ETV Bharat / technology

नोएडा में खुलने वाला है Apple का नया रिटेल स्टोर, जानें कब होगी ओपनिंग

नोएडा में खुलने वाला है Apple का रिटेल स्टोर ( फोटो - Apple )

नई दिल्ली: टेक दिग्गज Apple भारत में अपना सबसे नया रिटेल स्टोर 11 दिसंबर को खोलने जा रही है. यह देश में कंपनी का पांचवां रिटेल स्टोर होने वाला है. इससे पहले कंपनी मुंबई में Apple BKC, दिल्ली में Apple साकेत, बेंगलुरु में Apple हेब्बल और पुणे में Apple कोरेगांव पार्क में रिटेल स्टोर खोल चुकी है. इस स्टोर का सीधा नाम Apple नोएडा है, जिसे नोएडा के सेक्टर-18 में DLF मॉल ऑफ़ इंडिया में है, और दिल्ली-NCR इलाके में कंपनी का दूसरा स्टोर भी है. एप्पल के रिटेल एंड पीपल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा कि, "एप्पल रिटेल में हम जो कुछ भी करते हैं, उसके दिल में कनेक्शन होता है, और हम Apple नोएडा के साथ कम्युनिटी और क्रिएटिविटी के लिए बनाए गए एक नए स्टोर के दरवाज़े खोलने के लिए उत्साहित हैं." उन्होंने आगे कहा कि, "हमारी टीम के सदस्य इस जीवंत शहर में ग्राहकों के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करने और उन्हें Apple का सबसे अच्छा एक्सपीरिएंस कराने में मदद करने के लिए बहुत उत्साहित हैं."