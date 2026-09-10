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Apple Watch Series 12 और Ultra 4 लॉन्च, मिलेगा नया Readiness ऐप और बेहतर बैटरी

Series 12 की बैटरी रोजाना 24 घंटे चलती है जबकि Ultra 4 में रोजाना 50 घंटे और लो पावर मोड में 84 घंटे तक चार्ज टिकता है. ( Apple )

Series 12 को कंपनी ने दो साइज में लॉन्च किया है. पहला - 42mm और दूसरा - 46mm. इसके केस अलुमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक में मिलते हैं. अलुमिनियम वाला मॉडल डार्क ब्रॉन्ज, ब्लैक, लाइट गोल्ड और स्पेस ग्रे कलर्स में उपलब्ध है. टाइटेनियम वाला रेडिएंट गोल्ड और नेचुरल टाइटेनियम कलर्स में आते हैं. नया सिरेमिक मॉडल पर्ल व्हाइट और नाइट ब्लू कलर में आते है.

Series 12 में फिर से ceramic केस का ऑप्शन वापस आया है. Ultra 4 में बैटरी लाइफ पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है. आपको बता दें कि 9 सितंबर को आयोजित इवेंट में एपल ने अपनी इन नई स्मार्टवॉच के साथ-साथ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, एपल का पहला फोल्डेबल आईफोन यानी iPhone Duo और AirPods 5 को भी लॉन्च किया है. इस आर्टिकल में हम Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 की बात करेंगे.

हैदराबाद: एपल ने अपने स्मार्टवॉच लाइनअप में दो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं. इनके नाम Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 हैं. ये दोनों ही watchOS 27 पर चलते हैं. इनमें नया Readiness ऐप आया है जो रोज की सेहत और रिकवरी के बारे में ज्यादा डिटेल बताता है. इसके साथ ही स्ट्रेंथ वर्कआउट ट्रैकिंग बेहतर हुई है और ऑप्टिकल सेंसिंग फीचर को भी अपग्रेड किया गया है.

इस वॉच में एक नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम लगा है. इसमें नए ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल हार्ट सेंसर हैं. कंपनी का कहना है कि ऑप्टिकल हार्ट सेंसर में बड़े और पावर बचाने वाले ग्रीन एलईडी लगे हैं, जो दिन भर हर पांच सेकंड में दिल की धड़कन मापते हैं. HRV यानी Heart Rate Variability को पहले से 24 गुना ज्यादा बार चेक किया जाता है. अब दो तरह के HRV माप उपलब्ध हैं - Recovery HRV और overall HRV.

इसके अलावा नया Readiness स्कोर रोज की एक्टिविटी, ट्रेनिंग लोड, वायटल साइन और नींद के डेटा को जोड़कर 0 से 10 तक का स्कोर देता है. इसके आधार पर चार सलाह मिलती हैं - Recover, Pace Yourself, Ready या Go For It. इवेंट के दौरान एपल ने बताया कि इसे डेली-लाइफ वर्क में यूज़ करने पर बैटरी 24 घंटे तक चलती है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 25% ज्यादा है. सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पर 12 घंटे तक की अतिरिक्ट बैटरी पावर मिलती है.

यह वॉच नए S11 चिपसेट पर चलती है. इसमें Siri AI अब watchOS 27 के जरिए अब बेहतर तरीके से काम करता है. इसमें नया सिरी ऐप और सिरी मॉड्यूलर वॉच फेस भी आया है, जिसमें कलाई पर ही बातचीत जारी रखी जा सकती है और Apple Intelligence फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसके ऑडियो इंटेलिजेंस फीचर्स में साउंड रिकॉग्निशन, Live Rewind, Siri Recap और Shazam इंटीग्रेशन भी शामिल हैं.

फीचर Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4 साइज 42mm और 46mm एक साइज (Ultra साइज) केस मटेरियल Aluminium, Titanium, Ceramic Natural Titanium, Black Titanium कलर्स Dark Bronze, Black, Light Gold, Space Grey, Radiant Gold, Natural Titanium, Pearl White, Night Blue Natural Titanium, Black Titanium बैंड स्टैंडर्ड बैंड्स Trail Loop, Alpine Loop, Ocean Band (नए ट्रांसलूसेंट सिलिकॉन कलर्स: Grey, Kelp, Black) चिपसेट S11 S11 हेल्थ सेंसिंग सिस्टम नया Optical + Electrical Heart Sensor, हर 5 सेकंड HR, HRV 24 गुना ज्यादा, Recovery HRV + Overall HRV सेम फीचर्स Readiness ऐप 0-10 स्कोर + Recover / Pace Yourself / Ready / Go For It सेम Readiness स्कोर के साथ सलाह बैटरी लाइफ रोजाना 24 घंटे (पिछले से 25% ज्यादा), 15 मिनट चार्ज करने पर 12 घंटे अतिरिक्त रोजाना 50 घंटे, Low Power Mode में 84 घंटे, 15 मिनट चार्ज करने पर 18 घंटे अतिरिक्त वर्कआउट ट्रैकिंग बेहतर स्ट्रेंथ वर्कआउट ट्रेनिंग Redesigned Pedometer + ML से बेहतर Indoor Distance और Step Count Siri और AI नया Siri ऐप, Siri Modular Face, Apple Intelligence, Audio Intelligence सेम खास फोकस रोजमर्रा के इस्तेमाल और स्टाइल लंबी आउटडोर एक्टिविटी और एडवेंचर

Apple Watch Ultra 4: खासियत और स्पेसिफिकेशन्स

Apple Watch Ultra 4 को एपल ने नेचुरल और ब्लैक टाइटेनियम फिनिश में लॉन्च किया है. कंपनी ने ट्रायल लूप,एल्पाइन लूप और ओसियन बैंड के नए रंग भी पेश किए हैं. ओसिएन बैंड अब ट्रांसलूसेंट सिलिकॉन से बने हैं और ट्रांसलुसेंट ग्रे, केल्प और ब्लैक कलर में मिलते हैं.

Ultra 4 में भी वही हेल्थ सेंसिंग सिस्टम मिलता है, जो इस साल की सबसे खास बातों में से एक है. यह वॉच भी S11 चिपसेट पर चलती है. इसमें Readiness फीचर भी मिलता है, जो एक्टिविटी, ट्रेनिंग लोड, वायटल और नींद के डेटा से 0-10 का स्कोर बनाता है.

इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यह लंबी आउटडोर एक्टिविटी के लिए ज्यादा बेहतर है. कंपनी ने Pedometer मॉडल और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नया रूप दिया है. इससे इंडोर वर्कआउट में दूरी का माप और दिन भर के स्टेप काउंट ज्यादा सही हो गए हैं.

कंपनी का दावा है कि अल्ट्रा 4 को रोज़ाना इस्तेमाल करने पर 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा. लो पावर मोड में यह 84 घंटे तक भी चल सकती है और इसे भी सिर्फ 15 मिनट चार्ज करके करीब 18 घंटे तक की इस्तेमाल किया जा सकता है.