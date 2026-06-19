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Aprilia SR 125 और SR 175 का Tribute Edition लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Aprilia SR का Tribute Edition लॉन्च ( फोटो - Aprilia India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Aprilia ने अपने Aprilia SR 125 और SR 175 स्पोर्टी स्कूटर का 'Tribute Edition' लॉन्च किया है, जो कैमोफ़्लाज लिवरी के साथ पेश किए गए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन इसके अलावा स्कूटर में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. Aprilia SR Tribute Edition में क्या नया

इनके विजुआल डीटेल्स की बात करें तो दोनों स्कूटर में मिलिट्री ग्रीन बेस शेड दिया गया है, जिसके फ्रंट एप्रन और साइड प्रोफ़ाइल पर येलो और रेड कलर की पट्टियां बनाई गई हैं, और इन पर मैट-फ़िनिश दिया गया है. इसके अलावा, दोनों स्कूटर में 14-इंच के व्हील्स पर रेड कलर की एक्सेंट स्ट्रिप दी गई है और यह कलर स्कीम Aprilia SR 125 और SR 175 दोनों में एक जैसी है.