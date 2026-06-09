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WWDC 2026: Apple ने बच्चों के लिए लॉन्च किए खास सेफ्टी फीचर्स, Parents को मिला पूरा कंट्रोल

नए कम्युनिकेशन सेफ्टी फीचर से पैरेंट्स हर नए कॉन्टैक्ट को अप्रूव कर सकते हैं और आपत्तिजनक कंटेंट अपने आप ब्लॉक हो जाएगा. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: एप्पल के सालाना इवेंट WWDC 2026 में कई नई चीजों की घोषणा की गई, जिनसे सबसे ज्यादा चर्चा नए अपडेट यानी iOS 27 और Siri के नए अवतार की हो रही है. हालांकि, इसके अलावा भी एप्पल ने कुछ बड़े ऐलान किया है, जिनमें से एक बच्चों की सुरक्षा के लिए पेश किया गया चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स भी हैं. एप्पल ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं, जो आईफोन और आईपैड पर बच्चों के अनुभव को पूरी तरह सुरक्षित और उम्र के हिसाब से ढालने में मदद करेंगे. एक्सपर्ट्स ने भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए फीचर्स की तारीफ की है और कहा है कि यह एप्पल की प्राइवेसी-फर्स्ट वाली सोच को बिल्कुल सही साबित करता है, वो भी खासकर तब जब पूरी दुनिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकारें सख्त होती जा रही हैं. माता-पिता चाइल्ड अकाउंट सेट कर सकते हैं और ऐप्स के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं. (Apple) इस अपडेट में माता-पिता को एक नया चाइल्ड अकाउंट फीचर मिलेगा, जिससे वो अपने बच्चों के लिए अलग और सुरक्षित डिजिटल माहौल बना सकेंगे. यह अकाउंट बच्चे की उम्र के हिसाब से काम करेगा यानी बच्चे की जितनी उम्र होगी, उसे उसी के हिसाब से फीचर्स का एक्सेस मिलेगा. इसमें एडल्ट वेबसाइट्स को अपने आप ब्लॉक करना, ऐप स्टोर पर उम्र के अनुसार ऐप्स दिखाना और मीडिया कंटेंट पर पाबंदी जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा स्क्रीन टाइम का नया डिज़ाइन, आस्क टू ब्राउज़ और टाइम एलाउंस जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिनसे पैरेंट्स को बच्चों पर नज़र रखना आसान होगा.