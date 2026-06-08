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WWDC 2026 Live: आज एप्पल करेगा iOS 27 और नई Siri का ऐलान, जानें कब और कहां देखें

Apple का WWDC 2026 आज से शुरू हो रहा है, जिसमें iOS 27 और पूरी तरह बदली हुई Siri का ऐलान होने की उम्मीद है.

This time Apple is also preparing to add AI features to its Photos, Shortcuts and Writing Tools apps.
इस बार Apple अपने Photos, Shortcuts और Writing Tools ऐप्स में भी AI फीचर्स जोड़ने की तैयारी में है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: एप्पल हर साल अपने डेवलपर्स के लिए एक खास इवेंट आयोजित करता है, जिसे Worldwide Developers Conference यानी WWDC कहा जाता है. इस साल WWDC 2026 आज यानी 8 जून से शुरू हो रहा है और यह 12 जून तक चलेगा. इस इवेंट की सबसे खास बात यह है कि एप्पल इसमें अपने सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन पेश करता है.

iPhone यूज़र्स के लिए यह इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कंपनी iOS 27 लॉन्च करने वाली है. इसके अलावा iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 और visionOS 27 भी इसी इवेंट में अनाउंस होने की उम्मीद है.

इवेंट का कीनोट आज अमेरिका के कैलिफॉर्निया के कुपरटीनो में स्थित एप्पल पार्क से लाइव होगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह इवेंट रात 10:30 बजे IST पर शुरू होगा. इसे एप्पल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, Apple TV ऐप और एप्पल की वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है.

Siri का नया रूप, AI पर सबकी नज़र

इस बार WWDC 2026 में सबसे ज़्यादा चर्चा Siri को लेकर है. एप्पल काफी समय से Siri को एक स्मार्ट और बेहतर एआई असिस्टेंट में बदलने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो नई सीरी स्क्रीन पर क्या हो रहा है, उसे समझ सकेगी, अलग-अलग ऐप्स से जानकारी जोड़ सकेगी और पहले से कहीं ज़्यादा नेचुलर तरीके से बातचीत कर सकेगी.

इसके अलावा सिरी का इंटरफेस भी बदला जा सकता है और इसे ChatGPT या Gemini जैसे AI चैटबॉट्स की तरह एक नया रूप दिया जा सकता है. यह बदलाव एप्पल के लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में AI के मामले में एप्पल अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी पीछे रहा है.

एआई फीचर्स होंगे हर जगह

सिर्फ सीरी ही नहीं, एप्पल के कई दूसरे ऐप्स और सर्विसेंज़ में भी एआई अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. राइटिंग टूल्स पहले से ज्यादा काम का हो सकता है. फोटोज़ ऐप में एआई-पावर्ड एडिटिंग फीचर्स आ सकते हैं. Shortcuts ऐप को नेचुलर लैंग्वेज कमांड्स से इस्तेमाल करना और आसान हो सकता है.

इसके अलावा विजुअल्स इंटेलिजेंस में सुधार और एक नया एआई-बेस्ड सर्च एक्सपीरियंस भी इस इवेंट में दिखाया जा सकता है. कुल मिलाकर, एप्पल इस बार अपने पूरे इकोसिस्टम को एआई से लैस करने की तैयारी में नज़र आ रहा है. अब देखने यह होगा कि कीनोट में एप्पल क्या असली ऐलान करता है और क्या सिर्फ लीक्स तक ही सीमित रह जाता है.

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