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Apple WWDC 2026 में पेश किया गया iOS 27, Siri AI का भी नया वर्जन हुआ लॉन्च

हैदराबाद: Apple ने कैलिफ़ोर्निया के क्यूपर्टिनो में अपने Apple Park में आयोजित सालाना 'वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस' (WWDC 2026) में अपने डिवाइस के लिए नए सॉफ़्टवेयर वर्जन – जैसे iOS 27 और macOS Golden Gate – की घोषणा की. इस प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से Apple Intelligence फ़ीचर्स और नए सिरे से तैयार किए गए 'Siri AI' पर ज़ोर दिया गया. Siri AI अब Apple डिवाइस पर एक अलग ऐप के तौर पर भी उपलब्ध है.

WWDC की शुरुआत Apple के CEO टिम कुक के भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने कंपनी, Apple में अपने समय और इस इवेंट के मुख्य आकर्षण—डेवलपर्स—के बारे में बात की. आइए, इस कीनोट प्रेजेंटेशन की मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं.

Apple iOS 27

iOS 27, iOS 26 का अपग्रेड है. इसमें बेहतर स्पीड, शार्पर लेयर्स और ट्रांसपेरेंसी लेवल को एडजस्ट करने के लिए एक स्लाइडर के साथ 'लिक्विड डिज़ाइन' इंटरफ़ेस दिया गया है. इसमें कई नए फ़ीचर्स भी हैं, जैसे Apple Maps के लिए बेहतर एरियल इमेजरी वाला अपग्रेडेड 'फ़्लाईओवर' फ़ीचर और Android व Windows के लिए iCloud शेयर्ड एल्बम का सपोर्ट. iOS 27 की एक बड़ी खासियत है, नया 'चाइल्ड अकाउंट्स' फ़ीचर, जिसमें कई नए पैरेंटल कंट्रोल दिए गए हैं.

iOS 27 उन सभी iPhones को सपोर्ट करेगा, जो अभी iOS 26 को सपोर्ट करते हैं. इनमें लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज़ से लेकर iPhone 11 और iPhone SE (सेकंड-जेनरेशन) तक के डिवाइस शामिल हैं. iOS 27 का पहला डेवलपर Beta अब उपलब्ध है. पब्लिक Beta के जुलाई में आने की उम्मीद है, और इसके बाद सितंबर में नई जेनरेशन के iPhone मॉडल्स के साथ इसका स्टेबल वर्जन रिलीज़ किया जाएगा.

MacOS Golden Gate, iPadOS 27, WatchOS 27, tvOS 27, VisionOS 27

Apple के सॉफ़्टवेयर के नए वर्जन में नए फ़ीचर लाने के बजाय एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है. कंपनी ने कहा है कि सॉफ़्टवेयर के डिज़ाइन में बदलाव यूज़र्स के फ़ीडबैक के आधार पर किए गए हैं. इसके अलावा, नया Siri AI एप्लीकेशन सभी डिवाइस पर उपलब्ध है. इन सभी सॉफ़्टवेयर वर्जन के रिलीज़ होने का समय iOS 27 जैसा ही है.

Apple ने घोषणा की कि macOS Tahoe आखिरी सॉफ़्टवेयर था, जो Apple Silicon से पहले वाले Macs को सपोर्ट करता था. इसका मतलब है कि Intel-पावर्ड Macs अब नए macOS Golden Gate को सपोर्ट नहीं करेंगे. Apple iPadOS 27, iPad mini (A17 Pro) और M1 चिप या उसके बाद वाले चिप वाले iPad मॉडल के साथ काम करता है.

Apple watchOS 27, Watch Ultra 2 और Ultra 3, Watch Series 10 और Series 11, और Watch SE (तीसरी जनरेशन) के साथ काम करता है. tvOS 27 में रीडिज़ाइन किया गया पॉडकास्ट ऐप और कई नए फ़ीचर शामिल हैं. visionOS 27 में विज़ुअल इंटेलिजेंस फ़ीचर और पूरे सिस्टम में सुधार किए गए हैं.