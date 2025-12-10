ETV Bharat / technology

नोएडा में खुलने वाला है Apple का नया रिटेल स्टोर, जानें कब होगी ओपनिंग

Apple भारत में अपना सबसे नया रिटेल स्टोर नोएडा में 11 दिसंबर को खोलने जा रही है.

Apple retail store to open in Noida
नोएडा में खुलने वाला है Apple का रिटेल स्टोर (फोटो - Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 5:15 PM IST

नई दिल्ली: टेक दिग्गज Apple भारत में अपना सबसे नया रिटेल स्टोर 11 दिसंबर को खोलने जा रही है. यह देश में कंपनी का पांचवां रिटेल स्टोर होने वाला है. इससे पहले कंपनी मुंबई में Apple BKC, दिल्ली में Apple साकेत, बेंगलुरु में Apple हेब्बल और पुणे में Apple कोरेगांव पार्क में रिटेल स्टोर खोल चुकी है.

इस स्टोर का सीधा नाम Apple नोएडा है, जिसे नोएडा के सेक्टर-18 में DLF मॉल ऑफ़ इंडिया में है, और दिल्ली-NCR इलाके में कंपनी का दूसरा स्टोर भी है.

एप्पल के रिटेल एंड पीपल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा कि, "एप्पल रिटेल में हम जो कुछ भी करते हैं, उसके दिल में कनेक्शन होता है, और हम Apple नोएडा के साथ कम्युनिटी और क्रिएटिविटी के लिए बनाए गए एक नए स्टोर के दरवाज़े खोलने के लिए उत्साहित हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमारी टीम के सदस्य इस जीवंत शहर में ग्राहकों के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करने और उन्हें Apple का सबसे अच्छा एक्सपीरिएंस कराने में मदद करने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

Apple नोएडा की खास बातें
Apple नोएडा में, 80 से ज़्यादा टीम मेंबर कस्टमर्स को लेटेस्ट Apple प्रोडक्ट्स खरीदने में मदद करने के लिए तैयार हैं, जिसमें लेटेस्ट iPhone सीरीज़, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch Series 11 मॉडल, और M5 चिप से चलने वाले बिल्कुल नए iPad Pro और 14-इंच MacBook Pro शामिल हैं.

यहां कस्टमर्स Apple की रिटेल सर्विसेज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें पर्सनलाइज़्ड सेटअप और सपोर्ट शामिल है, जिससे पहली बार iOS पर स्विच करना तेज़ और आसान हो जाता है, साथ ही Apple Trade In और फाइनेंसिंग ऑप्शन भी मिलते हैं.

'Today at Apple' के साथ सीखना
Apple नोएडा में, कस्टमर 'Today at Apple' सेशन में शामिल हो सकते हैं, Apple Creatives के फ्री, रोज़ाना के एक्सपीरिएंस जो फोटोग्राफी, आर्ट, म्यूज़िक और कोडिंग में सीखने और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं. ओपनिंग डे से, कस्टमर सेशन बुक कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, और अपने डिवाइस का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. सेशन में ये सारी चीजें मिलेंगी...

  • टिप्स: Mac पर स्मार्ट तरीके से काम करें
  • टिप्स: Apple Watch के साथ एक्टिव रहें
  • वर्कशॉप: iPhone पर बेहतर फ़ोटो लें
  • बच्चे: अपना पहला ऐप कोड करें

