक दशक पहले तक किसी फोन को बीच से मोड़ देने किसी साइंस-फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है. अब मुड़ने वाले फोन यानी फोल्डेबल फोन हकीकत बन चुके हैं. यहां तक कि अब ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में ट्राई-फोल्डेबल स्मार्टफोन भी आ चुके हैं, जो एक बार नहीं बल्कि दो बार फोल्ड होते हैं.

2018 में जब चीन की एक कंपनी रॉयल ने दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन "फ्लेक्सपाई" (FlexPai) को लॉन्च किया था, तब वो काफी मोटा और भारी डिवाइस था, जो पूरी तरह मुड़ता भी नहीं था और उसका सॉफ्टवेयर भी आधा-अधूरा ही था.

हालांकि, चाइनीज़ कंपनी के इसी अधूरे एक्सपेरीमेंट ने आगे चलकर एक पूरी नई कैटेगरी को जन्म दिया. उसके अगले साल ही यानी 2019 में सैमसंग, हुआवे और मोटोरोला जैसी बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों ने भी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की रेस में शामिल हो गए.

in picture: Royole FlexPai, Huawei Mate X, Samsung Galaxy Z Fold, and Moto Razr
तस्वीर में: Royole FlexPai, Huawei Mate X, Samsung Galaxy Z Fold और Moto Razr (Credits: Royole, Huawei, Samsung, Motorola)

सैमंसग ने किताब जैसा अंदर की तरफ मुड़ने वाला फोन लॉन्च किया. हुआवे ने बाहर की तरफ मुड़ने वाला फोन पेश किया और मोटोरोला ने अपने पुराने रेज़र फ्लिप फोन को एक नए अंदाज में पेश किया था.

उसके बाद से पिछले कुछ सालों में शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों ने भी अपने फोल्डेबल फोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रीमियम फोल्डेबल फोन सेगमेंट में सैमसंग का दबदबा आज भी सबसे ज्यादा बना हुआ है. हालांकि, अब एपल की भी इस रेस में एंट्री होने वाली है, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि एपल सितंबर में ही अपना पहले फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने वाला है.

भारत में प्री-ऑर्डर का नया रिकॉर्ड

भारत में भी फोल्डेबल फोन्स को लेकर लोगों को एक अलग-सा क्रेज देखने को मिल रहा है, जो पहले से ज्यादा है और लगातार बढ़ता जा रहा है. सैमसंग की आठवीं जनरेशन के फोल्डेबल फोन यानी Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 को 22 जुलाई 2026 को भारत में लॉन्च किया गया है.

इस फोन को लॉन्च करते ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया था और महज 72 घंटों के अंदर इन नए सैमसंग फोल्डेबल फोन्स को 2.71 लाख से ज्यादा प्री-ऑर्डर मिल गए. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. सैमसंग के मुताबिक इनमें से 45 प्रतिशत प्री-ऑर्डर टियर-2 शहरों और उससे छोटे कस्बों से आए हैं. इसका मतलब है कि अब महंगे फोल्डेबल फोन का ट्रेंड और क्रेज सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच चुका है.

In picture: Left to Right - Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8
तस्वीर में: बाएं से दाएं - Samsung Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 (Image Credits: Samsung)

कीमत की बात करें तो Galaxy Z Fold8 Ultra की शुरुआती कीमत 1,99,999 रुपये है. Galaxy Z Fold8 की शुरुआती कीमत 1,79,999 रुपये और Galaxy Z Flip8 बेस मॉडल की कीमत 1,24,999 रुपये रखी गई है. इसका मतलब है कि ये सभी फोन 1 लाख से भी ज्यादा कीमत वाले हैं और अल्ट्रा मॉडल तो 2 लाख रुपये का है, लेकिन फिर भी लोगों ने जमकर प्री-बुकिंग कर रहे हैं.

पिछले साल लॉन्च हुए सैमसंग फोल्डेबल फोन्स से तुलना करें तो 9 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 और Galaxy Z Flip7 FE सीरीज को करीब पौने दो लाख ऑर्डर हासिल करने में पूरे 15 दिन लग गए थे, लेकिन इस साल वो काम सिर्फ तीन दिन में हो गया. इसका मतलब है कि इस साल फोल्डेबल फोन के महंगे होने के बावजूद प्री-ऑर्डर में काफी बढ़ोतरी और तेजी हुई है. सैमसंग को अब उम्मीद है कि नई फोल्डेबल सीरीज इस साल की Galaxy S26 सीरीज जितने ही प्री-ऑर्डर हासिल कर लेगी.

टेकआर्क के चीफ एनालिस्ट मोहम्मद फैसल अली कावूसा का कहना है कि यह बढ़ोतरी अभी ज्यादातर उन प्रीमियम खरीदारों की वजह से है जो नई चीज आजमाना चाहते हैं. उनके मुताबिक फोल्डेबल फोन अभी भी मेनस्ट्रीम बनने से काफी दूर हैं, हालांकि, लोगों को इस फॉर्मेट की मजबूती और परफॉर्मेंस पर भरोसा पहले से बढ़ा है. उन्होंने बताया कि एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने वाले ग्राहक कुछ नया और अलग आजमाना चाहते हैं और फोल्डेबल फोन उन्हें यही नयापन देते हैं.

एपल की एंट्री से बदलेगा खेल

स्मार्टफोन मार्केट में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फोल्डेबल फोन्स का क्रेज आने वाले कुछ महीनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एपल सितंबर 2026 में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम iPhone Ultra होने की उम्मीद है.

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुमान के अनुसार 2026 में दुनियाभर में फोल्डेबल स्मार्टफोन का बाजार सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़ सकता है, जिसकी बड़ी वजह प्रीमियम बुक-स्टाइल डिवाइसों की मांग, लगातार बढ़ता जा रहा कंप्टीशन और इस सेगमेंट में एपल की एंट्री होगी.

Foldable market 2025 vs 2026 (forecast) as per Counterpoint Research
काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, 2025 बनाम 2026 (अनुमान) फोल्डेबल मार्केट (Image Credits: Counterpoint)

फर्म का अनुमान है कि एपल अपने पहले ही साल में 25 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल कर हुआवे को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर की कंपनी बन सकता है, जबकि सैमसंग अपनी बादशाहत बरकरार रखेगा. हालांकि, एपल की एंट्री का असर सैमसंग समेत सभी बड़े ब्रांड्स की हिस्सेदारी पर पड़ने की उम्मीद है. फिलहाल, सैमसंग का शेयर 40% है, जो घटकर 32% तक हो सकता है.

कावूसा के मुताबिक, भारत में भी कई आईफोन यूज़र्स फोल्डेबल एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन एंड्रॉइड पर स्विच नहीं करना चाहते. ऐसे में अगर एपल का अपना फोल्डेबल फोन आता है तो उसे भारत में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

फोल्डेबल फोन्स की सबसे बड़ी समस्या बीच में दिखने वाली क्रीज है. अगर उसे छोड़ दें तो आजकल के फोल्डेबल फोन्स हर मामले में फ्लैगशिप फोन जितने ही दमदार हो चुके हैं. हर साल इनका डिज़ाइन पहले से हल्का, पतला और मजबूत होता जा रहा है.

पिछले साल Google Pixel 10 Pro Fold में तो IP68 सर्टिफिकेशन के साथ धूल से पूरी सुरक्षा भी मिली थी, जो इस फोन कैटेगरी में पहली बार हुआ था. वहीं, सैमसंग की नई फोल्ड सीरीज में "फ्लेक्स टाइटेनियम" टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो फोन को पतला रखने के साथ-साथ मजबूती बढ़ाने और समय के साथ क्रीज को कम दिखाने का दावा करती है.

Samsung’s new Flex Titanium technology introduces a titanium-based display structure, combining a titanium-alloy film with an enhanced titanium plate, to make foldables thinner while maintaining durability.
सैमसंग की नई 'फ्लेक्स टाइटेनियम' टेक्नोलॉजी टाइटेनियम-बेस्ड डिस्प्ले स्ट्रक्चर पेश करती है. इसमें टाइटेनियम-अलॉय फ़िल्म और बेहतर टाइटेनियम प्लेट को मिलाकर फोल्डेबल डिवाइस को मज़बूती बनाए रखते हुए और भी पतला बनाया जाता है. (Image Credits: Samsung)

नई सीरीज में एक वाइड 4:3 आस्पेक्ट रेशियो वाला बुक-स्टाइल डिजाइन वाला मॉडल भी लॉन्च किया गया है. जो पढ़ने, गेमिंग और मल्टीटास्किंग वर्क्स के लिए बेहतर बताजा जा रहा है. वहीं, 10:16 आस्पेक्ट रेशियो वाला कवर डिस्प्ले रोजमर्रा की मैसेजिंग और ब्राउज़िंग के लिए अच्छा बताजा जा रहा है.

कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताजा जा रहा है कि एपल ने भी अपने फोल्डेबल आईफोन के लिए क्रीज़ यानी बार-बार मुड़ने के बाद स्क्रीन के बीच में आने वाली लाइन्स की समस्या का हल ढूंढ लिया है. हालांकि, ऐसा सच में होगा या नहीं, ये तो पहला फोल्डेबल आईफोन यूज़ करने के बाद पूरी दुनिया को पता चलेगा.

In picture: Apple iPhone Fold CAD renders
Apple iPhone Fold के CAD रेंडर की पिक्चर्स (Image Credit: YouTube/ Front Page Tech)

सस्ते फोल्डेबल फोन के बारे में क्या

फोल्डेबल फोन अब मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट में भी आ चुके हैं, ताकि सीमित बजट वाले लोग भी मुड़ने वाले फोन के साथ एक नया एक्सपीरियंस ले सकें. हालांकि, आम मार्केट में इसका उतना असर नहीं पड़ा, जितना कंपनियां सोच रही थीं. कावूसा के मुताबिक, करीब 50 हजार रुपये के आसपास वाले "अफोर्डेबल" फोल्डेबल फोन पर लोग अभी तक ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोगों को शक है कि कम कीमत वाले फोल्डेबल फोन का हिंज मैकेनिज़्म अच्छी नहीं होगी और उसमें मजबूती नहीं होगी.

हालांकि, इस प्राइस रेंज में फ्लिप स्टाइल वाले फोन पर लोगों को भरोसा फोल्डेबल फोन्स की तुलना में ज्यादा है. इस कारण इस प्राइस रेंज के फ्लिप फोन को लोग फोल्डेबल की तुलना में ज्यादा खरीदते हैं, भले ही इनमें कोई खास यूनीक फीचर न हो और यूजर ज्यादातर बाहर की स्क्रीन का ही इस्तेमाल करते हों.

लिहाजा, सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन सीरीज को रिकॉर्ड प्री-ऑर्डर जरूर मिले हैं, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि फोल्डेबल फोन को सही मायनों में मेनस्ट्रीम फोन बनने में टाइम लगेगा.

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