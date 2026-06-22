Aprilia Tuono 457 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Aprilia India ने अपनी Aprilia Tuono 457 का 2026 Special Edition लॉन्च किया है. इसकी कीमत 3.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : June 22, 2026 at 10:42 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Aprilia India ने भारतीय बाजार में अपनी Aprilia Tuono 457 का 2026 Special Edition लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.
नए वर्जन में रोज़ाना बेहतर इस्तेमाल, ज़्यादा कम्फर्ट और फ्रेश लुक पर फोकस किया गया है. इसके साथ ही इसमें वही 457cc पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. पूरे भारत में कुछ चुनिंदा Aprilia शोरूम में प्री-बुकिंग शुरू हो गई है.
लेटेस्ट Aprilia Tuono 457 स्पेशल एडिशन को मैकेनिकल ओवरहॉल के बजाय मौजूदा मोटरसाइकिल के अपडेटेड वर्जन के तौर पर पेश किया गया है. ये बदलाव राइडर के कम्फर्ट और रोज़ाना इस्तेमाल और लंबी दूरी की राइडिंग के लिए प्रैक्टिकल सुधारों पर फोकस हैं.
Aprilia Tuono 457 स्पेशल एडिशन का डिजाइन और कलर ऑप्शन
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल के स्पेशल एडिशन को माम्बा ब्लैक और प्यूमा ग्रे कलर में पेश किया है, जो दोनों ही 2006 Tuono 1000R से प्रेरित हैं. कंपनी का कहना है कि नए ग्राफ़िक्स और अपडेटेड ब्रांडिंग बाइक को एक शार्प विज़ुअल पहचान देते हैं.
बाइक में एक रीडिज़ाइन किया गया फ़्लाईस्क्रीन इसकी हेडलाइट के पास लगाया गया है, और इसमें स्मोक्ड फ़िनिश का इस्तेमाल करता है. कंपनी का कहना है कि इस पार्ट को तेज़ रफ़्तार राइडिंग के दौरान थकान कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही मोटरसाइकिल का स्ट्रीटफ़ाइटर लुक भी बनाए रखा गया है.
Aprilia Tuono 457 स्पेशल एडिशन का राइडिंग कम्फर्ट
कंपनी ने राइडर के कम्फर्ट को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं. इनमें हैंडलबार की ऊंची पोज़िशन, राइडर की सीट में बदलाव, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और सस्पेंशन ज्योमेट्री में बदलाव शामिल हैं.
बाइक का ऊंचा हैंडलबार राइडर को ज़्यादा अपराइट बैठने की पोज़िशन में रखता है, जिससे कलाई और कंधों पर दबाव कम हो सकता है और शहर में राइडिंग में आसानी हो सकती है.
Aprilia Tuono 457 स्पेशल एडिशन का सस्पेंशन सेटअप
इस मोटरसाइकिल में भारतीय सड़कों के हालात के हिसाब से भी बदलाव किए गए हैं. Aprilia का कहना है कि सस्पेंशन का शुरुआती स्ट्रोक नरम है, ताकि गड्ढों और स्पीड ब्रेकर को ज़्यादा अच्छे से झेला जा सके. दोनों सिरों पर प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे राइडर अपनी पसंद के हिसाब से सेटअप को बदल सकते हैं.
Aprilia Tuono 457 स्पेशल एडिशन का इंजन
मोटरसाइकिल को पावर इसके मौजूदा 457cc पैरेलल-ट्विन इंजन से मिलती है. यह इंजन 47.6 bhp की पावर और 43.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इंजन को हल्के एल्यूमीनियम चेसिस के साथ जोड़ा गया है.
Aprilia Tuono 457 स्पेशल एडिशन के फीचर्स
मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात करें तो इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, मल्टी-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल और सेल्फ-डायग्नोसिस फंक्शन वाला TFT डिजिटल डिस्प्ले जैसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं. LED लाइटिंग तीन लेवल पर एडजस्टेबल है, जबकि एक इम्मोबिलाइज़र स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है.