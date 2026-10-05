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Apple का नया MacBook Pro होगा ज्यादा हल्का, मिल सकती है OLED टचस्क्रीन: रिपोर्ट

मौजूदा जनरेशन का Apple MacBook Pro, M5, M5 Pro और M5 Max चिप्स द्वारा संचालित ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: Apple का MacBook Prio अमेरिकी टेक दिग्गज के MacBook पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला उपकरण है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह काफी मोटा और भारी है, और खासकर जब पतले और हल्के एयर मॉडल से तुलना की जाती है, तो यह काफी पीछे नजर आता है. हालांकि, आगामी Pro मॉडल मौजूदा मॉडलों की तुलना में पतला और काफी हल्का हो सकता है, और इसके साथ ही इसमें टचस्क्रीन का सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है.

पावर ऑन न्यूज़लेटर के लेटेस्ट वर्जन में, ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने दावा किया कि अगली जनरेशन के MacBook Pro मॉडल में री-इंजीनियर आंतरिक लेआउट के साथ कई डिज़ाइन परिवर्तन होंगे, जिसमें डिवाइस के समग्र वजन को कम करने के लिए लघु और पुन: व्यवस्थित घटक शामिल होंगे. M5 Max चिप वाले मौजूदा 16-इंच MacBook Pro का वजन लगभग 2.15 किलोग्राम है, जबकि 15-इंच MacBook Air का वजन केवल 1.5 किलोग्राम है. हालांकि रिपोर्ट MacBook Pro के लिए सटीक वजन में कमी का खुलासा नहीं करती है, लेकिन बड़े मॉडल पर यह अधिक ध्यान देने योग्य होने की उम्मीद है. स्लिमर और लाइटर बॉडी के साथ, री-डिज़ाइन किए गए लैपटॉप में टचस्क्रीन OLED पैनल का फीचर भी दिया गया है, जो MacBook के लिए पहली बार होगा. अतीत में कई अन्य रिपोर्टों ने भी Apple के लैपटॉप के लिए डायनामिक आइलैंड-शैली कटआउट या इंटरफ़ेस तत्व के साथ इस सुविधा की ओर इशारा किया है.