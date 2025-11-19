ETV Bharat / technology

iPhone खोने या चोरी होने पर मिलेगा नया फोन, कंपनी ने भारत में पेश की AppleCare+ स्कीम, जानें यहां

AppleCare+ iPhone, Mac, डिस्प्ले, iPad, वॉच, हेडफ़ोन, टीवी और होमपॉड पर बीमा कवर करता है ( फोटो - Apple )

हैदराबाद: Apple ने भारत में नए AppleCare+ सेफ्टी प्लान पेश किए हैं, जिनमें एक नया विकल्प भी शामिल है, जो iPhone की चोरी और गुम होने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है. इसके साथ, अब ग्राहकों के पास अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप अपने Apple उत्पादों की सुरक्षा के लिए अधिक विकल्प और लचीलापन उपलब्ध है.

AppleCare+ कंपनी द्वारा पेश की गई एक बीमा योजना है, जो iPhone, Mac, डिस्प्ले, iPad, वॉच, हेडफ़ोन, टीवी और होमपॉड जैसे Apple उत्पादों के लिए वारंटी कवरेज बढ़ाती है. यह तकनीकी सहायता, हार्डवेयर मरम्मत और प्रतिस्थापन सर्विस प्रदान करती है. AppleCare+ योजनाएं ग्राहकों को स्टैंडर्ड एक-वर्षीय वारंटी से आगे जाकर आकस्मिक क्षति और बैटरी संबंधी समस्याओं से सेफ्टी प्रदान करती हैं.

AppleCare+ में क्या है नया

नए AppleCare+ में सबसे बड़ा बदलाव iPhone के लिए चोरी और नुकसान की सुविधा की शुरुआत है. यह इंश्योरेंस योजना 799 रुपये प्रति माह से शुरू होती है और हर साल चोरी या नुकसान की दो घटनाओं तक कवर करती है. इसका अर्थ यह है कि अगर किसी ग्राहक का iPhone किसी के द्वारा चुरा लिया जाता है या गलती से खो जाता है, तो Apple उसे एक नया iPhone दे देगा - बशर्ते उपभोक्ता सालाना बीमा के रूप में 9,588 रुपये खर्च करें.

iPhone चोरी और नुकसान इंश्योरेंस योजना भारतीय ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इस कवरेज के लिए थर्ड-पार्टी बीमा पर निर्भर करते हैं. इस योजना के लिए पात्र उपकरणों में iPhone 13 सीरीज से लेकर लेटेस्ट iPhone 17 लाइनअप और iPhone SE तक सभी मॉडल शामिल हैं.