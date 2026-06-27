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ब्लैकलिस्टेड चाइनीज कंपनी से चिप खरीदना चाहती है Apple, ट्रंप सरकार से मांगी मंज़ूरी: रिपोर्ट

मेमोरी चिप कीमतों के चलते Apple के मार्केट कैप से 263 अरब डॉलर साफ हो गए, जो दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है. ( Image Credit: Apple )

हैदराबाद: अमेरिका और पूरी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल आजकल अमेरिकी सरकार से एक खास मंज़ूरी लेने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि वो चीन की मेमोरी चिप कंपनी CXMT से चिप्स खरीद सके. अब इसमें गौर करने वाली बात है कि पेंटागन ने इस कंपनी को पहले से ही ब्लैकलिस्ट कर रखा है, क्योंकि इस पर चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े होने के आरोप लगे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है और यह जानकारी मामले से जुड़े छह लोगों के हवाले से सामने आई है. दरअसल, एप्पल मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों से परेशान है और इसी वजह से कंपनी व्हाइट हाउस से परमिशन लेने के लिए गुजारिश कर रही है. रिपोर्ट में एक सूत्र के मुताबिक, एप्पल ने एक महीने पहले ही कॉमर्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन साथ ही कंपनी प्रशासन के अन्य अधिकारियों और वाशिंगटन में अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रही है. हालांकि, इस ख़बर के बारे में जानते हुए आपको यह भी जानना जरूरी है कि एप्पल के लिए CXMT या YMTC जैसी कंपनियों से चिप्स खरीदना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, बावजूद इसके कि पेंटागन की 1260H लिस्ट में दोनों कंपनियों का नाम शामिल है, लेकिन उसके लिए एप्पल को पेंटागन की परमिशन लेनी जरूरी है, जिसकी रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं. कीमतों में बढ़ोतरी से शेयर बाज़ार में नुकसान गुरुवार को एप्पल ने मैकबुक और आईपैड की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके चलते कंपनी के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से 263 अरब डॉलर की रकम साफ हो गई. यह कंपनी के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल-डे गिरावट मानी जा रही है. एप्पल ने इसके पीछे की वजह मेमोरी चिप्स की अस्थिर कीमतों को बताया और कहा है कि कंपनी को मजबूरी में इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालनी पड़ी. ऐसे में अगर एप्पल CXMT से सप्लाई डील फाइनल कर लेता है तो इससे एप्पल को अपने ही सप्लायर्स की तरफ से बढ़ते दबाव से कुछ राहत मिल सकती है.