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Apple का नया फीचर, अब अलग-अलग डेवलपर्स मिलकर बना सकेंगे App Store सब्सक्रिप्शन बंडल

Apple का नया Suites फीचर ऐसे सब्सक्रिप्शन पैकेज देगा जो अलग से स्टैंडअलोन खरीद के तौर पर उपलब्ध नहीं होंगे. ( Image Credit: Apple App Store )

हैदराबाद: एप्पल ने इस बार अपने WWDC 2026 इवेंट में एक ऐसा ऐलान किया जो एप्पल ऐप स्टोर में बड़ा बदलाव ला सकता है. कंपनी ने पहली बार डेवलर्स को छूट दी है कि वो आपस में हाथ मिलाकर अपने-अपने ऐप्स के सब्सक्रिप्शन बंडल बना सकते हैं और उन्हें यूजर्स को कम कीमत पर पेश कर सकते हैं. यह फीचर पहले सिर्फ उन डेवलपर्स तक सीमित थी, जिनके पास खुद के कई ऐप्स हों, यानी एक ही डेवलपर अपने अलग-अलग ऐप्स को मिलाकर बंडल बना सकता था. हालांकि, अब यह दायरा काफी बड़ा हो गया है. दो या उससे ज्यादा अलग डेवलपर्स मिलकर एक शेयर बंडल तैयार कर सकते हैं, जिसकी कीमत हर ऐप को अलग-अलग सब्सक्राइबर करने में कम होगी. एप्पल का कहना है कि इससे यूज़र्स को "ज्यादा, कम दाम में" मिलेगा. यह स्ट्रैटेजी नई नहीं है. स्ट्रीमिंग और मीडिया की दुनिया में HBO और Disney जैसी कंपनियां पहले से ही अपनी सर्विसेज को एक साथ पैकेज करके यूजर्स को बेहतर डील देती आ रही हैं. एप्पल ने ऐप स्टोर के लिए यही मॉडल अपनाया है, जो डेवलपर्स और यूज़र्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.