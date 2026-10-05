Apple का नया MacBook Pro होगा ज्यादा हल्का, मिल सकती है OLED टचस्क्रीन: रिपोर्ट
Apple कथित तौर पर M5 Pro/M5 Max चिप्स द्वारा संचालित टचस्क्रीन OLED पैनल के साथ पतले और हल्के MacBook Pro पर काम कर रहा है.
Published : October 5, 2026 at 1:40 PM IST
हैदराबाद: Apple का MacBook Prio अमेरिकी टेक दिग्गज के MacBook पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उपकरण है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह काफी मोटा और भारी है, और खासकर जब पतले और हल्के एयर मॉडल से तुलना की जाती है, तो यह काफी पीछे नजर आता है. हालांकि, आगामी Pro मॉडल मौजूदा मॉडलों की तुलना में पतला और काफी हल्का हो सकता है, और इसके साथ ही इसमें टचस्क्रीन का सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है.
पावर ऑन न्यूज़लेटर के लेटेस्ट वर्जन में, ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने दावा किया कि अगली जनरेशन के MacBook Pro मॉडल में री-इंजीनियर आंतरिक लेआउट के साथ कई डिज़ाइन परिवर्तन होंगे, जिसमें डिवाइस के समग्र वजन को कम करने के लिए लघु और पुन: व्यवस्थित घटक शामिल होंगे.
M5 Max चिप वाले मौजूदा 16-इंच MacBook Pro का वजन लगभग 2.15 किलोग्राम है, जबकि 15-इंच MacBook Air का वजन केवल 1.5 किलोग्राम है. हालांकि रिपोर्ट MacBook Pro के लिए सटीक वजन में कमी का खुलासा नहीं करती है, लेकिन बड़े मॉडल पर यह अधिक ध्यान देने योग्य होने की उम्मीद है.
स्लिमर और लाइटर बॉडी के साथ, री-डिज़ाइन किए गए लैपटॉप में टचस्क्रीन OLED पैनल का फीचर भी दिया गया है, जो MacBook के लिए पहली बार होगा. अतीत में कई अन्य रिपोर्टों ने भी Apple के लैपटॉप के लिए डायनामिक आइलैंड-शैली कटआउट या इंटरफ़ेस तत्व के साथ इस सुविधा की ओर इशारा किया है.
यह उसी समय हुआ है जब कहा जाता है कि नए सीईओ, जॉन टर्नस ने औद्योगिक डिजाइन और मानव इंटरफेस में Apple की दोनों डिजाइन टीमों में महत्वपूर्ण रुचि ली है. गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार, जॉन टर्नस के CEO बनने से पहले, कंपनी ने घोषणा की थी कि ये टीमें कंपनी के सीईओ को रिपोर्ट करेंगी.
नई भूमिका में परिवर्तन के दौरान टर्नस द्वारा निभाई गई यह प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक थी. इसके अलावा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कार्यभार संभालने से पहले टर्नस हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रभारी थे.
जानकारी के अनुसार, MacBook के लिए हार्डवेयर परिवर्तनों के अलावा, Apple हार्डवेयर को ध्यान में रखते हुए कई सॉफ़्टवेयर परिवर्तनों पर भी काम कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, macOS गोल्डन गेट (लेटेस्ट Mac ऑपरेटिंग सिस्टम) को टच इनपुट और डायनेमिक आइलैंड को सपोर्ट करने के लिए बदलाव प्राप्त होंगे.
नए MacBook Pro को अगले महीने लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और यह M6 परिवार के उच्च-स्तरीय वेरिएंट के बजाय मौजूदा M5 Pro और M5 Max चिप्स से संचालित होगा.