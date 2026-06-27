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ब्लैकलिस्टेड चाइनीज कंपनी से चिप खरीदना चाहती है Apple, ट्रंप सरकार से मांगी मंज़ूरी: रिपोर्ट

लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में शामिल चीनी कंपनी CXMT से चिप्स खरीदने के लिए ट्रंप सरकार से मंज़ूरी मांग रही है.

Memory chip prices wiped $263 billion off Apple's market cap, marking the second-largest decline.
मेमोरी चिप कीमतों के चलते Apple के मार्केट कैप से 263 अरब डॉलर साफ हो गए, जो दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: अमेरिका और पूरी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल आजकल अमेरिकी सरकार से एक खास मंज़ूरी लेने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि वो चीन की मेमोरी चिप कंपनी CXMT से चिप्स खरीद सके. अब इसमें गौर करने वाली बात है कि पेंटागन ने इस कंपनी को पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर रखा है, क्योंकि इस पर चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े होने के आरोप लगे हैं.

फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है और यह जानकारी मामले से जुड़े छह लोगों के हवाले से सामने आई है. दरअसल, एप्पल मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों से परेशान है और इसी वजह से कंपनी व्हाइट हाउस से परमिशन लेने के लिए गुजारिश कर रही है. रिपोर्ट में एक सूत्र के मुताबिक, एप्पल ने एक महीने पहले ही कॉमर्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन साथ ही कंपनी प्रशासन के अन्य अधिकारियों और वाशिंगटन में अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रही है.

हालांकि, इस ख़बर के बारे में जानते हुए आपको यह भी जानना जरूरी है कि एप्पल के लिए CXMT या YMTC जैसी कंपनियों से चिप्स खरीदना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, बावजूद इसके कि पेंटागन की 1260H लिस्ट में दोनों कंपनियों का नाम शामिल है, लेकिन उसके लिए एप्पल को पेंटागन की परमिशन लेनी जरूरी है, जिसकी रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं.

कीमतों में बढ़ोतरी से शेयर बाज़ार में नुकसान

गुरुवार को एप्पल ने मैकबुक और आईपैड की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके चलते कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से 263 अरब डॉलर की रकम साफ हो गई. यह कंपनी के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल-डे गिरावट मानी जा रही है.

एप्पल ने इसके पीछे की वजह मेमोरी चिप्स की अस्थिर कीमतों को बताया और कहा है कि कंपनी को मजबूरी में इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालनी पड़ी. ऐसे में अगर एप्पल CXMT से सप्लाई डील फाइनल कर लेता है तो इससे एप्पल को अपने ही सप्लायर्स की तरफ से बढ़ते दबाव से कुछ राहत मिल सकती है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह पूरी गुजारिश की कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले महीने बीजिंग में हुई मुलाकात के बाद तेज़ हुई है. इस मुलाकात से पहले भी अमेरिका ने चीनी कंपनियों को प्रभावित करने वाले नए टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लागू करने से परहेज़ किया था. हालांकि, फाइेंशियल टाइम्स से बात करने वाले ज्यादातर लोगों ने साफ कहा कि अभी तक यह क्लियर नहीं है कि एप्पल को प्रशासन की तरफ से कोई पक्की गारंटी मिलेगी या नहीं.

कांग्रेस और सुरक्षा विशेषज्ञों ने जताई कड़ी आपत्ति

एप्पल की इस मांग पर मेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने काफी कड़ा रिएक्शन दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, हाउस चाइना कमेटी के रिपब्लिकन चेयर जॉन मूलेनार ने कहा एप्पल का किसी चीनी मिलिट्री कंपनी से जुड़ना एक बड़ी गलती होगी और इससे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री और इकोनॉमी चीन पर और ज्यादा निर्भर हो जाएगी. इससे पहले 2022 में भी जब एप्पल ने YMTC से चिप्स खरीदने पर कोशिश की थी, तो उसे कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. उस वक्त सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में टॉप रिपब्लिकन रहे मार्को रुबियो ने भी इसे लेकर सख्त चेतावनी दी थी.

गौर करने वाली बात यह है कि DRAM मेमोरी चिप इंडस्ट्री चीन के बाहर सिर्फ तीन बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमटी हुई है. इससे अमेरिका की माइक्रोन और साउथ कोरिया की सैमसंग और एसके हाइनिक्स.

2023 में सप्लाई ज्यादा होने से DRAM कीमतें गिर गई थीं, जिसका फायदा एप्पल जैसी कंपनियों को मिला था, लेकिन अब एआई इंडस्ट्री में भारी इन्वेस्टमेंट की वजह से मेमोरी चिप्स की भारी कमी देखी जा रही है. एप्पल ने इस पूरे मामले में कोई कमेंट नहीं किया है और नाही अभी तक व्हाइट हाउस की ओर से कोई जवाब आया है.

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