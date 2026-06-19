Aprilia SR 125 और SR 175 का Tribute Edition लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Aprilia ने अपने Aprilia SR 125 और SR 175 स्पोर्टी स्कूटर का 'Tribute Edition' लॉन्च किया है. इनकी शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : June 19, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Aprilia ने अपने Aprilia SR 125 और SR 175 स्पोर्टी स्कूटर का 'Tribute Edition' लॉन्च किया है, जो कैमोफ़्लाज लिवरी के साथ पेश किए गए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन इसके अलावा स्कूटर में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
Aprilia SR Tribute Edition में क्या नया
इनके विजुआल डीटेल्स की बात करें तो दोनों स्कूटर में मिलिट्री ग्रीन बेस शेड दिया गया है, जिसके फ्रंट एप्रन और साइड प्रोफ़ाइल पर येलो और रेड कलर की पट्टियां बनाई गई हैं, और इन पर मैट-फ़िनिश दिया गया है. इसके अलावा, दोनों स्कूटर में 14-इंच के व्हील्स पर रेड कलर की एक्सेंट स्ट्रिप दी गई है और यह कलर स्कीम Aprilia SR 125 और SR 175 दोनों में एक जैसी है.
Aprilia SR Tribute Edition का इंजन
इसके अलावा, दोनों स्कूटरों में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. जहां, Aprilia SR 125 में 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.6hp की पावर और 10.4Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. वहीं, ज़्यादा क्षमता वाले Aprilia SR 175 में 174cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 13.2hp की पावर और 14.1Nm का टॉर्क बनाता है.
Aprilia SR Tribute Edition की कीमत
कीमत पर नजर डाले तो Aprilia SR 125 Tribute Edition और Aprilia SR 175 Tribute Edition की कीमत क्रमशः 1.17 लाख रुपये और 1.24 लाख रुपये है. सूत्रों की माने तो, नए SR 125 Tribute की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 3,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि नए SR 175 Tribute की कीमत लगभग 2,000 रुपये ज़्यादा है.